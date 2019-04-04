Политическое одиночество и один олигарх: как Порошенко спасти свое президентство

Вечером, 3 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленского вызвал на дебаты действующего главу государства Петра Порошенко. При этом, Зеленский поставил ряд условий – дебаты должны состояться на стадионе, при десятках тысячах зрителей, а также после прохождения обоими кандидатами экспертизы на нарко- и алкозависимость. В ночь на 4 апреля, Петр Порошенко вызов принял. Этим он получил не только одобрительные отклики в соцсетях, но и скепсис экспертов, которые сомневаются в том, что дебаты помогут президенту ликвидировать огромный отрыв от Зеленского, образовавшийся по итогам первого тура выборов.

Стадион, так стадион

Вечер 3 апреля выдался горячим – кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал на дебаты своего соперника по втором туру выборов, действующего главу государства, Петра Порошенко.

Свои условия к Порошенко он перечислил в видеообращении. Так вместо телестудии на "Суспильном", Владимир Зеленский предложил провести дебаты на НСК "Олимпийский". Кроме этого, кандидатам было предложено пройти медицинскую экспертизу на нарко- и алкозависимость. Этот момент был очень важным для самого Зеленского. Ведь после его выступления перед журналистами в день выборов, в сети разгонялась информация, что комик, якобы, находится "под чем-то", а поэтому не может и двух слов связать. На этом перечень условий не закончился. "В знак уважения, как минимум, к трети граждан Украины, Петр Порошенко должен публично сказать, что у него состоятся дебаты не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником или малороссом, не с клоуном или быдлом, а с кандидатом в Президенты Украины Владимиром Зеленским", - потребовал в ролике кандидат.

На ответ Порошенко было отпущено 24 часа. Но президент не стал тянуть время и уже в ночь на 4 апреля выпустил своё видеообращение к Зеленскому, в котором принял вызов. "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте их, пожалуйста. Они могут проходить на базе "Суспильного" телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Таковы устоявшиеся правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - согласился Порошенко.

В штабе Порошенко рассказали, что видео-ответ на приглашение Зеленского написали почти сразу, хотя там стараются придерживаться версии о том, что это именно Зеленский ответил на их призыв, а не наоборот. Текст писал постоянный спичрайтер Порошенко Олег Медведев. "Основной смысл обсуждался. Точнее, он и так лежал на поверхности. В частности, по поводу условий проведения дебатов, которые прописаны в законе", - прокомментировали в штабе. Там же сообщили, что Порошенко согласится еще на одно условие Зеленского — проведение медицинской экспертизы.

Этим заявлением президент продемонстрировал, что готов играть по правилам команды Зеленского, которому проиграл в первом туре с огромным разрывом. Напомним, что утром 4 апреля ЦИК подсчитал 100% бюллетеней. Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, а Петр Порошенко – 15,95%.

Еще в ночь выборов, сразу после оглашения первых результатов голосования, в штабе президента отказывались комментировать, как они будут побеждать во втором туре, создавая впечатление, что такого плана у них вообще нет. "Грынив (Игорь Грынив - политтехнолог президента, - "Апостроф") выполнил главную задачу - вывел Порошенко во второй тур, что было нелегко. То есть, ответственность за проигрыш во втором туре он с себя уже снял", - рассказал "Апострофу" информированный собеседник. "За это время (до 21 апреля, - «Апостроф») невозможно добрать 35%", - вторил ему источник во фракции "Блок Петра Порошенко".

Политическое одиночество

Сейчас Порошенко пришлось столкнуться с политическим одиночеством. Собеседники издания не под запись признаются, что украинские олигархи хотят перемен. Многие из них прогнозируют, что президентом всё-таки станет Владимир Зеленский. "Только они не знают, чего от него ждать", - поделился собеседник "Апострофа". Непонимание олигархов выгодно и для президента. Его не выбросят из медийной повестки дня на крупных телеканалах, что очень важно для Порошенко. Но не стоит ожидать лести на телеканалах которые принадлежат Дмитрию Фирташу, Сергею Левочкину и Игорю Коломойскому. Остальные, вероятнее всего, будут вести себя нейтрально по отношению к президенту.

"Чтобы "уничтожить" Петра Порошенко, олигархам Фирташу, Коломойскому и Пинчуку достаточно дать команду своим телеканалам", - считает еще один источник "Апострофа". Поддержать действующего президента может разве что бизнесмен Ринат Ахметов. Но, по информации "Апострофа", он пока ещё не определился со своим решением.

Сейчас Порошенко пришлось столкнуться с политическим одиночествомФото: EPA

Отказались поддерживать действующего президента и почти все участники первого тура выборов, получившие высокие проценты. Это касается занявшей третье место Юлии Тимошенко. Она призвала не поддерживать ни одного из финалистов президентской гонки, нацелившись уже на парламентские выборы, где может получить хорошую поддержку.

Еще один участник первого тура - Анатолий Гриценко также заверил, что совершенно точно не поддержит действующего президента.

В начале недели существовал вариант, при котором Петра Порошенко мог бы поддержать Игорь Смешко. По информации "Апострофа", между Порошенко и Смешко даже была соответствующая встреча. Однако Смешко сообщил, что будет определяться после первого тура. Увидев свои результаты (6,04% поддержки,- "Апостроф"), господин Смешко решил идти на парламентские выборы, о чем позже он сообщил в своем Facebook.

Неясной остается ситуация с кандидатом от партии "Свобода" Русланом Кошулинским. Именно его "правый" электорат мог бы пригодиться нынешнему президенту в виду схожести тезисов. Позиция кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, зависит от олигарха Рината Ахметова, который, как уже было сказано выше, пока еще не принял никакого решения. Не поддержит Порошенко и Юрий Бойко. Но это объясняется, скорее, тем, что партия "Оппозиционный блок - За життя" рассчитывает взять высокий процент на парламентских выборах, а поддержка действующего президента, против которого настроен электорат Бойко, не позволит политсиле этого сделать.

В самом же штабе Порошенко о его будущем в случае проигрыша не особо переживают. Там рассчитывают, что вместо кресла президента он будет бороться за место в парламенте. "Уинстон Черчилль тоже был депутатом после премьерства", - проводят исторические параллели соратники действующего главы государства.

Гладиаторские игры

Впрочем,уже ближе к вечеру 1 апреля настроения в штабе Петра Порошенко стали более оптимистическими. В частности, было решено развивать Telegram-канал президента с призывами к подписчикам популяризировать его среди друзей. Таким образом штабе решили "оседлать" тему, более близкую для Владимира Зеленского — коммуникация с молодежью, в том числе и через социальные сети.

Также было принято решение "мочить Зеленского", используя различные обвинения в его сторону и раскручивая их с помощью своих ЛОМов (эта тактика, впрочем, не принесла большого успеха в первом туре). Кроме того. в штабе хотят провести работу над ошибками по регионам, например, по Харьковской и Одесской областями. Именно здесь, как еще до первого тура писал "Апостроф", у команды Порошенко были проблемы. Именно в этих областях Порошенко получил не очень высокий результат — в Одесской области - 9,6%, а в Харьковской - 8,52% поддержки.

В штабе Порошенко на сегодняшний день говорят, что готовы побеждать, и любые слухи о готовности к проигрышу не соответствуют действительности. Но на вопрос, как они будут добиваться победы, члены штаба стараются уйти от ответа, отделываясь громкими фразами. "Я думаю, что настроения у людей изменятся ко второму туру после понимания последствий голосования в первом туре", - делится с "Апострофом" один из членов штаба. Команда настроена сейчас на одно - не потерять голоса тех, кто уже проголосовал за Порошенко. С остальными будут пытаться говорить. "Нужно общаться с каждым избирателем", - продолжает собеседник. Кроме того, в штабе рассчитывают, что ко второму туру в страну вернутся выехавшие жители западной Украины. Ведь 21 апреля - это католическая Пасха. Поэтому есть предпосылки, что многие вернутся в страну, чтобы не просиживать выходные, например, в Польше или Италии. И в штабе уверены, что эти голоса у них в кармане. Анонсировались на следующей неделе также новые биллборды и лозунги Порошенко.

И, наконец, дебаты. Пользователи соцсетей, узнав о том, что Петр Порошенко принял вызов, по достоинству оценили этот поступок, сравнив предстоящее действо с гладиаторскими играми. Многие пользователи уже активно интересуются, когда начнут продавать билеты на стадион и сколько они будут стоить. В четверг, 4 апреля спичрайтер Олег Медведев провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что 5 апреля, в 9 часов утра Петр Порошенко будет готов пройти экспертизу в медпункте НСК "Олимпийский".

"Мы видим, что дебаты хотят все: и наши избиратели, и избиратели Зеленского, и те, кто еще не определился со своим выбором. Конечно, дебаты - это не "95 квартал", не КВН и не "Рассмеши комика". Это серьезный разговор между кандидатами. Мы очень серьезно к этому относимся и считаем, что дебаты должны быть не одни. Нужно провести как минимум несколько раундов дебатов. Важно, чтобы кот в мешке, которого сейчас пытаются продать обществу, вылез из мешка, продемонстрировал себя и свою позицию", - заявил, в частности, Медведев.

По мнению политического эксперта Ярослава Макитры, дебаты не окажут особого влияния на результаты второго тура. "Тому, кто выигрывает - не нужны дебаты, поскольку есть риск потерять какой-то процент поддержки. По той же причине Порошенко отказывался от них пять лет назад. А сейчас выгодны прежде всего самому президенту. Успех одного из кандидатов зависит от формата дебатов и от того, насколько Зеленский сможет удержать удар. Но я думаю, что команда Порошенко уделяет слишком большое внимание дебатам, хотя эта технология вряд ли кардинально изменит ситуацию, даже если президент выйдет победителем. Ведь часть избирателей Зеленского понимают, что в каких-то вопросах он разбирается хуже, но все равно за него голосуют", - прокомментировал он "Апострофу".