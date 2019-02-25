Путин собирает деньги в кубышку, а конфликт с Россией играет на Украину - Владислав Иноземцев

Какие факторы говорят о новом экономическом кризисе, чем он может быть опасен для авторитарного режима в России, как разрешится спор между США и КНР, какой сектор вытянет Украину из кризиса - в интервью "Апострофу" рассказал экономист и социолог ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ.

- Все чаще можно услышать разговоры о новом экономическом кризисе. Как правило, при этом вспоминают теорию циклов. Ждет ли мир что-то похожее на кризис 2007-2008 годов или региональный кризис 1997-1998 годов?

- Кризис неизбежен. Потому что перепроизводство в рыночной экономике происходило и будет происходить, и ожидание этого инвесторами было и будет. Нынешний цикл гораздо более растянут, чем предыдущие. После 2008 года финансовые власти всех стран мира сильнее вмешивались в экономику, чем это делалось раньше. Если мы посмотрим на увеличение баланса Федеральной резервной системы (США, - "Апостроф"), на политику количественного смягчения в Америке, Великобритании и Европе, все эти меры не имели прецедента. Дополнительная денежная ликвидность, влитая в экономику, изменила цикл, сделала рост более продолжительным. Но у меня нет надежд на то, что это вообще уничтожило саму идею цикличности. Поэтому мой прогноз: кризис будет. Я предполагаю, что даже достаточно скоро - между концом 2019-го и 2020-м годом.

Уже сейчас мы видим, что подъем идет приблизительно на 15 месяцев больше, чем любой предшествующий за последние 40 лет. К концу 2020 года увеличение может составить больше трех лет. Поэтому мы идем к этому кризису. Каким он будет? Этого сейчас никто не скажет. Думаю, триггером кризиса будет что-то новое – не то, что в последние несколько циклов. Это вряд ли будет пузырь на рынке недвижимости, которого сейчас в Северной Америке и Европе нет. Это вряд ли будет пузырь на рынке высоких технологий, который был в 2000 году (пузырь доткомов - англ. Dot-com bubble - экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год, - "Апостроф").

Этот рынок скорректирован, хотя акции технологических компаний очень дорогие. Может быть, это будет кризис, вызванный региональными проблемами, в частности, китайскими. Внешне это будет похоже на 1997-1998 годы, но только внешне, так как тогда именно Китай удержался, а меньшие страны Азии посыпались. Так или иначе, продолжение роста такими темпами, как в последние годы, очень маловероятно. Если мы посмотрим на динамику американских индексов, то увидим несколько лет безумного подъема, после которого нет коррекции (а та, что была в конце прошлого года, была быстро отыграна) - это очень опасный сигнал. Чем дальше летим вверх, тем резче падаем. Рынок пытался упасть перед новым годом, но это была локальная паника. Однако я абсолютно убежден, что эта попытка будет повторена.

- Как капитал реагирует на кризис, куда он уходит?

- С точки зрения активов капитал будет уходить в более защищенные активы. В первую очередь в акции компаний, на продукцию которых всегда имеется устойчивый спрос: то есть фонды будут уходить из компаний, производящих инвестиционные товары, в компании, выпускающие потребительские товары, а из акций - в госбумаги, золото и драгметаллы. Что касается регионального аспекта, основная часть долгов и обязательств в мире номинирована в долларах, люди прекрасно понимают, что их придется отдавать в условиях кризиса и после кризиса. Поэтому все будут пытаться выйти из экзотических валют, даже включая евро, в доллары, чтобы подготовиться к взаимным расчетам. Как и в кризис 1997 года, и в кризис 2008 года - доллар будет расти.

Поэтому компании, работающие на американский потребительский рынок, будут наиболее удачным инструментом для вложения. Если говорить о полной защите, то это в первую очередь долларовая ликвидность на уровне казначейских обязательств США. Соединенные Штаты никогда не обанкротятся, хотя в России говорят об их неустойчивости (недавно мы видели новый рекорд долга в 22 триллиона долларов), но фокус в том, что американцы занимают в собственной валюте, которую они и эмитируют. Поэтому устойчивость этой системы очень высокая, она балансирует во время кризиса: если в мире кризис, доллар растет; если мы видим кризис на фондовом рынке, уничтожается инфляционный навес; если в условиях экспансии доллар дешевеет, американские товары получают больше возможностей для экспорта. Поэтому, нынешняя мировая финансовая система - это идеально сбалансированная модель, и более устойчивую искусственно создать нельзя.

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- А что будет с другими странами (не США), у которых долги в долларах?

- Это то, что мы видели отчасти во время кризиса 1997 года и отчасти кризиса 1998 года в России, когда вы занимаете в долларах, но правительству нужно собрать налоги в рублях, а потом конвертировать их в доллары, чтобы отдать долги. Если курс меняется, возникает коллапс, как это было в Таиланде, Индонезии и России. Эти страны в более уязвимом положении. Многое зависит от того, чем эти страны обеспечены. Если это некоторые арабские государства и Россия, то у них есть ресурсы. Спрос на ресурсы может сократиться, но он останется. Что касается стран, которые не имеют таких ресурсов постоянно - Аргентина, многие африканские и азиатские страны - по ним кризис ударит очень сильно.

- Чего ожидать сырьевым рынкам? Что будет с рынком зерна в Украине?

- Сырьевые рынки очень разные. Рынок зерна и других продуктов питания - это одна ситуация, а нефть - другая. Сырье нужно разделить на два вида. Первый: конечное потребление (зерно). Второе: инвестиционное потребление (нефть). Поэтому очень вероятно, что нефть и газ подешевеют сильнее, чем зерно. Я не специалист в коммодитиз (стандартные сырьевые товары, котирующиеся на товарных биржах, такие как, например, зерно, крупы, молоко, кофе, нефть или золото, - "Апостроф"), но мне все же кажется, что те флуктуации на рынке нефти, которые были в 2014-2015 годах, несопоставимы по масштабам с колебаниями на рынке продовольствия. Поэтому страны, поставляющие товары на конечные рынки, будут в лучшем положении. Люди не перестанут есть, и цена на базовые продукты не может упасть в несколько раз. Поэтому сырьевые рынки покажут разную динамику.

- Сейчас в экономике России для Владимира Путина все относительно стабильно. Может ли эту стабильность подорвать кризис, который заставит опять тратить резервы?

- Только внешний сильный кризис может сегодня серьезно повлиять на экономику России. Конечно, внутренняя ситуация не очень хорошая, экономика не имеет потенциала для развития. Все, что делает Путин и его команда - максимальное обирание населения и перекладывание денег в резервы. Они так делают, поскольку думают, что люди сумеют справиться с нынешними трудностями сами. Это, наверное, правильный расчет, люди не будут возмущаться и выходить на улицу. Когда доходы падают по несколько процентов в год - это не тот случай, который провоцирует Майдан.

Поэтому они спокойно повышают налоги, сокращают траты на пенсии, для того, чтобы иметь деньги в кубышке на случай, если все действительно рухнет или начнется гигантский отток капитала, что потребует вбрасывать деньги в социальные проекты, держать уровень жизни. Серьезный внешний кризис - это именно то, чего они боятся и к чему готовятся. Насколько он подорвет позиции Путина? Все зависит от времени. Если нефть упадет сильно и надолго, то это вызовет проблемы в России. Но чтобы режим прочувствовал их серьезность, цены на нефть в диапазоне 30-40 долларов за баррель должны продержаться несколько лет, а отток капитала в целом с развивающихся рынков должен быть очень сильным. Поэтому при любом масштабе кризиса полтора-два года у Путина точно есть.

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- Относительно Китая: с одной стороны у него большие резервы, с другой - конфликт со Штатами. Как поведет себя Китай в конфликте с Америкой?

- Этот конфликт давно назрел. Он вызван тем, что Запад, в частности США, поняли, что Китай стал очень мощным игроком мировой экономики, который теперь должен играть по общим правилам. Китайцы поднялись в конце 1990-х, в середине 1990-х китайский экспорт был меньше, чем у Бельгии. В 2002 году, когда его приняли в ВТО, Китай был 7-8 экспортером в мире. Сейчас Китай первый, первая индустриальная экономика, первая экономика в мире по ВВП с учетом паритета покупательной способности (ППС). Но когда Китай начинал свой подъем, в мире существовали иллюзии. Во-первых, что КНР станет нормальной рыночной экономикой и демократической страной. Эта иллюзия не оправдалась.

Во-вторых, казалось, что нужно обязательно открыть китайский рынок западным товарам любой ценой, и так инкорпорировать КНР в мировую систему. Китай был принят в ВТО на льготных условиях. Например, между США и КНР пошлины на автомобили отличаются в десять раз: США - 2,5%, а Китай - на определенное время ввел пошлину - 25%. Время истекло, а китайцы пошлину не изменили. Сейчас Китай отбивается от исков ВТО. Так как Китай стал огромным экспортером, на Западе, в первую очередь в США, сложилось мнение, что КНР "нужно ставить на место". И то, чего требует Трамп - не более, чем равные условия для торговли. Поэтому в данном конфликте я на стороне США. Китайцы на протяжении многих лет отказывались переходить на рыночный курс юаня, проводить реформы по открытию рынка для других стран.

Чем это закончится? Я практически полностью убежден, что Китай уступит. Китайцы понимают масштаб своей зависимости от США. Пузырь в Китае самый большой в мире, экономический рост в значительной степени нарисован, в стране очень быстро растут цены, серьезно увеличивается стоимость активов, в стране огромная закредитованность госбанков, потому что экономика Китая росла в кредит последние годы. Поэтому, на мой взгляд, китайцы будут вынуждены пойти на сделку. Об этом они уже говорили несколько раз. Если мы посмотрим на результаты встреч Трампа и Си Цзиньпина, китайцы почти всегда шли на уступки. Трамп заявлял, что они почти договорились. Потом начинали выяснять мелкие детали, оказывалось что нет, проблем еще много. Но, так или иначе, китайцы постоянно идут на уступки и будут идти дальше. Вопрос только в том, если американцы будут требовать все больше и больше - это может взорвать ситуацию. Но все же я убежден, что Китай будет стремиться договориться.

- Что делать Украине в условиях кризиса со всеми кондициями, кредитами?

- Сегодня Украина находится не в идеальном положении, но и не в катастрофическом. Что делать? В любом случае долги сделаны и они есть. Если начнется кризис, он сильно ударит по базовым отраслям промышленности, включая металлургию, химию и так далее. Металлы будут первой жертвой в условиях кризиса, потому что это инвестиционный товар, который будет скорректирован в первую очередь. С другой стороны, у Украины растет аграрный экспорт, например, зерна. Это будет выравнивать ситуацию.

Что касается внутреннего рынка, у страны нет безумных контрсанкций, если товары будут дешеветь, то фактически Украина будет импортировать дефляцию, снижение цен. Будет сложно, но конфликт между Украиной и Россией играет на вас. Если все же начнутся переговоры по реструктуризации долгов, то страна под таким внешним воздействием будет иметь определенный приоритет в переговорах по смягчению условий.

Я сейчас не могу дать ответ на вопрос: что делать? Мы не знаем, каким будет кризис, по каким секторам будет первый удар. Если кризис будет идти из Китая - это один вариант, если биржевой крах в Америке и Европе - другой вариант. Но в Украине сегодня главные вызовы не сугубо экономические, а на стыке экономики и политики. Чисто экономически страна растет, инвестиции есть, мало-помалу, но европейские капиталы идут в страну, происходит увеличение объемов производств в реальном секторе, в том числе и с участием иностранного капитала.

У меня ощущение, что экономика Украины не так плоха, как кажется. Но ни Украина, ни Россия, ни другие небольшие экономики не определяют, каким образом развернется кризис. Поэтому следует поддерживать резервы, пробовать их увеличить и ждать, что будет. Вытянуть из кризиса может только нормальный рыночный экономический сектор, поэтому Украине нужно больше конкуренции, меньше коррупции, больше возможностей для открытия нового бизнеса и использования потенциала коммерческой инициативы. Здесь нет и не может быть каких-то слишком уж оригинальных рецептов.