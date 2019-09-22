Модные тренды этой осени: 10 стильных вещей для похода в офис

Офисный стиль требует особенного подхода в выборе гардероба, чтобы выглядеть в соответствии к месту и статусу. Кому-то может показаться, что женская одежда в офис скучна и однотипна. Но спешим вас разуверить, наряды в деловом стиле могут быть модными и эффектными.

Современные тренды офисного стиля предполагают разнообразие вариантов, что позволит выделиться среди коллег. Что надеть в офис, чтобы выглядеть модно и согласно дресс-коду? Давайте узнаем!

Деловые брючные костюмы на осень 2019

Костюм с брюками, пожалуй, наиболее подходящий вариант для офиса. Он будет уместен и на деловой встрече, и на прогулке после работы. Дизайнеры предлагают в этом сезоне обратить внимание на клетчатые костюмы. Их можно сочетать как с классической обувью, так и с кроссовками.

Костюмы с юбкой

Костюм с юбкой незаменим в гардеробе бизнес-леди. Базовый костюм дополняется различными акцентами в виде блуз, обуви и других элементов, позволяющих сделать образ более интересным.

Офисный стиль: блузы и рубашки

Блузы и рубашки - важный атрибут базового гардероба в деловом стиле. В тренде спокойные варианты, которые дополнят любой офисный костюм.

Пиджаки, жакеты, блейзеры

Эта часть осеннего гардероба непременно должна быть в шкафу у каждой девушки. Трендовых моделей этой категории сейчас очень много – жакеты оверсайз, пиджаки в мужском стиле, блейзеры классического пошива, удлиненные жакеты.

Офисные брюки

Актуальные модели на осень 2019 - укороченные с приоткрытой щиколоткой, кюлоты, длинные широкие модели и брюки со стрелками. С этими моделями можно делать невероятно стильные образы.

Юбки для офиса

Мода осень 2019 предполагает юбки разной длины. Но если мы говорим о деловой одежде, то тут наиболее уместными будут юбки миди или варианты немного выше колена. Стоит обратить внимание на юбки-плиссе или модели с запахом.

Офисные платья

Стильные деловые платья позволяют каждой девушке выглядеть женственно и элегантно даже в строгом офисе. Для похода в на работу уместны платья-футляр, модели А-силуэта, трикотажные платья ниже колена и другие варианты.

Верхняя одежда

Для теплой осени идеальным вариантом будет тренч. Лучше всего смотрятся модели бежевого, серого и оливкового цвета. Для холодной поры подойдет пальто. Любительницам классики стоит обратить внимание на двубортные пальто в клетку и однотонные бежевые. Те, кто хочет внести в свой гардероб красок - выбирайте яркие варианты.

Обувь

Прежде чем выбрать обувь на осень 2019, важно понимать чего вы хотите добиться – сделать акцент именно на обуви или оставить ее нейтральной. Если желаете выделиться, то подойдут глубокие оттенки синего, зеленого или бордо. Консервативные девушки могут выбирать варианты среди черных моделей. Не забывайте и об удобной обуви - кроссовках. Да, их тоже смело можно носить в офис.

Платье-жакет

Трендовое платье-жакет снова на пике популярности. Его можно смело надевать не только в офис, но и на прогулку или кафе. Если говорить о выборе модели для работы, то длина вещи не должна быть ниже колена.

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