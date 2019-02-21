В Украине президентом может стать любой за 350 млн долларов - политический эксперт

Российскую Федерацию нередко обвиняли в намеренном вмешательстве в избирательные процессы для продвижения своих стратегических интересов в разных странах: США, Франции, странах Балтии и даже на Африканском континенте. Политический консультант СЕРГЕЙ БЫКОВ в интервью "Апострофу" спрогнозировал, будет ли Россия пытаться повлиять на результаты предстоящих выборов в Украине и Молдове. А также высказал свое мнение о готовности украинской правоохранительной системы обеспечить честность проведения выборов.

- Существуют мнения, что РФ невыгоден ни один из кандидатов в президенты Украины. Какая вероятность того, что Россия все-таки попробует вмешаться в президентские выборы в Украине?

- Для России сегодня важно сохранение того статуса, который есть в российско-украинских отношениях, т.е. продолжение войны, нет заинтересованности в том, чтобы война прекращалась, нет заинтересованности в том, чтобы "схлопывались" экономические отношения между Украиной и Российской Федерацией. Более того, нет заинтересованности в том, чтобы коррупционная составляющая, которая присутствует при транспортировке газа из РФ в Украину через европейские прокладки, была ликвидирована. Поэтому нельзя говорить, что [для России] нет выгоды в победе того или иного кандидата. Разумеется, если президент у нас будет новый, то это существенно поменяет повестку дня в отношениях между Украиной и Россией в любом случае, не будет сохранена та ситуация, которая наблюдается в Украине последние 5 лет.

Сегодня нельзя сказать, что кто-то из кандидатов является пророссийским, как возможно в других странах, в Украине все кандидаты на пост президента являются проукраинскими политиками. Они имеют разные цели, разные задачи, но это проукраинские кандидаты: не "пророссийские" и не "прозападные" или "проамериканские". Достаточно долго существовал миф в украинском политикуме, что имя президента Украины будет определять либо "московский обком", либо "вашингтонский обком". На самом деле, никто не выдает ярлык направления Украине. Как украинские граждане придут на выборы, как они проголосуют, и насколько правоохранительная система сможет обеспечить честность выборов, не допустить фальсификации и, что важно, подкупа избирателей, соответственно, тот кандидат на пост президента и победит.

- Какие существуют доказательства того, что Россия уже вмешивается в президентские выборы или намерена это делать накануне выборов?

- Основной инструмент российского влияния - это социальные сети и квазиукраинские сайты. Через социальные сети можно достаточно эффективно влиять на выборы, это показал опыт Соединенных Штатов, Европы и африканских стран. Я не говорю о непосредственных кибератаках на правительственные сайты, на сайт Центральной избирательной комиссии, ведь именно через социальные сети можно влиять на позиции граждан и на их выбор, на общественное мнение. Сегодня в Украине достаточно сложно влиять посредством телевизора, несмотря на то, что отдельные украинские чиновники заявляют о его существенном информационном влиянии. Но сегодня на территории Украины не транслируются российские каналы и, более того, нет тех каналов, которые финансируются Российской Федерацией, а деятельность российских журналистов в Украине достаточно ограничена.

- Насколько сильным было влияние РФ как на результаты выборов, так и на другие значимые политические процессы в других странах?

- Как яркий пример можно привести Brexit. Без российского информационного вмешательства вряд ли была бы возможность реализовать выход Великобритании из Европейского Союза. Великобритания была одним из основных лоббистов интересов США в ЕС, выбив ее из этого межгосударственного объединения, России удалось существенно усилить собственное влияние на политику Европейского Союза. В том числе Великобритания теперь не сможет мешать реализации проекта "Северный поток-2".

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- В 2014 году все были свидетелями кибератаки, когда якобы победил Дмитрий Ярош. Насколько реально в этом году нашим спецслужбам предотвратить подобные киберугрозы?

- В 2014 году, скорее, не предотвратили, а побороли последствия. Тогда спецслужбы не были готовы к информационным и техническим вызовам со стороны Российской Федерации. Сегодня СБУ и киберполиция существенно расширили свои возможности, однако все еще есть возможность у россиян или представителей других стран (мы ведь не знаем, кто действительно это делает) "ложить" правительственные сайты. В течение этой недели были случаи, когда сайт ЦИК не был доступен. Конечно, можно предполагать, что украинцы слишком заинтересовались избирательным процессом и все активно пошли читать сайт Центризбиркома. Однако, если смотреть на жизнь здраво и трезво, то без иностранного (или стороннего) вмешательства здесь не обошлось.

- В сети были озвучены суммы, которые Кремль якобы выделил на пропаганду перед президентскими, парламентскими выборами. Это реальные данные?

- Глава Службы внешней разведки господин Божок заявлял о том, что в российском бюджете выделено дополнительные 350 миллионов долларов на организацию провокаций и победу пророссийского кандидата. Я вам хочу сказать, как политический консультант, за 350 миллионов долларов я вам сделаю Медведчука президентом Украины. Медведева не сделаю, Путина не сделаю, Медведчука - легко. Потому что 350 миллионов долларов - это больше, чем общий бюджет всех трех лидеров президентской гонки. Выделять подобные суммы на проведение какой-то информационной поддержки бессмысленно, можно просто привести того или иного кандидата к победе. 350 миллионов долларов - это невообразимая сумма.

Стандартный бюджет избирательной кампании на выборах на пост президента Украины для одного кандидата, если он хочет выйти во второй тур, составляет около 60-70 миллионов долларов при условии узнаваемости более 90%. У каждого из топ-кандидатов есть такая узнаваемость. Чтобы победить во втором туре, необходимо эту сумму еще удвоить или максимум умножить на два с половиной, но ни про какие 350 миллионов долларов и речи быть не может.

- Как вы относитесь к решению Украины не допустить российских наблюдателей на выборы?

- Тактически данное решение - не допускать российских граждан наблюдать за избирательным процессом в Украине - является правильным. Однако со стратегической точки зрения, это может вызвать недовольства, в том числе со стороны наших западных партнеров относительно легитимности проведения избирательной кампании. Как минимум, наблюдателям из ОБСЕ необходимо было предоставить возможность следить за избирательным процессом. Нельзя всех граждан Российской Федерации воспринимать, как агентов влияния России.

Несмотря на достаточно высокие рейтинговые показатели сегодняшней власти в России, есть часть людей, которые наблюдают за избирательными процессами и относятся к власти достаточно критично. Таких людей можно было бы допускать к процессу наблюдения за выборами, как минимум. Тем более, что они принимают участие в процессе наблюдения за выборами не только в Украине, но и в других странах, и могли на практике доказать свою нелояльность к действующей в России власти.

Сергей Быков в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Если мы берем российских наблюдателей, без привязки к их политической приверженности, насколько реальна опасность того, что эти наблюдатели могут повлиять на результаты выборов?

- Основная функция наблюдателя - получить протокол с мокрой печатью. Согласно украинскому законодательству каждый наблюдатель и каждый журналист, который присутствует на избирательном участке, имеет право получить так называемый второй экземпляр протокола. Этот протокол подписывается главой и членами избирательной комиссии, на него ставится печать участковой избирательной комиссии. Таким образом, можно провести действительный параллельный подсчет голосов. И основная масса наблюдателей привлекается на участки именно с этой целью – получить оригинал протокола, поскольку с этим оригиналом протокола можно потом идти в суд. Они не допускаются к урнам в таком понимании, которое дало бы возможность влиять на ход голосования. Для того чтобы вбрасывать голоса или вынимать голоса, необходимо быть членом участковой избирательной комиссии и уже на этой основе иметь возможности для фальсификации на участке.

- В Республике Молдова 24 февраля пройдут парламентские выборы. Насколько вероятно влияние России там и как это повлияет на Украину?

- Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявлял о том, что Россия будет вмешиваться в избирательный процесс в Республике Молдова. Насколько это будет эффективно, я пока говорить не могу, поскольку нам необходимо наблюдать за избирательным процессом. Есть ли там откровенно пророссийские политики? Возможно, есть, однако нельзя говорить, что их позиция является ключевым фактором участия в избирательной гонке.

Если условно пророссийскими назвать социалистов, то у них конкретно в программе указано участие в Таможенном союзе (в Евразийском экономическом союзе). Считать ли это пророссийской позицией - вопрос неоднозначный. Каждый политик должен исходить из позиции государственных интересов. Если более выгодно торговать с Россией, Беларусью, Нигерией, Никарагуа, Штатами, Венгрией, Германией или любой другой страной, необходимо государству развивать отношения именно с этими странами. Экономическая выгода должна стоять на первой позиции.

- Экономическая выгода часто приводит к политическим решениям. Сейчас Республика Молдова движется в том же направлении, что и Украина: ЕС, НАТО, и политически поддерживает нас. Если выборы пройдут определенным образом, как это повлияет на Украину?

- С высокой долей вероятности согласно исследованиям Международного республиканского института большинство избирателей проголосует за социалистов, и они сформируют большую фракцию в парламенте, однако, скорее всего, они не смогут сформировать собственное правительство и коалицию. Сама коалиция будет проевропейская, то есть, направлена на развитие торговых, экономических и политических отношений именно с Европейским Союзом. Большим вопросом тут является Приднестровье. Проевропейские политики сегодня выступают с заявлениями, вплоть до того, что, возможно, для интеграции в ЕС, можно и отделить самопровозглашенное Приднестровье от Молдовы и идти в Евросоюз без этой территории.

- Но ведь это создаст невыгодный прецедент для Украины?

- Для Украины это создаст вопиющий прецедент, поскольку будет перекликаться с позицией по Донбассу. А ведь уже открыто представительство так называемой Приднестровской народной республики в России, и возглавил это представительство бывший представитель так называемой ДНР. Поэтому у сепаратистов достаточно налажены связи, в том случае, если Молдова действительно пойдет по пути отречения от Приднестровья.

- Что вы думаете по поводу ожидаемого вмешательства РФ в грядущие парламентские выборы и в Украине?

- Поскольку, согласно Конституции, Украина все же является парламентско-президентской державой, а не президентско-парламентской, разумеется, парламент оказывает первостепенное влияние на принятие политических решений в государстве. Ходили определенные слухи о том, что РФ может поддерживать финансово какую-то политическую силу, но это явно та сила, у которой электоральная база находится на юго-востоке Украины. Нельзя сегодня конкретно говорить о том, какая это именно политическая сила, но это точно не будет новосозданная партия из политической украинской диаспоры в Москве: Азаров, Янукович и компания не имеют политических перспектив в Украине, поскольку показали свое предательство.

Сергей Быков в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- И все-таки, как вы считаете, готовы ли наши спецслужбы противостоять возможным кибератакам на предстоящих выборах?

- Я очень надеюсь, что за ближайшие семь недель украинские спецслужбы мобилизуются в данном направлении и киберполиция сможет наработать дополнительные инструменты противодействия российскому вмешательству. Относительно влияния через социальные сети, то была изменена политика безопасности того же Facebook, который в Украине является самой распространенной социальной сетью, и администрировать группы и страницы, которые преподносят рекламный контент можно только с территории страны.

Буквально в конце января сотрудниками СБУ был задержан киевлянин, который администрировал такие группы с явно пророссийским контентом. Однако возникает вопрос: "Зачем привлекать киевлянина? ". Донбасс считается украинской территорией, и можно оттуда администрировать эти пророссийские страницы. Плюс, мы не забываем о том, что у нас ХХІ век, и доступны технологии VPN, то есть шифрования и изменения IP-адреса. Значит, находясь, предположим, в Ольгино, можно прикинуться киевлянином, харьковчанином, мариупольцем или львовянином и точно также администрировать эти группы. У меня возникает большой вопрос, является та спецоперация СБУ подлинной и понесет ли действительно наказание задержанный? В том случае, если его не смогут привлечь к ответственности, это будет значить, что это была информационная спецоперация украинских спецслужб, а если мы увидим конкретный приговор, тогда я сниму шляпу перед Службой безопасности Украины.

- То есть угроза все-таки есть?

- Угроза есть, но я верю, что украинские спецслужбы смогут противодействовать подобным атакам.