Ополченцы, боевики или террористы: что стоит за обмолвками политиков

Во время дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" последний, говоря о ДНР и ЛНР, зачитал "вопрос от народа", где использовал термин "повстанцы". Оппоненты сразу же приписали ему оговорку, которых так ожидали в команде действующего главы государства от менее опытного политика. На это обратили внимание, как сам Петр Порошенко, так и пользователи в сети. Что стоит за обмолвками политиков и как называть тех, кто в нас стреляет на Донбассе, - разбирался "Апостроф".

Задавая своему оппоненту "вопросы от народа", Зеленский зачитал с листа: "Правда ли это, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР?.

Напомним, что согласно законодательству Украины, неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными Российской Федерацией, а вооруженные формирования, которые там находятся - российскими. Однако не только эксперты, но и даже Министерство временно оккупированных территорий объясняло, исходя из международного права, разницу между понятием "оккупированная территория", которой является Крым, и "неконтролируемые территории", которыми являются ОРДЛО.

Но парламент и президент решили проигнорировать нормы международного права и по-прежнему называют и ОРДЛО, и Крым "оккупированными" территориями.

Сразу после дебатов баллотирующийся на второй срок глава государства заявил, что использование Зеленским слова "повстанцы" - либо штампы России, либо "тотальная некомпетентность".

"Когда я слышу от кандидата в президенты за два дня до выборов фразу "повстанцы ЛНР/ДНР", это означает, либо штампы России, или тотальная некомпетентность. Потому что это абсолютно четко демонстрирует, что у нас нет российских войск, у нас нет российской агрессии, у нас есть повстанцы, которые якобы проживают на территории Донецкой и Луганской областей, и украинцы убивают сами себя, а Россию мы выводим за пределы этой агрессии", – возмутился Порошенко.

Однако, в команде Зеленского также уже отреагировали на данное замечание, отметив, что вопрос был сформулирован не Зеленским, а пользователями, которые присылали своим вопросы действующему президенту.

Кроме того, в команде Зеленского напомнили президенту, что термином "повстанцы" в свое время на своей должности пользовался и сам Петр Порошенко.

"Цензурой не занимаемся. Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента", - написал спикер штаба Дмитрий Разумков.

Так, в 2015 году, выступая в Цюрихском университете именно таким термином президент обозначил вооруженных лиц на востоке.

Соответствующий текст выступления Порошенко до сих пор размещен на сайте президента.

Поэтому вряд ли команде Порошенко стоит так акцентировать на этом внимания, учитывая что на официальным сайте президента Украины спустя четыре года размещен текст его выступление с таким же термином.

Другими словами, отмечают пользователи в сети, политики сравняли счет, однако в условиях гибридной войны и действий мощной пропагандисткой машины со стороны Российской Федерации очень важно внимательно относится к терминологии, особенно первым лицам государства.

То постанцы, то сепаратисты

Отметим, что впервые действующий президент призвал мировую общественность называть боевиков на востоке Украины не повстанцами, а террористами после крушение малайзийского Boeing 777.

Вслед за речью украинского президента информационное пространство наводнили заявления политиков всего мира по поводу трагедии. Тогда и президент США Барак Обама, и премьер-министр Австралии Тони Эббот, и глава британского правительства Дэвид Кэмерон назвали пророссийских боевиков сепаратистами.

В свою очередь, авторитетные англоязычные издания, как The New York Times,The Washington Post и The Guardian, и такие новостные агентства, как Reuters, CNN, BBC, на сегодня используют для определения украинских боевиков в равной мере слова "сепаратисты" и "повстанцы". При этом, большинство этих изданий время от времени использовали слово "сепаратисты" и ранее.

Среди других медиа выделяется The Russia Today. Это издание не называет боевиков ни повстанцами, ни сепаратистами. Вместо этого журналисты RT используют термины "самооборона" и "милиция".

Нужно заметить, что в англоязычной среде то, что в Украине называется милицией, именуется полицией, тогда как militia — это вооружённые отряды, наводящие "порядок" в городах, иногда в процессе "случайно" убивая недовольных граждан. Militia называют, к примеру, отряды радикальной исламистской группы "Братья-мусульмане" в Египте.

Как бы там ни было, определение "террористы" в англоязычной прессе плотно закрепилось за боевиками Ближнего Востока. Это слово употребляется англоязычной прессой в текстах о Сирии, израильско-палестинском конфликте, Ираке и Афганистане.

Сепаратистов на востоке Украины не называют террористами по двум причинам: во-первых, исторически определение закрепилось за боевиками из определённого региона; во-вторых, "ДНР" и "ЛНР" ещё не включены в официальные списки террористических организаций.

В свою очередь, по мнению украинского дипломата Василия Филипчука, в международном сообществе и терминологии, которую используют в международных отношениях, данный вопрос уже давно решен.

"Если та или иная группировка не включена в список террористических организаций, то чаще всего к их членам используют термин "combatant”, “militant” – боевик, боец, комбатант, а к группам - armedgroups– вооруженные группы". Фактически, во всех международных документах используются именно эти термины – «они показывают фактическую сторону вопроса – ведь никто не спорит, что они вооружены, и это позволяет не тратить время на переговорах на политические оценки, поскольку как обычно то, кем являются эти вооруженные люди для стороны конфликта имеет кардинально противоположное значения. Для нас они сепаратисты, вооруженные бандиты, для другой стороны конфликта – России – они ополченцы, борющиеся с "киевской хунтой". И если начать дискуссию с таких определений, то на них она и завершится, поскольку стороны не поменяют своих оценок", - отмечает Филипчук.

"Никакой проблемы с тем, что и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский по разу использовали термин "повстанцы", я не вижу. Думаю Порошенко прошел свою школу "молодого бойца" на должности президента, и Зеленский, вероятно, тоже сейчас на всю жизнь запомнит важность четкого использования правильных терминов. Думаю, это важно и для всего нашего общества – прийти к консенсусу и правильной терминологии тогда, когда мы говорим о конфликте с РФ и ситуации в ОРДЛО", - подытожил дипломат.