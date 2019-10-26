Бренд ESCADA отметил открытие нового бутика в Киеве: кто из звезд пришел на вечеринку

24 октября в Киеве состоялось торжественное официальное открытие флагманского бутика ESCADA. Магазин открылся в самом сердце столицы, в Пассаже, который всегда был особенным местом для ценителей моды - как для киевлян, так и для гостей города.

Оксана Сарайрех - многолетний партнер ESCADA - открыла магазин площадью 180 кв.м, в котором представлены коллекции ESCADA MAINLINE и ESCADA SPORT.

Вечеринку посетили звезды шоу-бизнеса, дизайнеры, спортсмены и эксперты моды. В их числе - певица Даша Астафьева, телеведущая Марыся Горобец, главный редактор VOGUE Ukraine Филипп Власов, главный редактор L'Officiel Ukraine Ульяна Бойко, главный редактор L'Officiel Hommes Ukraine Алескей Нилов, главный редактор ELLE Соня Заруба, главный редактор Marie Claire Константин Путиленко, спортсмен Денис Силантьев с супругой Инной, дизайнер мужской одежды Серж Смолин, стилист Ольга Слонь и многие другие.

Большинство гостей пришли на открытие бутика в образах бренда. Даша Астафьева выбрала для мероприятия вечерний костюм ESCADA кремового цвета с лацканами на воротнике, вручную вышитыми бисером.

Ведущая Мария Горобец появилась в юбке, вышитой серебряными пайетками и голубой шелковой блузе. Дополнила она образ блестящим клатчем ESCADA.

Новый магазин ESCADA — это роскошный и непринужденный интерьер.

Бренд ESCADA был основан в 1978 году Маргаретой и Вольфгангом Лей. В основу философии марки легли уверенность и элегантность женского стиля, подчеркнутые идеальным качеством. За свою 40-летнюю историю любовь создателей бренда к смелым цветам, принтам и деталям привлекает к себе внимание поклонников.