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Назван самый стильный мужчина Украины 2019 года: фото красавца

Номинантами премии становятся известные музыканты, дизайнеры, бизнесмены, спортсмены и другие публичные личности

четверг, 7 ноября 2019, 10:05
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Мужское онлайн-издание, посвященное стилю, увлечениям и здоровью, ELLE MAN составило рейтинг самых стильных мужчин Украины.

Победителем в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии читателей журнала стал ведущий и шоумен, а с недавнего времени и народный депутат Украины - Александр Скичко.

"Сегодня мужчина моей мечты получил премию самый стильный мужчина! Ну что я могу сказать, спасибо вам всем, с ним правда было нелегко, но я это сделала! Потому что, за департамент гардероба у нас дома отвечаю я. Люблю тебя Александр Скичко. Он для меня мужчина моей мечты, в любом смысле", - прокомментировала победу муже Елизавета Юрушева.

Кроме Александра Скичко был отмечен стиль еще троих мужчин: Алексей Гладушевский - победитель в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии редакции ELLE MAN Ukraine, политик Максим Нефьодов - победитель в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии Indposhiv Bespoke House и телеведущий Владимир Остапчук – победитель в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии редакции ELLE Ukraine.

ELLE MAN AWARDS – первая и единственная в Украине модная премия для мужчин. Номинантами премии становятся известные дизайнеры, бизнесмены, музыканты, политики и другие публичные личности, достигшие успехов не только в работе, но и в выборе костюма. Победителя определяют читатели ELLE MAN во время открытого голосования на сайте.

В 2019 году в топ-50 вошли артисты Monatik, Макс Барских, Сергей Бабкин, дизайнеры Серж Смолин и Андре Тан, шеф-повар Евгений Клопотенко, телеведущий Никита Добрынин и другие стильные мужчины страны.

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