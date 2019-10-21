Вакарчук резко отреагировал на скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки

Украинский музыкант и политик Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Ельзи" и политической партии "Голос", резко отреагировал на скандальное выступление студии "Квартал 95" с Национальным академическим хором имени Веревки.

Темой совместного номера в программе "Квартала" стал пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Инцидент юмористы с бэк-вокалом хора высмеяли песней "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала". Святослав Вакарчук присоединился в Twitter к ряду возмущенных украинцев и назвал историю с номером "дном".

"История с "Кварталом" и хором - дно. Точка", - коротко отметил он.

Примечательно, что "перегибах" юмористов "Квартала" высказались и другие публичные украинцы: журналистка Соня Кошкина, министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский и другие. В большинстве возмущенных отзывов авторам скандального номера напомнили о том, что "всему должен быть предел".

Негативную реакцию номер "Квартала" вызвал и в YouTube, где номер был опубликован вскоре после выхода в эфир на ТВ. Лишь за несколько часов под роликом собралось более 30 тыс. дизлайков и сотни возмущенных комментариев. Песню юмористов назвали "юмором в стиле ГУЛАГа".

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