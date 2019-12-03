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Обвинившая сына Елизаветы II женщина рассказала об "отвратительной" связи с принцем Эндрю

Из-за этого скандала принц вынужден был отойти от общественных дел и вывезти офис из Букингемского дворца

вторник, 3 декабря 2019, 12:36
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Женщина, которая утверждает, что покойный финансист и осужденный секс-преступник Джеффри Эпштейн заставил ее заняться сексом с принцем Эндрю, дала новое интервью BBC. Вирджиния Робертс Джуффре утверждает, что трижды встречалась со средним сыном королевы Елизаветы II, и это было "отвратительно".

Принц Эндрю и Вирджиния Робертс Джуффре

По словам Джуффре, Эпштейн привез ее в Лондон в марте 2001 года, когда ей было всего 17 лет. Ее поселили в таунхаусе, который принадлежал Гислейн Максвелл - подруге Эпштейна и его предполагаемой сообщнице. Там девушку впервые представили принцу и велели пойти с ним в спальню.

"Это было отвратительно. Он не был злым или что-то еще, но он встал, сказал "спасибо" и вышел, а я сидела в кровати, испуганная и смущенная, чувствовала себя грязной. Мне пришлось встать и принять душ, - рассказала она. - На следующий день Гислейн сказала мне, что я проделала действительно хорошую работу и сделала его по-настоящему счастливым".

По словам Джуффре, она не могла поверить, что над ней "надругался член королевской семьи". Сам принц Эндрю отвергает обвинения. Ранее в интервью BBC он говорил, что в этот вечер находился в пиццерии за пределами Лондона с одной из своих дочерей.

"Я могу абсолютно категорически сказать, что этого никогда не было", - сказал принц о предполагаемой встрече с Джуффре.

Женщина, в свою очередь, утверждает, что позже еще дважды занималась с принцем сексом: в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и в его бунгало на острове, где, по ее словам, проходили оргии. Эти обвинения 59-летний Эндрю также отрицает.

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