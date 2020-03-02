Девушка сделала тату на глазах, но цена услуги оказалась слишком высокой - зрение ей уже не вернуть

Польскую Инстаграм-модель так вдохновили тату на белках глаз у местного рэпера, что через некоторое время девушка решилась повторить безумный поступок и окрасить свои глаза в черный. Что правда, цена этой услуги оказалась слишком высокой - Александра уже не видит на один глаз, а мастеру грозит срок до трех лет.

Как пишет Daily Mail, мастера, который взялся бы за столь непростое дело, Александра нашла не сразу. А как оказалось позже, подобных процедур парень тоже никогда не проводил. Соответственно, не знал, что для татуажа белков глаз используется специальный пигмент, ни в коем случае не стандартная краска.

Фото: instagram.com/anoxi_cime/

Вскоре после процедуры девушка стала жаловаться на боль в глазах, но парень лишь посоветовал ей принимать болеутоляющее. Сегодня Александра ослепла на правый глаз и стала хуже видеть левым. Врачи опасаются, что полная потеря зрения - лишь вопрос времени.

Фото: instagram.com/anoxi_cime/

Фото: instagram.com/anoxi_cime/

Что же касается смельчака-мастера, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет по обвинению в непредумышленном причинении тяжких телесных повреждений. Сам же парень своей вины не признает.

Ранее после выхода скандального порноклипа у вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна заметили странное тату. Пока о его значении фаны музыканта могут лишь догадываться.

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