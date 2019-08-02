"Философский камень" руководителя ГФС Киева Людмилы Демченко

Философский камень - в представлении средневековых алхимиков, неизвестный реагент, способный превращать простые металлы в ценные - золото и серебро. Председатель ГФС Киева Людмила Демченко имеет свой "философский камень" - схему по преобразованию пива, газированной воды, сигарет и даже одежды на "семена подсолнечника", считает аналитик Института мониторинга рынка инфраструктуры Валерий Щербина.

Сейчас, независимо от результатов парламентских выборов, продолжается процесс реорганизации ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Если описывать простыми словами для чего это нужно, то Государственная фискальная служба является правопреемником Министерства доходов и сборов Украины, центрального органа исполнительной власти образованного указом экс-президента Виктора Януковича, в правительстве Николая Азарова. Руководителем данной службы в 2012-2014 годах был ныне беглый Александр Клименко.

Именно под крылом Клименко произошел стремительный взлет нынешней руководительницы Главного управления ГФС Киева, Людмилы Демченко, человека, который несмотря на многочисленные скандалы продолжает занимать "сладкую" должность главного столичного налоговика. Должность которую она занимать не имеет права по закону, о чем свидетельствуют данные из Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применены положения ЗУ "Об очистке власти"

Данные из Единого государственного реестра лиц относительно которых применены положения ЗУ "Об очистке власти"

Я уже описывал нехитрую схему возврата фиктивного НДС госпожой Демченко. Продолжим знакомство с другими схемами госпожи Людмилы. По инсайдерськоюинформациею неравнодушных коллег Людмилы Демченко из Главного управления ГФС Киева, она покрывает и получает 2,5% с оборота ниже описанного сделку. Фигурантами схемы есть ряд сельскохозяйственных предприятий, в реальности не имеют никаких средств для ведения деятельности - земли, складов, работников и техники. Они созданы с целью замены номенклатуры приобретенного и реализованного товара.

Ключевым предприятием схемы является ООО "СМАРТ АГРО ИНВЕСТ", которое зарегистрировано и находится на учете в ГУ ГФС в г. Киеве госпожа Демченко. Предприятие зарегистрировано в 5-ти этажном жилом доме и имеет уставный капитал - 1000 грн, но только в период 2018-2019 годов, осуществило регистрацию налоговых накладных на сумму почти 668 млн грн.

"Аграрное предприятие" в жилом доме посреди столичного Печерска

ООО "СМАРТ АГРО ИНВЕСТ" - является посредником между фиктивными предприятиями и предприятиями реального сектора экономики. Сутью схемы является покупка одних товаров, происхождение которых невозможно установить и реализация совершенно иных - реальных и наоборот. Как это работает? Предприятия реального сектора экономики закупают товары с НДС, например алкоголь или одежду и реализуют его простому покупателю - физическому лицу, в магазинах. Физические лица, мы с вами - простые граждане, платят цену за товар с НДС, соответственно этот налог необходимо уплатить предприятию.

Зато, вместо того, чтобы декларировать продажу закупленных товаров с добавленной стоимостью и платить налоги, компании продают аграрному предприятию - компании транзитеру товары - которые не могли появиться никак. Да и товаров собственно этих не существует, здесь важнее деньги и особенно налоговый кредит. Позже, вбирая в себя максимум налогового кредита транзитное предприятие "продает" товары сети фиктивных предприятий и получает компенсацию НДС со стороны территориальногооргану ГФС на учете которого находится, в данном Главного управления ГФС в Киеве, во главе с Людмилой Демченко.





Подробная схема транзита налогового кредита между фиктивными предприятиями и реальным сектором экономики, предоставленная инсайдером из столичной ГФС.

Если подробнее, то ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» (ЕГРПОУ 40743126) состоит на учете в ГУ ДФС в Киеве с 15.08.2016 року. Основным поставщиком схемного налогового кредита для ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» является ООО «Агрофирма Маяк» (ЕГРПОУ 38731656), что находится на учете ГУ ДФС в Кировоградской области и здийснюетранзит схемного податковго кредита на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 162 471 грн. Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работающий, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности, оплачено в бюджет 19 тыс. грн при объеме реализуется а ноги товара 375931 тыс. грн. Поставщиками схемного налогового кредита для данного транзитера являются такие предприятия «пересорты»:

- ООО «Ф-АГРО СЕРВИС» (ЕГРПОУ 41902105) состоит на учете ГУ ГФС в Кировоградской области и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, свинцово - кислотные аккумуляторы для скутеров, ковры и др.», а реализует товар с номенклатурой «Семена подсолнечника, пшеница, ячмень».

- ООО «ПОЛИС ТРЕЙД» (ЕГРПОУ 42312037) состоит на учете ГУ ГФС в Кировоградской области и также осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, свинцово - кислотные аккумуляторы для скутеров , ковры и др.», а реализует товар с номенклатурой «Семена подсолнечника, пшеница, ячмень».

- ООО «ГЛОБАЛ ЭЛЬДОРАДО» (ЕГРПОУ 40644526) состоит на учете ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Одежда, бывшего в употреблении, вещи применяемые несортированные, Пиво Слав. Арсенал Крепкое, Пиво Кроненбург бланк и др.», А реализует товар с номенклатурой «Семена подсолнечника, маркетинговые услуги».

- ООО «ДАН СИСТЕМС ГРУПП» (ЕГРПОУ 42545632) состоит на учете ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, Одежда, который был в пользовании, Речи применяемые несортированный и др.), а реализует товар с номенклатурой «Кукуруза, разгрузка вагонов, карбамид».

- ООО «ВИРЕНИУМ» (ЕГРПОУ 41173187) состоит на учете ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Сигареты в асортименте», а реализует товар с номенклатурой «Семена подсолнечника, соя».

Все вышеупомянутые компании не имеют основных средств для ведения хозяйственной деятельности, складских помещений, трудовых ресурсов и созданы с целью замены номенклатуры приобретенного и реализованного товара.

Также "поставкой" налогового кредита для ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» занимаются следующие фирмы:

- ООО «ВК-ОПТ» (ЕГРПОУ 41694562) состоит на учете ГУ ГФС в Кировоградской области и осуществляет реализацию товара с номенклатурой «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 132 685 грн, тогда как ранее оформлялось приобретение товара номенклатуре «ткань, туфли, топливо авиационное, кроссовки и др.». Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работник, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности, уплачено в бюджет 1,9 тыс грн.

- ООО «Платон СЕРВИС» (ЕГРПОУ 41269963) состоит на учете ГУ ДФС В КИЕВЕ и осуществляет реализацию товара с номенклатурой «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 124 266 грн, тогда как ранее оформлял приобретение товара номенклатуре «напитки безалкогольные, филе куриное, резинки Дирол и др.». Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работник, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности, уплачено в бюджет 1,9 тыс. грн.

- ООО «СИРИУС БЕЗОПАСНОСТЬ» (ЕГРПОУ 41451640) состоит на учете ГУ ДФС в Кировоградской области и осуществляет транзит схемного податковго кредита на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 74 240 грн. Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работающий, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности. Поставщиком схемного налогового кредита для данного транзитера является ООО «Т-ПРОМ» (ЕГРПОУ 42159303), что опять же состоит на учете ГУ ГФС в Кировоградской области и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Сигареты в асортименте», которые в дальнейшем каким-то образом превращаются в «семена подсолнечника, соя».

- ООО «МЕЧТА ОЛЕВСК 2012» (ЕГРПОУ 38182008) состоит на учете ГУ ГФС в КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и осуществляет реализацию товара с номенклатурой «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 73 929 грн. Удивительным образом на подсолнечник превратились «услуги по сдаче в аренду, агрохимия, услуги по сбору урожая». Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работник, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности.

- ООО «СИЛЬВЕРИТ» (ЕГРПОУ 41161244), состоящий на учете ГУ ДФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, осуществляет реализацию товара с номенклатурой «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 61 338 грн. Магическим образом подсолнечник превратился в «Напиток безалкогольный Кола, пиво в ассортименте», приобретенный ранее. Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работник, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности.

- ООО «Абингдон ПЛЮС» (ЕГРПОУ 41319851), состоящий на учете ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, осуществляет реализацию того самого «Подсолнухи» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» на сумму 61 338 грн, тогда как осуществлял приобретение товара с номенклатурой «Напиток безалкогольный Кола, пиво в ассортименте». Согласно представленной отчетности у предприятия 1 работник, отсутствуют основные средства для ведения хозяйственной деятельности.

- ООО «ДАН СИСТЕМС ГРУПП» (ЕГРПОУ 42545632), компания которая находится на учете ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, Одежда, бывшего в употреблении, вещи применяемые несортированные и др.», а реализует товар с номенклатурой «Кукуруза, разгрузка вагонов, карбамид».

Все вышеуказанные предприятия, опять же, не имеют основных средств для ведения хозяйственной деятельности, складских помещений, трудовых ресурсов и созданы с целью замены номенклатуры приобретенного и реализованного товара.

Деятельность ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ», под покровительством председателя ГФС в г. Киеве Людмилы Демченко, в период с 01.01.2018 по 30.04.2019 года привела, по самым скромным подсчетам, к потерям государственного бюджета на сумму более 111 млн грн. Судьбу председателя ГФС Киева, Людмилы Демченко можно примерно оценить в промежутке 3-17 млн грн.

Важно отметить, что это лишь одна из многих финансовых схем, которые действуют под ее крылом в столице. Вскоре вы узнаете на что способен "философский камень" Людмилы Демченко, кроме "подсолнечника".