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В Китае проходит крупнейший фестиваль ледовых скульптур - вот 15 примеров гениальности его участников

Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival стартовал в китайском городе Харбине еще в 1999 году

понедельник, 13 января 2020, 14:38
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Какой вам представляется зимняя страна чудес? Давайте-ка мы попробуем угадать. Это наверняка некий образ из мультфильмов Дисней, полный сказочных огней, пышных елей и милых животных. В нем витает дух Рождества и запах корицы, исходящий от горячего глинтвейна и еще теплой выпечки. Неплохо. А вот жителям и гостям китайского города Харбина представлять не приходится. Самую настоящую страну чудес они видят там каждый год.

Ведь каждый год в Харбине проходит крупнейший фестиваль ледовых и снежных скульптур Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival, чья история началась еще в 1999-м. Ежегодно с декабря по февраль мастера-скульпторы из разных уголков мира создают на огромной площади не просто фигурки, а целые инсталляции и города реальных масштабов.

Фото: instagram.com

Харбин - одно из холоднейших мест на планете, поэтому довольствоваться местными красотами его гости могут практически всю зиму. Мы отобрали несколько самых впечатляющих работ участников фестиваля, в реальность которых поверить не так уж и просто.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

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Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

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