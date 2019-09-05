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Intertop совместно с Poustovit выпустит коллекцию одежды: она будет доступна каждому

Впервые коллекция дизайнерской одежды станет доступна каждому

четверг, 5 сентября 2019, 16:04
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Одна из крупнейших в Украине сетей обувных магазинов Intertop в этом году празднует свое 25-летие. За все это время компания стала одним из лидеров отечественного рынка fashion-ритейла. По случаю такой серьезной даты, бренд решил выпустить первую коллекцию одежды, созданную совместно с легендарным украинским дизайнером Лилией Пустовит.

Линейка получила название Hikers Only и посвящена она пешим прогулкам и единению человека с природой. Intertop x Poustovit - это качественные ткани, урбанистичный крой, смелые принты и трендовые цвета, такие как лиловый, хаки, нежные оттенки розового, бирюзового и желтого.

"Я думаю о том, как выглядят люди на улицах наших городов, поэтому предложение самого крупного украинского ритейлера о создании совместной коллекции приняла с огромным удовольствием. Сейчас, как никогда, я понимаю важность понятий "коллаборации" и "синергии", – рассказывает дизайнер Лилия Пустовит, создатель бренда Poustovit.

"Мы в Poustovit для разных проектов часто привлекаем к сотрудничеству самых интересных творческих людей. Поэтому и для работы над коллекцией Intertop я привлекала в команду блестящих персоналий, с нами художник Вова Воротнев, безупречный вкус стилиста Сони Солтес, мастер принтов и цветопередачи, дизайнер Яна Червинская. Я рада, что мы делаем проект доступный каждому украинцу, и особенно буду счастлива весной, когда увижу нашу одежду на улицах", - добавила Лилия.

Маркетинг директор Intertop Ukraine Валерия Толочина отметила, что выбор на Лилию Пустовит пал не случайно.

"У нас был успешный опыт совместной работы над капсулами для собственной марки обуви Braska, и новые вызовы лучше принимать с надежным партнером. Надеемся, что это сотрудничество также будет успешным и долгосрочным, а коллекция Intertop x Poustovit покорит сердца не только в Украине, но и во всем мире", - прокомментировала Толочина.

Коллекция Hikers Only будет доступна к предзаказу на сайте intertop.ua уже этой осенью, а в продажу в сеть Intertop поступит весной 2020 года.

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