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Испанская певица погибла на глазах у толпы из-за взрыва на сцене

Трагедия произошла из-за взрыва пиротехники

вторник, 3 сентября 2019, 11:29
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Испанская певица и танцовщица Джоана Сайнс Гарсиа трагически погибла, выступая на фестивале в Лас-Берланасе. Как сообщает издание People, певица находилась на сцене вместе с оркестром Super Hollywood Orchestra, когда произошел взрыв пиротехники.

Видеозапись зафиксировала, что травмированная артистка лишилась сознания сразу же после взрыва, а ее коллеги-исполнители бросились ей на помощь на глазах у почти 1000 посетителей фестиваля. Шоу было немедленно остановлено.

30-летнюю Сайнс Гарсию срочно отправили в Больничный комплекс Авила, где она была объявлена мертвой. Информацию подтвердил на Facebook промоутер группы Super Hollywood Orchestra.

"От имени Super Hollywood Orchestra, всех наших сотрудников, музыкантов и артистов мы выражаем самые искренние соболезнования семье, партнеру и друзьям нашей коллеги Джоаны в связи с потерей, - говорится в сообщении. - Она всегда демонстрировала образцовое поведение, как личное, так и художественное, в дополнение к отличным человеческим качествам. Всем нам будет очень трудно преодолеть ее отсутствие. Мы всегда будем помнить тебя, Джоана. Покойся с миром".

Оркестровая группа, состоящая из 15 певцов, музыкантов и танцоров, закрывала четырехдневный фестиваль в Лас Берланасе. Владелец промоушен-агентства Prones 1SL, курирующего Super Hollywood Orchestra, сказал, что артисты использовали пиротехнику в своих выступлениях более 2000 раз, но никогда не сталкивались с проблемами.

Гражданская гвардия в настоящее время расследует деятельность компании, которая поставляла материалы, а также кампанию, продававшую картриджи для фейерверков. Предварительно, при заправке картриджа использовалось неправильное вещество, в результате чего железный корпус взорвался и ранил Джоану.

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Раздел: ЛаймСкандал
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