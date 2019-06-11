Нам предлагали услуги по разрешению дела в департаменте Горбатюка - адвокат судьи Татькова

4 июня Большая палата Верховного Суда признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Виктора Татькива с должности судьи. Напомним, Верховная Рада Украины уволила Татькова с должности 29 сентября 2016 года – в последний день, когда у нее в принципе были полномочия голосовать за увольнение судей, за нарушения требования относительно несовместимости. "За", по данным системы "Рада", проголосовали 226 народных депутатов – минимум, необходимый для принятия решения.

Однако адвокату Татькова Павлу Попкову удалось доказать наличие процедурных нарушений, в том числе "кнопкодавства": минимум пять парламентариев физически не могли проголосовать, так как в этот день находились за границей либо пересекали ее. Решение Кассационного административного суда, принятое в пользу Татькова 30 ноября 2018 года, обжаловала Верховная Рада – и вот теперь Большая Палата как апелляционная инстанция подтвердила незаконность увольнения Татькова. Решение вступило в законную силу, является окончательным и не подлежит обжалованию.

Что после этого решения будет делать Татьков? Когда он планирует вернуться в Украину? Что будет с его уголовным делом? Об этом и другом говорим с адвокатом судьи Павлом Попковым.

- Где сейчас Виктор Татьков?

- Он в Австрии. Первое время с момента выезда на лечение в октябре 2016 года он находился в Берлине, а сейчас живет в Вене, у него есть там вид на жительство.

- Таким образом он скрывается от следствия?

- Нет, его пребывание за границей в первую очередь связано с медицинскими показаниями. Я вам больше скажу, даже когда процессуально нам было очень выгодно его возвращение, ему это сделать запретили врачи.

- Когда Татьков выехал из Украины?

- 5 октября 2016 года.

- Как можно подтвердить, что это не связано с уголовными производствами с его участием?

- Ну во-первых, есть огромное количество медицинских документов, как украинских, так и иностранных за весь этот период. Мой клиент перенес инсульт, в прошлом году ему сделали две операции. Ну и эти проблемы со здоровьем не возникли внезапно в октябре 2016 года, они были и до этого, несколько последних лет он постоянно сталкивался с ними, перенес несколько операций до 2016 года, да и накануне выезда находился в стационаре.

Ну а во-вторых, уголовное дело в отношении него расследуется с 2013 года, и он неоднократно учувствовал в следственных действиях, являлся на допросы. Если бы Татьков хотел скрыться от следствия, я думаю, он бы уехал еще тогда.

- Насколько известно, Татьков сейчас находится в международном розыске. Как ему удается спокойно перемещаться по Австрии?

- Нет, он не находится в розыске и никогда не находился. Летом 2017 году департамент Горбатюка (Департамент спецрасследований ГПУ - ред. "Апостроф"), который расследует дело Татькова, обратился в Интерпол сначала с целью установления его местонахождения (синяя карточка), а позже с целью задержания (красная карточка). Но комиссия по контролю за файлами удовлетворила нашу жалобу, и решением от 30 января 2018 года удалила все данные о моем клиенте из базы данных Интерпола. Я не имею права разглашать содержание этого решения, но могу сказать, что комиссия установила, что преследование носит политический характер, а следствием допущены махинации в этом деле. Я вам больше скажу, Генеральный секретариат Интерпола счел необходимым дополнительно сообщить всем странам – участникам Интерпола о том, что какое-либо будущее сотрудничество по этому делу по линии Интерпола является невозможным. Можете представить, насколько сильно департамент спецраследований в связке с департаментом международного сотрудничества Национальной полиции дискредитировали себя по этому делу перед международной полицейской организацией.

Но самое любопытное, что после такого "провала" следователь присвоил себе полномочия Интерпола, и самостоятельно объявил Татькова в международный розыск. То есть на бумаге, которая все стерпит, мой клиент якобы в международном розыске, но ни австрийская полиция, ни какие-либо другие компетентные органы об этом не догадываются.

- Что это за эпизод, в котором вам было бы процессуально выгодно, чтобы он вернулся? И почему этого не произошло?

- Дело в том, что согласно международного уголовного права, впрочем как и УПК Украины, в случае экстрадиции человека существует прямой запрет на его преследование за любые иные деяния кроме тех, по которым подан запрос на экстрадицию. В данном случае запрос о выдаче касался вмешательства в работу судебных органов и в автоматизированную систему документооборота суда. То есть согласие на упрощенную процедуру и добровольная выдача привели бы к тому, что все иные уголовные дела подлежали бы обязательному закрытию. С учетом бесперспективности дела о вмешательстве, мне как адвокату такой сценарий развития событий позволил бы избежать огромного количества дополнительной работы, и все остальные дела в отношении Татькова подлежали обязательному закрытию. Но показания здоровья не позволили воспользоваться такой очевидной ошибкой следствия. Врачи сказали Татькову, что еще одного гипертонического кризиса он может не пережить. И я думаю, что такой вариант развития событий вполне устроил бы следствие, они бы тогда повесили на моего клиента все, что сочинили за это время.

Судья Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков

Фото: УНИАН

- Почему вы так уверенны в бесперспективности дела о вмешательстве?

- Да потому-то за все это время следствие несмотря на все внепроцессуальные усилия не смогло получить ни единого свидетельского показания против Татькова ни со стороны судей, ни со стороны работников аппарата, и все подозрение сводится к преследованию за единогласное коллективное решения собрания всех судей Высшего хозяйственного суда о введении специализаций, при принятии которого Татьков имел только один голос. По версии следствия мой клиент заставил более 60 судей принять такое решение. Видимо не обошлось без сильнейшего гипноза с последующим стиранием памяти, другого разумного объяснения такой версии следствия я не нахожу. Более того, в саму автоматизированную систему именно по инициативе Татькова разработчиками было внедрено специальное программное обеспечение, которое проверяло наличие либо отсутствие каких-либо вмешательств, и в конце каждого дня составлялся письменный отчет. Все отсчеты за этот период есть в распоряжении защиты.

- О каких непроцессуальных усилиях при допросах вы говорите?

- Дело в том, что во время конкурса на занятие должности в новом Верховном Суде департамент Горбатюка официально обратился к Общественному совету доброчестности и сообщил о том, что видите ли судьи отказываются давать показания против Татькова. На основании этой информации совет начал всем участникам конкурса из числа судей Высшего хозяйственного суда давать негативные заключения за отказ от сотрудничества со следствием, все эти заключения есть на сайте совета, можете посмотреть. То есть судьям открыто дали понять: если не хотите получить негативное заключение и продолжить свою карьеру в Верховном Суде, дайте показания на Татькова. Ну и самое интересное в этой ситуации то, что координатором Общественного совета доброчесности являлся некто Виталий Титыч, по личному заявлению которого и было открыто уголовное дело о вмешательстве в автоматизированную систему документооборота. Такой вот конфликт интересов.

- Давайте вернемся к решению Большой палаты. Что будет теперь с уголовным производством? Какие планы у Татькова? Он намерен вернутся в Высший хозяйственный суд, который находится в стадии ликвидации?

- Решение Верховного Суда, как в первой инстанции, так и в апелляции, не стало для нас неожиданностью, поскольку допущенные процедурные нарушения требований Регламента носили очевидный и бесспорный характер. В частности, было нарушено требование о необходимости уведомления судьи не позже, чем за три дня, и об обязательном отложении рассмотрения вопроса в случае первой неявки судьи. Более того, уже принято несколько окончательных решений по аналогичным делам по исковым заявлениям других судей, уволенных на том скандально известном внеочередном пленарном заседании.

Однако нам удалось в этом деле продвинуться глубже и затронуть вопрос "кнопкодавства". По нашему ходатайству суд истребовал информацию у Госпогранслужбы, согласно которой народные депутаты Антон Геращенко, Василий Амельченко, Александр Герега, Андрей Иванчук и Ольга Белькова в момент голосования либо находились за границей, либо пересекали границу в направлении выезда в рамках международной командировки. К сожалению Кассационный административный суд побоялся затрагивать это вопиющее нарушение, сославшись на достаточность иных нарушений для отмены постановления Верховной Рады. Очень рассчитываю, что Большая Палата в своем постановлении восполнит этот пробел.

- Если задаться целью, можно так отменить половину законов Верховной Раде.

- Конечно, и это будет справедливая оценка работе парламента, так как депутаты не могут делегировать доверенное народом право голоса кому-либо, а должны голосовать лично. Более того, именно по этим основаниям Конституционным Судом был отменен Закон "Об основах государственной языковой политики", так называемый закон Кивалова-Колесниченко, так что такая практика есть. Хорошо было бы поставить вопрос о личной ответственности соответствующих народных депутатов, мы думаем и в этом направлении.

- Что это означает для вашего клиента?

- Во-первых, он восстановлен в должности с момента увольнения – то есть с ноября 2016 года. Соответственно, за весь этот период ему должно быть выплачено вознаграждение судьи. Во-вторых, в отношении действующего судьи действуют гарантии независимости и неприкосновенности, которые предполагают особый порядок совершения отдельных процессуальных действий. Например, для принятия решения о задержании либо содержании под стражей необходимо предварительное согласие Высшего совета правосудия, а подозрение должен предъявлять Генеральный прокурор либо его заместитель.

В-третьих, это решение дает возможность уйти в отставку с сохранением соответствующего пенсионного содержания, которое предусмотрено для судьи.

- То есть, на работу в суд он выходить не намерен?

- Это вопрос к нему. Но поскольку Высший хозяйственный суд находится в состоянии ликвидации и не отправляет правосудие, то уже это исключает необходимость выхода на работу. Мой клиент планирует вернуться в Украину сразу после улучшения состояния здоровья, но если исходить из текущего состояния, я не думаю, что может идти речь о продолжении судейской карьеры.

- Как это решение повлияет на течение уголовных дел?

- Этот вопрос был затронут в последней программе "Схем" о реванше Виктора Татькова, где журналисты сетовали, что такое судебное решение будет очень мешать департаменту Горбатюка расследовать это дело. Я вам так скажу, некоторым танцорам тоже может что-то мешать. Два с половиной года следствие было лишено такой помехи, но тем не менее результат по делу продемонстрировать не смогли, собрали горы макулатуры, с которой не знают что делать. Все дела приостановили, чтобы сроки досудебного расследования не текли, а иначе придется передавать эту макулатуру в суд. Мы обжалуем постановления о приостановлении, суд их отменяет, но они снова приостанавливают уголовное дело. Почему так происходит – мне непонятно. Возможно следствие не теряет надежды попытаться "продать" это дело.

- Это очень серьезное обвинение, вы его можете чем-то подтвердить?

- Я подчеркиваю, это не обвинение, а только моё предположение, которое разделяет и мой клиент. Если бы Вы знали, какое количество всевозможных посредников, помощников и прочих "сочувствующих" за это время выходили на него с предложениями помочь в этом уголовном деле, и точечно, и в варианте "под ключ", то у Вас бы тоже возникло такое предположение. Связывались и дистанционно, и специально напрашивались на встречи и прилетали для этого в Вену. Правда в последнее время они перестали беспокоить, пик такой активности пришелся на 2017-2018 годы. Мы даже шутили с клиентом, что придется отдельный кабинет для приемов арендовать и секретаря нанимать.

Адвокат Виктора Татькова Павел Попковиз личного архива

- И чем закончились эти переговоры?

- Ничем, впрочем, как вы и сами можете убедиться, уголовное дело ведь не закрыто.

- Слишком высокая цена вопроса?

- Не в этом дело, до выяснения цены даже не доходило. Зачем, если есть четкое понимание того, что с доказательной базой есть явные проблемы.

- Давайте пройдемся по аргументации следствия в уголовном деле и почему вы так уверены в правоте вашего клиента?

- Давайте. На текущий момент в отношении Виктора Татькова подписано 2 подозрения, первое от 17 октября 2016 года по вмешательству в работу судей и в автоматизированную систему документооборота, а второе от 2 октября 2018 года – это сборная солянка из восьми составов, начиная с соучастия в вынесении заведомо неправосудного решения и заканчивая незаконным обогащением, которое декриминализировано решением Конституционного Суда. И еще в рамках уголовного дела подписано 8 подозрений другим лицам: троим работникам аппарата Высшего хозяйственного суда, бывшей жене Татькова и еще четырем лицам, с которыми она была знакома или находилась в приятельских отношениях.

Что касается подозрений в отношении Татькова, то даже с точки зрения формы они являются очень спорными. Первое подозрение подписал заместитель Генерального прокурора Столярчук, не будучи при этом членом группы прокуроров, то есть не являясь прокурором по этому делу и не имея полномочий совершать какие-либо процессуальные действия в этом деле. Второе подозрение подписал прокурор Новиков, однако он не являлся Генеральным прокурором или его заместителем, что в свете окончательного решения Большой палаты также делает это подозрение сомнительным с токи зрения надлежащего субъекта подписания. Да и есть обоснованные претензии к порядку предъявления этих подозрений, они были направлены по почте на адрес, по которому Татьков не проживал.

- А по содержанию подозрения тоже безосновательны? Неужели Вы хотите убедить кого-то в том, что Виктор Татьков ни в чем не виноват и не совершал никаких противоправных действий?

- У нас действует презумпция невиновности, поэтому не Татьков или я как его адвокат должны убеждать кого-то в том, что он не совершал преступлений, а органы следствия должны убедить суд в виновности лица. Да и некорректно спрашивать адвоката о виновности его клиента. Я лишь могу сказать о том, что в материалах уголовного дела, которые мне были предоставлены следователем для ознакомления, а также в тех материалах, которые предоставлялись следствием в суд во время подачи тех или иных процессуальных ходатайств, я не увидел сколько-нибудь убедительных доказательств виновности Татькова. Это не говорит о его вине или невиновности, так как на этот вопрос должен ответить суд, но это говорит о том, что департаменту специальных расследований Генеральной прокуратуры не удалось собрать такие доказательства.

- То есть вы негативно оцениваете работу департамента Горбатюка по этому делу?

- Давать оценку профессиональным качествам работников следствия я бы не хотел, это неэтично. Тем более, что выгодоприобретателем от некачественной работы следствия является как раз сторона защиты. Но могу сказать точно, что у тех, кто писал подозрения, в школе с сочинениями точно проблем не было.

Ну посудите сами, например взятку Татькову, если исходить из текста подозрения, дало неустановленное лицо, точное время и место, а также размер взятки так же не установлены следствием. Или, например, оказывается есть новая форма соучастия в преступлении, которая заключается в «предоставлении уверенности», это прямая цитата из подозрения, я не шучу. Вот из таких допущений, приукрашенных многочисленными эпитетами и пространными рассуждениями, и состоит подозрение.

- Хотите сказать, что в деле вообще нет никаких доказательств вины?

- Не совсем, есть например свидетельские показания Владислава Дрегера, это единственные показания свидетеля в деле из тех, что я видел, которые носят обвинительный характер. Свидетель утверждает, что Татьков мошенническим путем завладел его заводом. Только если Вы почитаете в интернете об этом человеке, то выясните, что он сам был фигурантом нескольких уголовных дел, и даже несколько лет провел в следственном изоляторе по делу, связанному с рейдерским захватом как раз этого завода и возмещением через этот завод НДС. Кроме того, вы узнаете, что Дрегер выступал свидетелем обвинения сразу в нескольких громких делах, например в деле "налоговиков", можно сказать такой штатный свидетель прокуратуры. Более того, если вернуться к разговору о посредниках, насколько мне известно, летом 2018 года на моего клиента вышел очередной сочувствующий, который очень навязчиво предлагал помощь в работе с каким-то ключевым свидетелем, который собирается давать показания против Татькова, и что он готов отказаться от дачи показаний за вознаграждение, а без его показаний дело развалиться. После получения отрицательного ответа этот человек пропал, а чуть позже в деле появились показания Дрегера. Может совпадение, а может и нет.

- Вы можете сообщить фамилию и имя этого посредника?

- Нет, я не имею права разглашать адвокатскую тайну, спрашивайте у Татькова.

- А как обстоит дело с другими подозреваемыми, вы сказали их 8 человек?

- Я бы не хотел комментировать какие-то конкретные вещи, потому что это связано с работой других адвокатов, спрашивайте у них. Ну а в целом я считаю, что преследование этих людей во многом связано с попыткой оказания на них давления с целью добиться сделки со следствием, что по моему мнению является едва ли не единственной возможностью для следствия показать в этом деле результат. На это указывают обстоятельства единственного задержания, которое имело место в этом деле. Во-первых, этот человек, был задержан не при попытке к бегству, а наоборот, по прилету в Украину, что прямо противоречит требованиям УПК относительно задержания лица без определения суда. А во-вторых, когда доверенные лица этого человека договаривались о "нормальных" условиях содержания в СИЗО, то им сообщили, что есть команда из прокуратуры бросить этого человека в так называемую пресс-хату. Хорошо, что этого удалось избежать.

- Как зовут человека, которого задержали? Он продолжает находиться в СИЗО?

- Его зовут Антон Яицков. Нет, он пробыл в изоляторе только 2 или 3 дня, до внесения залога. Он в основном находиться в Киеве, но у него нет никаких ограничений по передвижению, он несколько раз ездил к семье в Донецк и возвращался. Он полностью доступен для следствия, но его дело почему-то также приостановлено и в суд не передается.

Адвокат Виктора Татькова Павел Попковиз личного архива

- Ну а как быть с многочисленными объектами недвижимости, которые арестованы в рамках этого дела?

- Действительно, в рамках уголовного дела арестовано имущество, принадлежащее более чем 30 лицам. Правда из всех собственников только в отношении 4 человек позднее было подписано подозрение, это одни из тех 8 человек, о которых я сказал выше, к остальным собственникам, насколько мне известно, у следствия претензий не возникало. Насколько я знаю, эти люди борются за свою собственность, обжалуют аресты в судебном порядке. По утверждению адвокатов, с которыми я пересекался в этом уголовном деле и которые представляют интересы собственников, у последних есть легальные доходы, отображенные в налоговой отчётности, достаточные для приобретения недвижимости.

- Как оцениваете перспективы экстрадиции Татькова в Украину?

- Я занимаюсь этим вопросом не самостоятельно, а в связке с австрийским адвокатом, но мое мнение – перспективы достаточно туманные. Дело в том, что даже с формальной точки зрения запрос об экстрадиции, который рассматривается компетентными органами Австрии, не соответствует требованиям о полноте документов. Согласно международного законодательства, а также УПК Украины, выдача лица возможна только при наличии приговора либо определения суда о содержании человека под стражей. Ни того, ни другого документа в распоряжении следствия нет, следователь трижды обращался в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, однако трижды получал судебный отказ. Кроме того, есть еще множество других обстоятельств, которые могут быть использованы защитой в качестве потенциальных оснований для отказа в экстрадиции.

- С учетом этого, как может развиваться уголовное дело против Татькова, какой ваш прогноз?

- Сложно что-то предполагать наверняка, но потенциальных вариантов развития событий несколько. Если говорить о тактических моментах, то сторона обвинения по видимому будет снова в четвертый раз добиваться в суде избрания в отношении Татькова меры пресечения, либо ходатайствовать о переходе в процедуру заочного осуждения. Правда и в первом, и во втором случае необходимо будет доказать наличие международного розыска Татькова, которого на самом деле нет. Ну а если говорить о более общих вещах, то нужно учитывать, что это уголовное дело согласно УПК подследственно недавно созданному Государственному бюро расследований, и процессуальное руководство в нем осуществляет тот же отдел прокуратуры, который надзирает за следствием ГБР. Выторгованная Генеральной прокуратурой оговорка в Переходных положениях Закона "О Государственном бюро расследований" позволяет департаменту Горбатюка осуществлять следствие до 2020 года.

Ну а сказать наверняка, будет ли Департамент специальных расследований передавать материалы по Татькову и другим участникам в суд, либо дело так и продолжит пребывать в приостановленном состоянии до тех, пор, пока не перейдет в ГБР, я не могу, для меня это гадание на кофейной гуще. Но на закрытие дела за отсутствием состава преступления, я думаю, никто не пойдет. На фоне отсутствия прогресса по делу убийств на Майдане, дело Татькова остается для департамента Горбатюка едва ли не единственным, которое можно хоть как-то преподносить как перспективное. В любом случае, мне как адвокату будет комфортно играть на стороне защиты, когда дело окажется в суде.