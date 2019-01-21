Без интриги, но с пафосом: зачем топ-политики превращают съезды в шоу

После того как 31 декабря в Украине официально начался избирательный процесс, у кандидатов в президенты началась "горячая" пора - с турами по стране, съездами партий и завоеванием симпатий электората. Времени до самих выборов осталось не так много, поэтому оставшиеся недели нужно использовать максимально эффективно. Подробнее о планах претендентов на главное кресло страны, читайте в тексте "Апострофа".

С Нового года кандидатам в президенты разрешено официально регистрировать свои кандидатуры в Центральной избирательной комиссии. Первые "ласточки" уже полетели. Некоторые даже успели провести предвыборные съезды. К примеру, в начале января от партии "Самопомич" отправился на президентскую гонку мэр Львова Андрей Садовой. Внушительным был съезд "Гражданской позиции", которая выдвинула кандидатом на должность президента, как и ожидалось, Анатолия Гриценко. Съезд не оставлял сомнений в том, что вокруг Гриценка концентрируется все больше группнационал-демократического направления. Другие же - к примеру, бывший сопредседатель фракции "Оппозиционный блок", а ныне рядовой внефракционный нардеп Юрий Бойко - зарегистрировали свои кандидатуры в ЦИК как самовыдвиженцы. К слову, бывшего коллегу Бойко по "Оппозиционному блоку" Александра Вилкула также поддержали как единого кандидата от "оппозиционных и миролюбивых сил Украины" во время Форума за мир и развитие, который прошел на минувших выходных в Запорожье.

Как и Хиллари

Впрочем, большинство кандидатов-тяжеловесов еще только собираются официально выдвинуть свою кандидатуры. И всячески хотят превратить свое баллотирование в шоу. Например, лидер избирательной компании Юлия Тимошенко проведет свой съезд во вторник, 22 января. Съезд проведут в Дворце спорта, а однопартийцы Тимошенко обещают, что это будет "самый запоминающийся съезд среди кандидатов в президенты". Официально это будет форум по случаю Дня соборности Украины — 100-летию провозглашения Акта соборности УНР и ЗУНР.

Но главная цель проведения этого форума — заявление о походе в президенты. По словам одного из членов партии, съезд Тимошенко будет выдержан в американском стиле, где Тимошенко скажет речь на тему курса страны по всем темам, о которых у нее проходили форумы — экономическая, социальная, о безопасности.

"Она вдохновилась форумами в Америке, стилем Барака Обамы и Хиллари Клинтон, поэтому съезд будет проведен в таком стиле, с партийной символикой, с флажками. Ее поддержат многие известные люди — артисты, общественные деятели",- рассказал "Апострофу" один из однопартийцев Тимошенко. Как говорят в партии, одним из приглашенных артистов должен стать певец Павел Зибров.

За подобные мероприятия и их визуальную составляющую, как уже ранее писал "Апостроф", в большей степени отвечает нардеп из "Батькивщины" Елена Кондратюк.

Но главный акцент организаторы делают на массовости мероприятия. "Это будет самое массовое политическое мероприятие в стране со времен Майдана", - прокомментировал один из организаторов мероприятия.

Организаторы также пригласили дипкорпус посмотреть на выдвижение в президенты Тимошенко, являющейся сейчас наиболее рейтинговым кандидатом.

Сценарий мероприятия держится в секрете, но как нам рассказал один из участников оргкомитета, "планируется эмоциональное зрелище". Важную роль сыграют дочь и члены семьи Юлии Владимировны.

А на встречу томос...

Нынешний президент Петр Порошенко, который до сих пор публично не артикулировал свое желание идти в президенты, но вовсю развернул рекламную кампанию по стране, связанную с церковной тематикой и получением Томоса для автокефалии Украинской православной церкви, тоже собрался показать себя.

Свой съезд команда президента проведет 2 февраля. Правда, с датой проведения получились небольшие сложности, так как изначально, как рассказали в команде президента, выдвижение хотели приурочить к Дню соборности 22 января. Но эту дату уже "застолбила" за собой Юлия Тимошенко. Поэтому президенту пришлось передвинуть свой съезд, но так чтобы успеть до окончания регистрации в ЦВК — 3 февраля. Предположительно съезд пройдет в Международном выставочной центре на левом берегу Киева.

Команда президента преимущественно строит выступление Петра Порошенко на получении томоса, важности автокефалии УПЦ, а также важности отделении от России.

Ожидается, что на съезд также придет киевский мэр Виталий Кличко, хотя в команде у Кличко сказали "Апострофу", что еще не получали приглашения. Также, на съезд планируется приход премьер-министра Владимира Гройсмана, хотя еще осенью отношения между двумя политиками были весьма натянутые. Но похоже, после "профилактической" работы силовых ведомств и вынужденной отставки Мирослава Продана с поста ГФС, в Кабмине, как минимум, на публике стараются не егозить.

Фото: УНИАН

Непонятной в этой истории остается позиция лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, которого, как рассказали во фракции "фронтовиков", Порошенко также активно зовет придти на свой съезд. Однако многие в НФ против такого похода: мол, нечего ходить в чужой "огород". Отговоркой для Яценюка может стать то, что "фронтовики" решили провести свой съезд одновременно с президентом - 2 февраля. Выдвигать свою кандидатуру в президенты Яценюк, скорее всего, не будет, но и официально поддерживать кого-либо из претендентов на президентское кресло не собирается. Такой съезд как говорят в НФ, нужен прежде всего для того, чтобы не давать о себе забыть.

"Любая партия, если она не проводит съезды, через какое-то время перестает существовать в информационном поле, и ее и всерьез не воспринимают. Это скорее сделано для того,чтобы заявить о себе",- рассказал один из членов партии "Апострофу".

При этом в партии сказали, что так или иначе, на парламентские выборы они собираются, и в партии делают внутренние замеры нынешнего рейтинга. "В некоторых областях у нас 4-5% поддержки. Даже больше, чем рейтинги там у Блока Петра Порошенко. На недавнем заседании фракции Арсений Петрович собрал нас и говорил, что мы еще покажем всем на выборах парламента",- говорит один из нардепов-"фронтовиков".

Кроме вышеупомянутых партий, свои съезды также в конце января проводят и другие политические силы. Например, 21 января прошел съезд Радикальной партии Олега Ляшко. Там все вышло весьма предсказуемо - его выдвинули в президенты. Интересно, что пишущих журналистов в зал не пустили: может, боялись, что представители СМИ увидят там что-то компрометирующее. В последнее время Ляшко несколько сбавил обороты, что может быть связано как с определенными договоренностями с другими политическими игроками, так и с тем, что главный "радикал" страны не делает ставку на президентскую кампанию.

Фото: Олег Ляшко via Facebook

На этой неделе, 25 января, планируется съезд партии "Национальный корпус", который они собираются провести также как и Юлия Тимошенко в Дворце спорта. Хотя, как утверждают в партии, решения о выдвижении в президенты Андрея Билецкого еще нет, ему, скорее всего, придется пойти на этот шаг. Иначе существует риск того, что на парламентских выборах произойдет переток электората к экс-союзникам из "Свободы". С другой стороны кампания "свободовца" Руслана Кошулинского на данный момент выглядит настолько бледно, что говорить о больших электоральных перспективах партии Олега Тягнибока не стоит.

Зачем устраивать пафосные съезды и собрания для выдвижения? Политолог Петр Олещук в комментарии "Апострофу" объясняет: таким образом, при помощи съездов, политики пытаются создать информационный повод, чтобы хотя бы на день захватить информационное пространство.

"Вторая цель — это демонстрация своих ресурсов. Например, для чего Тимошенко проводила все эти свои форумы? В том числе, чтобы показать, что у нее есть ресурсы — финансовые, человеческие, что она может мобилизовать активистов, интеллектуальную элиту. Поэтому серьезные кандидаты будут в этом состязаться, поскольку они таким образом будут демонстрировать, что они не играются, что они не технические кандидаты, а рассчитывают на победу. Я думаю, в этом контексте они будут рассматривать свое выдвижение. Кроме того, для кандидата это возможность выделиться на общем фоне. Если же говорить о голосах, то это вряд ли может прибавить проценты",- отметил Олещук.