Скандал с "Мисс Украина Вселенная": не получившей визу Анастасии Субботе дали второй шанс

Победительницу конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2019" Анастасию Субботу, которой отказали в американской визе, пригласили на повторное собеседование в посольство США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор и владелец конкурса "Мисс Украина Вселенная". Анна Филимонова выразила надежду, что украинская красавица все же сможет получить визу и представить нашу страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который проведут 8 декабря в Атланте (США).

"Мы хотим сообщить вам хорошую новость. Анастасии только что позвонили из посольства США и предложили пройти повторное собеседование на получение американской визы. Мы очень благодарны вам за поддержку. Надеемся, что мы все-таки получим визу и поедем в США принимать участие в конкурсе "Мисс Вселенная", - говорит Анна Филимонова.

Напомним, что отказ в американской визе Анастасия Суббота получила 14 ноября. За все 14 лет проведения в Украине конкурса "Мисс Украина-Вселенная" - это первый случай, когда победительнице отказывают в выдаче нужных документов для поездки на международное состязание.

По этому поводу Анна Филимонова обратилась с официальным письмом к временному поверенному США в Украине Уильяму Тейлору с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее в Киеве состоялся пресс-коктейль по случаю вылета победительницы "Мисс Украина-2019" Маргариты Паши в Лондон на международный конкурс красоты Miss World 2019. В ходе мероприятия украинская красавица представила платье, специально сшитое для финального выхода на мировой арене.

2 ноября в Токио состоялся финал конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2019" (Miss International). Обладательницей короны и главного титула стала представительница Таиланда - 25-летняя Сиретхорн Лиарамват.

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