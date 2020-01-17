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Принц Гарри, Меган Маркл и принц Эндрю могут остаться без охраны после отказа от королевских полномочий

Круглосуточное сопровождение полиции - дорогая услуга, и "отставные" члены королевской семьи могут ее лишиться

пятница, 17 января 2020, 12:52
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После отказа от королевских обязанностей оскандалившийся принц Эндрю, а также стремящиеся к независимости принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться круглосуточной вооруженной полицейской защиты, пишет издание Evening Standard.

Источники сообщили газете, что Министерство внутренних дел Великобритании приказало провести серьезную проверку безопасности принца Эндрю после того, как он отошел от общественных дел из-за скандальной связи с покойным секс-преступником Джеффри Эпштейном. Правительственный департамент рекомендовал значительно снизить уровень его охраны, и окончательное решение в конечном итоге будет принято премьер-министром Борисом Джонсоном.

Решение также может иметь серьезные последствия для принца Гарри и Меган Маркл, поскольку они хотят отказаться от королевских полномочий.

Те, кто отвечает за королевскую безопасность, не могут предоставить карт-бланш людям, у которых не будет публичной роли в обозримом будущем, - сказал источник. - Круглосуточная вооруженная охрана очень дорогая. Служба столичной полиции обязана убедиться в ее обоснованности.

Расходы на охрану королевской семьи не разглашаются, но, по оценкам, они составляют не менее 130 миллионов долларов в год.

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