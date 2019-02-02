Главное - не ссориться: как в "Народном фронте" будут бороться за власть

За последний месяц политическое пространство Украины накрыло волной партийных съездов, на которых выдвигались кандидаты в президенты и обозначались дальнейшие шаги партий. Финальным крупным съездом стало собрание "Народного фронта", который на прошлых парламентских выборах собрал наибольшее количество голосов, а сейчас похвалиться высокими рейтингами не может. О том, как прошел съезд "фронтовиков" и почему лидера партии Арсения Яценюка не выдвинули в президенты – в репортаже "Апострофа".

"Еще пару дней назад я понимал, что будет на съезде, сейчас я уже ничего не могу предположить",- свидетелем этой фразы одного из влиятельных функционеров "Народного фронта" стал "Апостроф" за несколько дней до съезда партии. И действительно, накануне съезда в политических кругах ходили слухи о том, что на собрании партии таки выдвинут своего кандидата в президенты. Называли фамилию не только Яценюка, но и других членов партии, как возможных кандидатов. Интрига сохранялась, и, как сказал "Апострофу" один из нардепов НФ, даже для подавляющего количества членов фракции. Однако обо всем по порядку.

Проводить свой съезд фронтовики решили достаточно пафосно – в НСК "Олимпийский", где любят проводить различные мероприятия и другие политические силы. Например, в октябре здесь прошел форум "Новая стратегия мира и безопасности", который провела "Батькивщина". Незадолго до начала официальной части по залу прогуливались украинские министры, прошедшие в правительство по квоте НФ - министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Туда-сюда сновали официанты, несущие то снедь, то чашки в комнату за сценой. В целом атмосфера до съезда была достаточно расслабленной. Одна из интриг, кроме возможного выдвижения Яценюка в президенты, была в том, посетит ли съезд "фронтовиков" премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Уже долгое время Гройсман находится в достаточно теплых отношениях с "фронтовиками", особенно с лидером НФ Арсением Яценком, с которым он вел переговоры о возможном объединении. Однако Гройсман появился на недавнем форуме "От Крут до Брюсселя", где в президенты выдвинул свою кандидатуру Петр Порошенко, что дало понять, что "топор войны" между двумя политиками пока отложен.

Гройсман не просто пришел на съезд Порошенко, он еще и публично поддержал его кандидатуру. Но это не помешало премьеру все же придти на съезд "фронтовиков". Кроме него на съезде присутствовали секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр образования Лилия Гриневич, вице-премьер Вячеслав Кириленко, министр юстиции Павел Петренко, министр транспорта Владимир Омелян. Также был замечен экс-нардеп Николай Мартыненко, редко появляющийся в Раде нардеп Денис Дзензерский и большая часть депутатов-фронтовиков, даже тех, кто уже долгое время ориентируется на другие политсилы.

Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

В "Народном фронте" по традиции других съездов решили начать официальную часть с показа видео, в котором продемонстрировали все достижения и работу партии за предыдущие несколько лет. Не преминули вспомнить даже о том, как Яценюка заочно арестовали в РФ за то, что тот якобы участвовал в нескольких вооруженных столкновениях на территории Чечни в 1994 и 1995 годах.

"Мы сильная команда для сложных времен", - таким лозунгом, придуманным нардепом Викторией Сюмар, начал свое выступление лидер партии Арсений Яценюк. После небольшого приветствия он позвал на сцену военных – комбатов, членов партии НФ, среди которых были нардепы Юрий Береза, Андрей Тетерук, Игорь Лапин. Военная тема - одна из самых популярных во время съездов, поэтому в НФ тоже не преминули ее обыграть, воспользовавшись тем, что по спискам "фронтовиков" в Раду прошло достаточно много участников АТО.

После того, как зал приветствовал стоя депутатов-комбатов, и часть из них выступила с приветственным словом, на сцену поднялся премьер Владимир Гройсман. Как и на съезде Петра Алексеевича, Гройсман говорил слова благодарности за партнерство и поддержку, в том числе лично Арсению Яценюку.

"Они (НФ, - ред. "Апостроф") поддержали нас именно в те ответственные часы, когда другие поддались популизму. И я верю, что каждое наше решение было сделано с желанием сделать эту страну лучше", - сказал премьер, не упустив возможность также вспомнить о реформе децентрализации, автором которой он является.

"Я хочу поблагодарить президента и спикера [Андрея] Парубия. Только вместе, не мешая друг другу, мы можем делать великие дела. 2018 год показал, что мы можем совместно обеспечивать стабильность",- вдохновлял премьер то ли присутствующих, то ли отсутствующих в зале политиков. После своего небольшого выступления Гройсман в сопровождении Яценюка покинул съезд. Яценюк же вернулся на уже привычную ему сцену и продолжил выступление. Он вспомнил о Майдане, о победе на парламентских выборах, и в целом не уставал перечислять благодарности в адрес НФ.

"Каждый член нашей команды делал свою работу на фронте, в парламенте, в правительстве. Мы остановили дефолт. Нашими усилиями начала формироваться национальная гвардия и национальная полиция, был сформирован антипутинский фронт. Никогда не сдавайся, когда за тобой правда. А за нами правда",- пафосно вещал Яценюк.

Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Не преминул Яценюк и послать небольшой сигнал Порошенко. "Мое правительство в марте 2016 огласило про завершение исполнения всех критериев для получения безвизового режима", - сообщил Яценюк, прекрасно осознавая, что тему безвиза в своей предвыборной риторике уже давно присвоил себе президент. Хотя после фразы о безвизе он успел похвалить Порошенко, заявив, что хоть отношения между партиями непростые, это не помешало им вместе выиграть борьбу за страну. И после небольшого отступления о важности вступления в ЕС и НАТО Яценюк перешел к основному блюду – разговору о выборах.

"Я наблюдаю за списком кандидатов: кто эти люди, что они умеют, что знают, что сделали в своей жизни и где они были в 2014 году, когда страна падала. И мне хочется сравнить их обещания с силами, которые были у власти 100 лет назад - это даже не популизм, а большевизм", - отметил Яценюк, перейдя наконец к оглашению своих планов.

"Я знаю позицию партии по поводу необходимости принимать участие в выборах президента, - сообщил Яценюк, громко вздохнув. - Это непростое решение… Но сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы в 2019 году. Я реалист. И я принял решение, что мы будем бороться за победу на парламентских выборах и формирование нового Кабмина", - сказал лидер "фронтовиков", давая понять о своих планах на будущее правительство. Ведь какое-то время курсировали слухи, что Яценюк снова хочет место премьера в следующем Кабмине. "Никогда не сдавайся, когда ты веришь в Украину", - добавил Яценюк, явно решивший говорить на съезде слоганами.

Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

После Яценюка слово взял Александр Турчинов, который перед этим пришел на форум Порошенко. Он не скрывал, что поддерживает именно его как кандидата в президенты, хотя и имеет планы на создание своего политического проекта. Турчинов также сделал акцент на важности объединения усилий, на европейской и евратлантической интеграции и евангельских ценностях.

После Турчинова слова взял Парубий, который еще несколько дней назад выступал на форуме Порошенко, где говорил о своей поддержке. В НФ позже сказали "Апострофу", что это была личная инициатива Парубия и далеко не все в партии поняли такой демарш.

"Мы так и не поняли, кто уполномочил Парубия ходить на съезд и делать там какие-то громкие заявления", - сказал один из нардепов-фронтовиков.

Один из самых влиятельных министров-фронтовиков Арсен Аваков также выступил на съезде. "Мы будем участвовать в этих выборах, мы будем делать так, чтобы эти выборы были честными и прозрачными. Мы за это стояли на Майдане. Никаких "каруселей", никаких скупок голосов. Мы должны получить президента, которого уважают во всем мире, а нашей команде под силу обеспечить такой процесс", - сообщил Аваков.

"Украина – это Европа, ЕС и НАТО, Россия – агрессор, а Путин-Х*йло", - эмоционально закончил свою речь Аваков.

Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

После Авакова на сцену снова вернулся Яценюк, который призывал принять резолюцию по итогам съезда, а также обращение к членам совета ЕС и странам Большой семерки, чтобы они продолжили и усилили санкции против РФ. Зал рукоплещет, впрочем, не впервые. Заметно, что слова своего лидера здесь воспринимают с заметным одобрением.

Кроме того, Яценюк не упустил возможности еще раз уколоть президента. "Мы обращаемся к Порошенко, я обращаюсь к вам президент: освободите страну от кума Путина Медведчука", - под еще одни овации огласил Яценюк, после чего объявил съезд закрытым.

"Почти половина партии против того, чтобы Яценюк не шел в президенты. Были против и главы региональных ячеек, говорили, что нужно идти на выборы. До последнего велись переговоры, в которые была посвящена только верхушка и в итоге решили, что идут на парламентские с прицелом на Кабмин",- сообщил "Апострофу" после съезда один из "фронтовиков", отметив, что своим походом Яценюк мог бы украсть пару процентов у Порошенко. Но на такой шаг решили не идти, сосредоточившись на выборах в Раду.

"Главная интрига была в том, поддержим ли мы Порошенко. Но задача такая не стояла. Кроме того, большая часть партии против того, чтобы поддерживать Порошенко, поэтому мы ограничились тем, что есть. Главное, ни с кем не ссориться", - сообщил один из участников съезда.

В зале тем временем пустело, включили легкий джаз, а депутаты выстроились в очередь за своими шубами и пальто… "В общем, мы больше проюлили, чем пропетляли",- на прощание с намеком пошутил один из депутатов-фронтовиков.