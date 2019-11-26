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"Мисс Украина Вселенная" представит страну в США в необычном наряде с весом 28 кг: фото

Костюм называется "Зеленая Украина"

вторник, 26 ноября 2019, 13:03
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Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная", модель Анастасия Суббота, показала платье, в котором представит страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная" в США.

Национальный костюм, который украинка покажет в финале состязания, называется "Зеленая Украина". Над изготовлением наряда работала дизайн-студия SVITLO.

Чтобы пошить такое платье, команде понадобилось 1000 лоскутов ткани разных оттенков зеленого цвета и фактур и 2,5 месяца. Наряд украшен перьями, пайетками и кружевами с эффектом 3D. Головной убор изготовлен из живых веток, колосьев, цветков мальвы, стеблей кукурузы, а внутри вмонтирована подсветка. Вес наряда - 28 килограмм.

"Мы всегда тратим много сил и креатива на подготовку именно национального костюма. Во-первых, мы любим свою страну и, во-вторых, это некое послание от нас мир", - прокомментировала председатель Национального комитета "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

  • Ранее в Киеве состоялся пресс-коктейль по случаю вылета победительницы "Мисс Украина-2019" Маргариты Паши в Лондон на международный конкурс красоты Miss World 2019. В ходе мероприятия украинская красавица представила платье, специально сшитое для финального выхода на мировой арене.
  • 2 ноября в Токио состоялся финал конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2019" (Miss International). Обладательницей короны и главного титула стала представительница Таиланда - 25-летняя Сиретхорн Лиарамват.

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