Елена Зеленская нашла полезное применение своему особенному платью

Первая леди Украины выставила на аукцион желтое платье, в котором она была на церемонии интронизации японского императора Нарухито в Токио.

Об этом Елена Зеленская сообщила на своей странице в Instagram. Платье будет продано на благотворительном гала-ужине фонда "Таблеточки". Вырученные за него деньги пойдут на оборудование для лечения онкобольных детей.

"То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу!", - отметила супруга президента.

Напомним, что желтое платье для Елены Зеленской создал украинский дизайнер Иван Фролов, основатель бренда одежды FROLOV. Он же - автор и голубого наряда, стилизованного под фрак.

Ранее первая леди Украины дала эксклюзивное интервью журналу Vogue, в котором рассказала о себе, муже и детях, о непростом для семьи периоде президентских выборов и своих буднях после победы на них ее супруга Владимира Зеленского.

Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщины Украины. На этот раз в него вошли первая леди Елена Зеленская и хип-хоп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко).

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