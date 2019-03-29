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Политика

Выборы президента 2019

Украина не сможет разорвать отношения с Россией 50-60 лет - Алексей Арестович

Военный эксперт об отношениях с Россией и спасении моряков

Светлана Шереметьева суббота, 30 марта 2019, 19:14
Военный эксперт об отношениях с Россией и спасении моряков Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Отношения между Украиной и Россией нельзя просто так взять и разорвать. Разрыв будет возможен лет через 50-60. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал военный эксперт и блогер АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ. Также он высказал мнение, что почему возврат украинских моряков может затянуться на годы.

Первую часть интервью с экспертом читайте тут: Полноценная война с Россией начнется через пару лет - Алексей Арестович

- Почему до сих пор в Украине "работают" коррупционные схемы, торговля с Россией?

- В том, что наши закупают по "серым" схемам в России контрабанду, запчасти и приборы военного значения, которые производятся только в России, я не сомневаюсь ни секунды. Потому что наше вооружение – это вооружение бывшей советской армии, у нас этого производства не было. Армия регулярно нуждается в запчастях, и брать их негде, просто негде. Они есть в одном месте в мире - России. Какие варианты в этой ситуации?

Мир – он сложный, понимаете. Война - есть продолжение политики другими средствами. Война – не есть прекращение политики. Наивные требования разорвать дипотношения, прекратить торговлю, не обмениваться. Для стран, которые 350 лет были системой в едином народно-хозяйственном комплексе, за 5 лет все разорвать - это не сработает.

Армия регулярно нуждается в запчастях, и брать их негде, просто негде.Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- А за сколько можно разорвать?

- Лет 50-60 будет разрыв идти, и опять же, как разорвать? Море между нами выкопать? Так буде приморская торговля. 3000 км границы с Россией – какой разрыв? Так или иначе мы будем связаны, но это не значит, что мы не можем воевать. Мы будем связаны.

- Как Россия будет вмешиваться в выборы в Украине?

- Она активно вмешивается в выборы. Например, тем, что она не вмешивается. Заметьте, практически нет массированной пропаганды, к которой мы привыкли в пользу того или иного кандидата. Они прекрасно понимают, что если сейчас очень сильно ругать Порошенко, то это значит поддерживать его. Поддержать кого-то из кандидатов явно, значит - потопить кандидата в глазах патриотической части публики. Поэтому их лучшая стратегия - не вмешиваться. Они вмешиваются негласными средствами, финансовой поддержкой тех или иных кандидатов, кибератаками на ЦИК.

У них тут такое количество товарищей, которые за них сделают всю работу, начиная с президентских выборов и заканчивая парламентскими, что только не надо мешать. Сиди и жди результатов.

- Вероятны ли какие-то обострения на выборы?

- Зачем? Сыграть на руку Порошенко? Если обострить на фронте, то это всегда в пользу главного военнокомандующего, кем бы он ни был, вплоть до отмены выборов. Потому что, если сильное обострение, то можно и выборы отменять, вводить чрезвычайное или военное положение, и все. Они будут ждать спокойно президентских выборов. Если они их не удовлетворят, то они будут дожидаться парламентских. На парламентских они должны включиться поактивнее, потому что там немного другая конфигурация. Потом парламентские, и вот только если результаты парламентских выборов их не устроят, тогда будет обострение.

Рейтинги – это в целом для впечатлительных людей.Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- И какие методы пойдут в ход на парламентских выборах?

- Война компроматов, финансовая поддержка, силовые акции и так далее. Вот сейчас хорошо работает вброс компроматов, значит, они будут подбрасывать компроматы, чтобы всех перессорить между собой. Разделяй и властвуй.

- Как вы видите дальнейшую судьбу захваченных моряков? Их могут использовать как разменную монету перед выборами?

- Пока не на что меняться. На что они собираются меняться? Только на своих пленных. Но мы предлагаем формулы "всех на всех", они не соглашаются, головами торгуют, это очень по-российски. На самом деле, торговлю заложниками в Чечне придумала российская армия, их спецслужбы, а чеченцы потом подхватили уже. Поэтому судьба моряков - сидеть им в плену безвылазно еще годик-два до чего-то очень крупного, серьезного сдвига, к сожалению. Например, мы возьмем 30 их пленных, и тогда будем меняться…

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