16 любопытных фото "тогда и сейчас": как выглядели улицы городов мира в 40-х

Популярные города Европы выглядят сегодня чистыми и умиротворенными. Туристы привозят множество ярких фотографий и воспоминаний о прогулках по тем или иным уютным улочкам, однако такими они были не всегда.

Пользователи Boredpanda собрали впечатляющие архивные кадры, сделанные на улицах городов мира, охваченных Второй мировой войной, и сравнили их с современными фотографиями туристов. Смотрите далее 16 любопытных снимков из серии "тогда и сейчас".



Париж (Франция), июнь 1940



Шербур-Октевиль (Франция), июнь 1944



Кинотеатр в городе Жнин (Польша), 1941



Джуно-Бич (Франция), июнь 1944



Станция в Берньер-сюр-Мер (Франция), 1944



Ахенская ратуша (Ахен, Германия), 1943



Париж (Франция), 1944



Париж (Франция), 1944



Рим (Италия), 1943



Рим (Италия), 1943



Дворец Шайо, Париж (Франция), 1944



Жнин (Польша), 1941



Гладбек (Германия), 1945



Париж (Франция), 1944



Санкт-Петербург (Ленинград, СССР), 1941



Канский замок (Франция), 1944

Netflix выпустил документальный сериал "Дьявол по соседству", посвященный Джону (Ивану) Демьянюку - украинцу и некогда солдату Красной Армии, который в 40-х угодил в плен к нацистам, а позже стал охранником в лагерях смерти. Вот его история.

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