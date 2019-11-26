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Елена Зеленская нашла полезное применение своему особенному платью

Платье будет продано на благотворительном гала-ужине фонда "Таблеточки"

вторник, 26 ноября 2019, 13:49
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Первая леди Украины выставила на аукцион желтое платье, в котором она была на церемонии интронизации японского императора Нарухито в Токио.

Об этом Елена Зеленская сообщила на своей странице в Instagram. Платье будет продано на благотворительном гала-ужине фонда "Таблеточки". Вырученные за него деньги пойдут на оборудование для лечения онкобольных детей.

"То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу!", - отметила супруга президента.

Напомним, что желтое платье для Елены Зеленской создал украинский дизайнер Иван Фролов, основатель бренда одежды FROLOV. Он же - автор и голубого наряда, стилизованного под фрак.

  • Ранее первая леди Украины дала эксклюзивное интервью журналу Vogue, в котором рассказала о себе, муже и детях, о непростом для семьи периоде президентских выборов и своих буднях после победы на них ее супруга Владимира Зеленского.
  • Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины. На этот раз в него вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко).

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