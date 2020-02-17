Супруга и продюсер Дэвида Аксельрода ответила на обвинения и критику в адрес певца

Продюсер Алена Мозговая, которая также приходится супругой певцу Дэвиду Аксельроду, эмоционально ответила на критику и обвинения в адрес ее мужа, которые распространились в сети по итогам второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020.

Бывшая пиар-директор Аксельрода назвала певца лжецом и аферистом. В это же время пользователи соцсетей, сравнив его конкурсную песню Horizon с хитом 80-х I Don't Wanna Live Without Your Love группы Chicago, обвинили артиста и его команду в плагиате. В ответ на это Мозговая заявила, что оправдываться артист не намерен.

"Те, кто думает, что сможет выбить нас из колеи, или отвлечь от подготовки к финалу своими скандалами, заказухами, желтыми статьями, своими помоями и грязным бельем очень, курва, ошиблись относительно устойчивости наших характеров и твердости наших убеждений", - высказалась продюсер.

Нежелание комментировать разговоры в сети Мозговая объяснила тем, что певцу якобы не за чем отвечать на ложь и заказную травлю: "Нам не в чем оправдываться <...> Делать себе пиар на грязи - не в наших правилах, и это просто не про нас <...> Шавки лают, караван идет! Уверенно и только вперед!"

Сравнить песни Дэвида Аксельрода и группы Chicago можно ниже:

По итогам второго полуфинала Нацотбора-2020, Дэвид Аксельрод стал его финалистом. Уже 22 февраля певец и еще пять артистов посоревнуются за право представить Украину на песенном конкурсе в Нидерландах.

Больше подробностей о том, как прошел второй полуфинал отборочного, читайте и смотрите по ссылке.

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