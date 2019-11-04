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16 любопытных фото "тогда и сейчас": как выглядели улицы городов мира в 40-х

В 40-х города мира были охвачены и частично разрушены Второй мировой войной

понедельник, 4 ноября 2019, 20:08
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Популярные города Европы выглядят сегодня чистыми и умиротворенными. Туристы привозят множество ярких фотографий и воспоминаний о прогулках по тем или иным уютным улочкам, однако такими они были не всегда.

Пользователи Boredpanda собрали впечатляющие архивные кадры, сделанные на улицах городов мира, охваченных Второй мировой войной, и сравнили их с современными фотографиями туристов. Смотрите далее 16 любопытных снимков из серии "тогда и сейчас".


Париж (Франция), июнь 1940


Шербур-Октевиль (Франция), июнь 1944


Кинотеатр в городе Жнин (Польша), 1941


Джуно-Бич (Франция), июнь 1944


Станция в Берньер-сюр-Мер (Франция), 1944


Ахенская ратуша (Ахен, Германия), 1943


Париж (Франция), 1944


Париж (Франция), 1944


Рим (Италия), 1943


Рим (Италия), 1943


Дворец Шайо, Париж (Франция), 1944


Жнин (Польша), 1941


Гладбек (Германия), 1945


Париж (Франция), 1944


Санкт-Петербург (Ленинград, СССР), 1941


Канский замок (Франция), 1944

  • Netflix выпустил документальный сериал "Дьявол по соседству", посвященный Джону (Ивану) Демьянюку - украинцу и некогда солдату Красной Армии, который в 40-х угодил в плен к нацистам, а позже стал охранником в лагерях смерти. Вот его история.

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