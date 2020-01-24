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Обвинение несправедливо: скандальная участница шоу Голос країни-10 написала письмо Зеленскому

Ее участие в проекте оказалось под угрозой

пятница, 24 января 2020, 10:55
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Участница 10 сезона вокального шоу "Голос країни" Василиса Старшова, попавшая в скандал из-за Крыма, обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой оказать поддержку и разрешить ей находиться в Украине для участия в проекте.

Открытое письмо президенту девушка обнародовала на личной странице в Instagram. "Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте после выхода первого эфира программы 19 января 2020 года", - пишет Старшова.

"Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено "в черный список" базы данных сайта "Миротворец" как "нарушительницы государственной границы…" и "участницы пропагандистских акций России…". Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале "Золотая Балка" в составе группы "Ленинград" в Крыму в 2016 году. Вследствие этого мое участие в съемках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители "Голоса країни" и телеканала "1+1", что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте", - пояснила вокалистка.

Василиса уверяет, что ни в каких "пропагандистских акциях никакого государства" никогда не участвовала и участвовать не собирается. "Это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо", - отмечает Старшова.

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Публикация от (@vasilisastarshova)

Напомним, что Василиса Старшова приехала на шоу из Санкт-Петербурга. В России она успела сделать себе имя как вокалистка скандально-известной группы "Ленинград". В 2016 году в составе группировки вокалистка выступала в оккупированной Балаклаве на фестивале "Золотая балка", чем нарушила украинское законодательство.

На "слепых прослушиваниях" девушка исполнила песню Complicated исполнительницы Аврил Лавин, и развернула все тренерские кресла. В качестве своего наставника на проекте вокалистка выбрала Дана Балана.

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