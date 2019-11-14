RU  UA

Лайм

Известные журналы поссорились из-за награды "Самый сексуальный мужчина года"

Похоже, в мире действительно может быть только один "самый сексуальный мужчина"

четверг, 14 ноября 2019, 16:28
читати статтю українською

12 ноября американский журнал People назвал певца Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной 2019 года, и уже на следующий день отправил предупреждение журналу US Weekly, который опубликовал свой собственный список самых сексуальных мужчин. Об этом курьезном споре сообщило издание Page Six.

People основал почетную награду "Sexiest Man Alive" ("Самый сексуальный мужчина среди живущих") 34 года назад, а с 2002 года они зарегистрировали ее как торговую марку в Бюро патентов США. Это не помешало Us Weekly начать онлайн-опрос с просьбой проголосовали за "настоящего самого сексуального мужчину среди живущих".

Журнал выпустил обложку с фотографиями голливудских красавчиков Дуэйна Джонсона, Джейсона Момоа и Криса Хемсворта, призвав читателей выбрать из них победителя. Этот шаг вынудил юристов People пригрозить конкурентам иском.

"Это похоже на бесполезную и нелепую попытку конкурировать с People. Все знают, что "Sexiest Man Alive" является неотъемлемой частью People более 30 лет, и это франшиза, которую мы очень тщательно защищаем и охраняем", - рассказал Page Six анонимный источник.

В издательстве Us Weekly подтвердили, что адвокаты в курсе проблемы, и ее постарались решить "дружелюбно и быстро", удалив все следы голосования с веб-сайта и социальных платформ.

  • В октябре украинский певец MELOVIN попал в список популярного рейтинга TC Candler как один из претендентов на звание самого красивого мужчины мира. Вот, как он отреагировал на приятную новость.
  • Блогер из Нью-Йорка копирует наряды знаменитостей, доказывая, что стиль не зависит от размера. Женщина носит 16-й размер, но образы Меган Маркл, Кейт Миддлтон и Кендал дженнер ей очень к лицу.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Ирина Билык попала в скандал с концертом: певица объяснилась перед поклонниками

Украинская певица Ирина Билык эмоционально прокомментировала скандал со своим выступлением в Харькове.

Лауреат премии "Эмми" выпрашивал у 9-летней девочки интимные фото - теперь ему грозит срок

Известный врач, ведущий и продюсер обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка

Холли Берри обвиняла отца своей дочери в расизме, инцесте и психологическом насилии

В сеть попали судебные документы, в которых Холли Берри обвиняет бывшего гражданского мужа Габриэля Обри в инцесте, расизме и психологическом насилии

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: