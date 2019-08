Rixos Hotels заключил важную сделку на управление крупным курортом в Египте

Известная во всем мире сеть отелей Rixos Hotels подписала соглашение об управлении крупнейшим курортом "все включено" на побережье Красного моря в Египте.

Турецкая сеть роскошных отелей, в которой Accor владеет 50% акций, заключила партнерское соглашение с The Eastern Company for Investment and Touristic Development с целью приобретения и реконструкции существующей курортной недвижимости. Реконструкция проекта планируется завершиться в 2020 году и открыться под названием Rixos Hurghada Makadi Bay. Это будет мега-курорт на 1636 номеров с инфраструктурой мирового уровня для отдыха, спорта и развлечений.

Курорт расположен в уникальном месте - в уединенной бухте на берегу Красного моря к югу от Хургады. Обновленная инфраструктура Rixos Hurghada Makadi Bay будет включать индивидуальные виллы, крытый и открытый спа-центры, фитнес-центр, детские клубы, аквапарк, пляжный лаундж, большой конференц-центр, широкий выбор ресторанов и баров, а также обширную развлекательную зону с амфитеатром.

"Это знаковый момент в истории развития нашего бренда, который выводит на рынок крупнейший в мире курорт Rixos с самым широким спектром услуг и уникальных и динамичных развлечений", - сказал учредитель и глава правления Rixos Hotels Феттах Таминджи.

"Наше видение заключается в том, чтобы превратить побережье Макади-Бэй в ведущее место отдыха и развлечений на Красном море, и в этом отношении бренд Rixos с его уникальной концепцией гостеприимства и успешным опытом работы на курортном рынке Египта, имеет стратегическое значение. Это просто идеальное сочетание", - прокомментировал генеральный директор The Eastern Company for Investment and Touristic Development Махмуд Эл-Сайед Муса Эл-Шаркави.

Реконструкция существующей недвижимости будет осуществляться в два этапа, каждый из которых займет один год. В ходе первого этапа будут добавлены крылья жилых зданий и инфраструктура, призванная повысить класс курорта в соответствии со стандартами бренда Rixos.

После завершения первой фазы произойдет официальное открытие Rixos Hurghada Makadi Bay с номерным фондом в 815 номеров, включая виллы, рестораны, пляжный лаундж, оздоровительный и спа-центр, многочисленные бассейны, малый аквапарк, детские клубы и обширные открытые площадки для фитнеса и развлекательных программ.

Второй этап реконструкции начнется после открытия курорта и будет включать в себя аквапарк площадью 23 000 кв. м, а также модернизацию остальной отельной инфраструктуры.

Rixos Hotels является турецким брендом роскошных отелей с глобальным портфелем из 25 отелей в 7 странах, 17 из которых работают как морские курорты. Ежегодно сеть принимает более 1 миллиона гостей.

После приобретения в 2017 году 50% акций компании Группа Accor одобрила внедрение полностью интегрированной курортной модели Rixos "все включено, все эксклюзивно" на ключевых рынках Ближнего Востока, где эта концепция является новой, но быстро набирает обороты.

Rixos Hurghada Makadi Bay расширит присутствие Accor в Египте до 25 объектов, при этом в работе находится еще 13 проектов, представляющих диверсифицированный портфель брендов Группы, включая Fairmont и Movenpick.

На Красном море и северном побережье Египта портфель Accor в настоящее время включает Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Alamein и Rixos Premium Seagate в заливе Набк, а также Mövenpick El Gouna и Mövenpick Soma Bay.

Rixos Hotels - одна из самых быстро растущих международных сетей премиальных отелей в мире, которая была основана в 2000 году.

Все отели и курорты Rixos оснащены эксклюзивными велнесс- и SPA-центрами с аутентичным турецким хаммамом и уникальным набором SPA-процедур. Каждый отель предлагает разнообразие ресторанов и баров, впечатляющий набор развлечений и широкий выбор роскошно оформленных номеров и люксов.

За гостеприимство, индивидуальный подход и отличную кухню отели Rixos неоднократно удостаивались престижных международных наград, включая: American Five Star Diamond Award, Conde Nast, World Travel Awards, Trip Advisor and Great Hotels of the World.

Rixos Hotels в настоящее время управляет четырьмя отелями в Объединенных Арабских Эмиратах: Rixos Premium Dubai, Rixos The Palm Dubai, Rixos Bab Al Bahr-Ras Al Khaimah и Rixos Saadiyat Island-Abu Dhabi.

Accor - это ведущая в мире группа в сфере гостеприимства, предлагающая высококачественные услуги и уникальный опыт гостям в более чем 4800 отелей, курортов и резиденций в 100 странах мира. С непревзойденным портфелем брендов от люкс- до эконом-класса Accor представляет "ноу-хау" в отрасли гостеприимства уже более 50 лет. Помимо размещения Accor предлагает клиентам новые возможности для жизни, работы и развлечений, привлекая к сотрудничеству лучшие бренды в сегментах общественного питания, ночной жизни, благоустройства и коворкинга.