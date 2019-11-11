Известному рок-музыканту отказали в гражданстве США из-за любви к марихуане

Канадский певец Нил Янг большую часть жизни прожил в США, является обладателем двух премий "Грэмми" и был дважды включен в международный "Зал славы рок-н-ролла". С приближением выборов 2020 года он попытался получить американское гражданство, чтобы проголосовать за будущего президента, но столкнулся с неожиданной преградой.

Издание Consequence of Sound сообщает, что 73-летний музыкант подал все необходимые документы, прошел тест на гражданство и должен был присягнуть на верность США в начале ноября, но процедуру остановили, сообщив Янгу, что его употребление марихуаны может указывать на "отсутствие положительного морального облика".

"Я хочу быть гражданином и голосовать. Когда я недавно подал заявку на американское гражданство, я прошел тест. Это был разговор, в котором мне задавали много вопросов. Я ответил на них правдиво. Недавно, однако, мне сказали, что я должен пройти еще один тест из-за моего употребления марихуаны и того, что некоторые люди, которые курят ее, создают проблемы", - рассказал певец.

Действительно, в апреле 2019 года Служба гражданства и иммиграции США выпустила новое предупреждение, согласно которому у людей, употребляющих марихуану, может отсутствовать "положительный моральный облик", даже если такое поведение не является незаконным в соответствии с действующим законодательством некоторых штатов.

Пользователи соцсетей поддержали ветерана музыкальной сцены.

"Можно подумать, что американское правительство знает, что такое положительный моральный облик, - пишут в Facebook. - Это никак не связано с употреблением марихуаны. Это просто самое удобное оправдание. Дело в том, что он высказывается против нынешней некомпетентной администрации. Они возятся с ним, потому что он не любит Трампа".

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