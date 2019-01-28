После продолжительных колебаний лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" (ОЭ) Святослав Вакарчук в конце концов заявил о том, что не будет баллотироваться в президенты на ближайших выборах. Почему так случилось, и сможет ли Вакарчук в дальнейшем претендовать на полноценное участие в большой политической игре, читайте в материале "Апострофа".

Умение держать интригу до последнего в украинской политике значит весьма немало. Чего только стоит история с шоуменом Владимиром Зеленским, который дождался новогоднего прайм-тайма, чтобы в эфире телеканала "1+1" заявить о своем выдвижении в президенты. Это дало неплохой толчок для его избирательной кампании, заставив говорить украинское общество о появлении так называемых "новых лиц" в гонке за президентское кресло.

Тянул время и Святослав Вакарчук, периодически делая весьма пространные заявления о своих политических амбициях, при этом всячески обходя в них конкретные планы. На прошлой неделе, 23 января, во время своего выступления в Лондоне в рамках мероприятий, организованных британским украинским обществом, он в очередной раз в традициях шоу-бизнеса "подогрел" публику: "Я – в деле и скоро вы узнаете больше". Правда, в каком именно "деле" он решил принять участие, известный певец тогда сказать не захотел. Но уже в воскресенье, 27 января, в YouTube появилось заявление Вакарчук, в котором тот заявил о том, что окончательно определился не участвовать в президентской гонке.

В то же время риторика Вакарчука свелась к тому, что его отказ от президентских амбиций абсолютно не свидетельствует о его нежелании в дальнейшем заниматься политикой. "Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего!", - заявил он в своем воззвании. Традиционно слова Вакарчука вызывали больше вопросов, чем ответов. Ключевой вопрос - о какой команде говорит певец, если кроме "Океана Эльзы" у него никого нет?

В этом, собственно, и кроется главная проблема политического будущего Вакарчука: из-за своей нерешительности он, имея все для этого возможности, так и не сформировал полноценный костяк политической команды, с которой можно было бы решать серьезные политические задачи. Нежелание Вакарчука еще до старта избирательной кампании дать вразумительный ответ на вопрос о своих президентских амбициях, с которым к нему приходили разные политические команды в течение всего прошлого года, распугало многих потенциальных союзников. К примеру, "еврооптимисты", которые в теории могли бы оказаться у Вакарчука, вынуждены были податься к лидеру "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. В результате одна из лидеров этой группы Светлана Залищук стала советником "первого непроходного" по международным вопросам.

Сейчас, после официального отказа от баллотирования в президенты, у Вакарчука осталось не так уж много свободы для маневра. Ему нужно определиться с тем, кого из кандидатов он будет публично поддерживать уже сейчас. Будет ли это Петр Порошенко (о чем пишут некоторые СМИ), или, же выбор Вакарчука остановится на Анатолии Гриценко или Андрее Садовом – по большому счету, не так важно. В любом случае Вакарчук рискует потерять свою политическую субъектность. А это – шаг ко столько нелюбимой им роли ведомого вип-спикера. Эту историю Вакарчук уже проходил во времена депутатства в "Нашей Украине", когда менее чем через год своей политической деятельности решил сдать мандат.

Конечно, не исключено, что сейчас Вакарчук решит снова "уйти в себя", избрав излюбленную тактику молчания. Но в данном случае эта робость может негативно сказаться на имидже "правдоруба" Вакарчука, ратующего за кардинальные изменения в Украине. Ведь многие симпатики популярного певца закономерно спросят: если не ты, то кто?..

Фото: Kharlamov (facebook.com/okeanelzyofficial)

А уже с лета стартует парламентская кампания, на которую Вакарчук явно будет делать главную ставку. И тут без полноценной команды – как в центральном штабе, так и на местах – делать музыканту-одиночке нечего. Конечно, под этот проект найдутся спонсоры (в частности, в СМИ писали о заинтересованности в Вакарчуке со стороны олигарха Виктора Пинчука), но деньги – хоть и важный, но не определяющий элемент для полноценного участия в любых общеукраинских выборах. И политическая безынициативность лидера ОЕ в данном случае может привести к тому, что очередной шанс заскочить в большую игру будет вновь упущен…