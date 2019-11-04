16 любопытных фото "тогда и сейчас": как выглядели улицы городов мира в 40-х

Популярные города Европы выглядят сегодня чистыми и умиротворенными. Туристы привозят множество ярких фотографий и воспоминаний о прогулках по тем или иным уютным улочкам, однако такими они были не всегда.
Пользователи Boredpanda собрали впечатляющие архивные кадры, сделанные на улицах городов мира, охваченных Второй мировой войной, и сравнили их с современными фотографиями туристов. Смотрите далее 16 любопытных снимков из серии "тогда и сейчас".
Париж (Франция), июнь 1940
Шербур-Октевиль (Франция), июнь 1944
Кинотеатр в городе Жнин (Польша), 1941
Джуно-Бич (Франция), июнь 1944
Станция в Берньер-сюр-Мер (Франция), 1944
Ахенская ратуша (Ахен, Германия), 1943
Париж (Франция), 1944
Париж (Франция), 1944
Рим (Италия), 1943
Рим (Италия), 1943
Дворец Шайо, Париж (Франция), 1944
Жнин (Польша), 1941
Гладбек (Германия), 1945
Париж (Франция), 1944
Санкт-Петербург (Ленинград, СССР), 1941
Канский замок (Франция), 1944
- Netflix выпустил документальный сериал "Дьявол по соседству", посвященный Джону (Ивану) Демьянюку - украинцу и некогда солдату Красной Армии, который в 40-х угодил в плен к нацистам, а позже стал охранником в лагерях смерти. Вот его история.
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