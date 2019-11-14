Известные журналы поссорились из-за награды "Самый сексуальный мужчина года"

12 ноября американский журнал People назвал певца Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной 2019 года, и уже на следующий день отправил предупреждение журналу US Weekly, который опубликовал свой собственный список самых сексуальных мужчин. Об этом курьезном споре сообщило издание Page Six.

People основал почетную награду "Sexiest Man Alive" ("Самый сексуальный мужчина среди живущих") 34 года назад, а с 2002 года они зарегистрировали ее как торговую марку в Бюро патентов США. Это не помешало Us Weekly начать онлайн-опрос с просьбой проголосовали за "настоящего самого сексуального мужчину среди живущих".

Журнал выпустил обложку с фотографиями голливудских красавчиков Дуэйна Джонсона, Джейсона Момоа и Криса Хемсворта, призвав читателей выбрать из них победителя. Этот шаг вынудил юристов People пригрозить конкурентам иском.

"Это похоже на бесполезную и нелепую попытку конкурировать с People. Все знают, что "Sexiest Man Alive" является неотъемлемой частью People более 30 лет, и это франшиза, которую мы очень тщательно защищаем и охраняем", - рассказал Page Six анонимный источник.

В издательстве Us Weekly подтвердили, что адвокаты в курсе проблемы, и ее постарались решить "дружелюбно и быстро", удалив все следы голосования с веб-сайта и социальных платформ.

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