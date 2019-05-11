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Что Зеленскому делать с кадровыми сюрпризами Порошенко

Николай Маломуж о последних назначениях Порошенко

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, специально для "Апострофа" суббота, 11 мая 2019, 11:23
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Николай Маломуж о последних назначениях Порошенко Фото: mil.gov.ua

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо назначить на руководящие должности во все военные ведомства только профессиональных людей, поскольку времени на раскачку нет. Что касается военных кадровых назначений Петра Порошенко за последнюю неделю, то без пяти минут бывший президент поступил очень некорректно. Такое мнение высказал "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж, комментируя информацию о том, что министром обороны может стать Анатолий Гриценко.

В новой команде президента должны быть профессионалы. Команда Анатолия Гриценко и в мирное время не отрабатывала как следовало. Его концепция не предусматривала создания эффективной защиты на Востоке, формирования эффективных вооруженных сил с новейшей техникой и оружием. Безусловно, этот формат не был вражеским, но он не был нацелен на быстрые реформы.

Сейчас нужно индивидуально подойти к каждому военному руководителю, учитывая его стратегическое видение, практические шаги, которые уже были им сделаны, а также планы на будущее. Этот человек не должен полгода или год знакомиться с Минобороны. Нужен специалист высокого класса, который сразу включится в работу, а не будет вникать и жаловаться на неудовлетворительную работу своих предшественников, или на то, что у него мало ресурсов. Сегодня нам нужны антикризисные действия и, прежде всего, это касается сферы безопасности и обороны.

Что же касается новых кадровых назначений со стороны Петра Порошенко, то они носят конъюнктурный характер. Того же Сергея Наева можно было оставить, а новый президент или переназначил бы его, или же сам поставил бы вместо него другого человека.

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Вообще, никто не присваивает генеральские звания, не раздает направо и налево "героя Украины" и не делает серьезные кадровые назначения в конце срока своих полномочий. Так и в Европе никто не делает. Нужен переходной период, который позволил бы новому президенту назначить министра обороны, сформировать объединенное командование.

Это некорректно, не по-европейски и не очень хорошо воспринимается коллективами силовых ведомств – Минобороны, СБУ и так далее. Нужно позволить новому президенту сформировать новую команду, с новыми людьми и новыми перспективами.

Если же назначать новых руководителей только для того, чтобы этого не делал новый президент – это вводит в его работу элемент разбалансированности. Это ставит в неловкое положение и самого президента. Он должен снова увольнять тех людей, которые были назначены несколько дней назад? И что ему делать с наградами и воинскими званиями, которые уже были присвоены этим людям предыдущим главой государства?

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