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В офис, в бар и на каждый день: 8 стильных образов с белой рубашкой на весну 2020

С чем носить классическую рубашку в этом сезоне

среда, 18 марта 2020, 19:02
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Мы уже говорили вам о том, что в этом сезоне главный хит - классика. Ну а что может быть более классическим, чем белая рубашка? В этом материале наши эксперты решили поделиться вариантами стильных луков на каждый день. Среди них вы найдете образы как для повседневной носки, так и для деловой встречи, свидания или похода в ресторан.

Кежуал-лук с белой рубашкой создать достаточно просто. В сочетании с джинсами, кроссовками или легкими босоножками рубашка будет выглядеть стильно и повседневно. Если же добавить строгие однотонные аксессуары и черные брюки-скинни, получится более сдержанный образ.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Для создания более романтичного и женственного образа можно надеть рубашку с юбкой. Хорошо смотрятся в таком варианте как макси-юбки, так и мини. Следует выбирать тот вариант, который лучше всего подходит для вашей фигуры.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

С деловым образом все наиболее просто - достаточно соединить рубашку и костюмные брюки, и строгий лук для собеседования, совещания или другой важной встречи готов. Дополнить образ можно очками, небольшой сумочкой и туфлями-лодочками.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

А для веселых прогулок в теплые деньки отличной идеей будет надеть белую рубашку с короткими джинсовыми шортиками или юбкой. Что касается обуви, под этот образ подойдут как классические туфли, так и любые кроссовки. Поэтому стоит отталкиваться от того, куда вы идете и какое настроение вы хотите создать.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

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