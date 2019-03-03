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Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию

Василий Богдан о российских войсках на границе с Украиной

Василий Богдан, эксперт по вопросам безопасности, специально для "Апострофа" воскресенье, 3 марта 2019, 11:24
Василий Богдан о российских войсках на границе с Украиной Фото: kremlin.ru

На фоне обнародования журналистского расследования о причастности ближайшего окружения Петра Порошенко к коррупции в украинском военно-промышленном комплексе, президент заявил о том, что Россия стягивает силы на границу с Украиной и готовится к возможному вторжению. О том, есть ли связь между расследованием и заявлением, а также какими могут быть планы Кремля, "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

О том, что Россия накапливает силы на границе с Украиной, особенно в местах возможного прорыва для широкомасштабной военной агрессии, говорим уже на протяжении почти года. И особенно активно начали говорить с июля-августа прошлого года, когда Россия доукомплектовывала эти две армии за 200-250 км от границы с Украиной, доставляя туда зенитно-ракетные комплексы. Это не является новостью и попыткой перебить информацию о коррупции в секторе обороны. Считаю, что Порошенко просто в очередной раз акцентировал внимание на реальных угрозах. И я это считаю нормальным - об этом нужно постоянно говорить с целью мобилизации общества, чтобы открыть обществу глаза, потому как дезинформации сейчас очень много и в Украине, и со стороны России.

До завершения президентских и парламентских выборов Путин не будет принимать никаких мер ни по выполнению Минских договоренностей, ни навстречу урегулированию ситуации на востоке Украины и в Крыму. А вот после выборов - посмотрим. Я не думаю, что победа украинских сил на президентских и парламентских выборах в Украине (а я в нее верю) побудит Путина к какой-то широкомасштабной агрессии. Но такая угроза есть.

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Россия стягивает войска с единственной целью - запугать украинское общество и Европу, продемонстрировать свои военные мускулы и каким-то образом повлиять на украинский электорат.

Путин прекрасно понимает, что военно-технический, профессиональный и моральный потенциал украинских вооруженных сил существенно возрос. И, главное, все очевиднее становится, что Запад в случае массированной агрессии не будет стоять в стороне. Ротационные рейды кораблей НАТО в Одессу и Черное море, наблюдения разведывательных летательных аппаратов в ареале Черного моря ярко свидетельствуют, что Запад уже понял силу угрозы со стороны России и не допустит эскалации напряжения в Черноморском регионе и в Украине.

Россия постепенно загнала себя в тупик своими агрессивными действиями, в том числе и в Украине. Они поняли, что здесь им особо ничего не удастся. Поэтому они блефуют, пускают пыль в лицо и надувают щеки. Они прекрасно понимаю, где черта, которую им переступать нельзя - эту "красную линию" им определили. Информационно-психологическими атаками Россия пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, свое общество и как-то повлиять на украинский электорат.

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