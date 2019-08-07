Соединенные штаты Украины сделают нас процветающей страной - Алексей Арестович

Перед Зеленским и его командой сейчас открыто огромное окно возможностей. Доверие населения начнет падать уже в феврале. Поэтому им нужно успеть грамотно провести децентрализацию Украины. С большей свободой и самостоятельностью регионы способны дать взрывной экономический и социальный рост. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал военный эксперт и блогер АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ.

Первую часть интервью читайте тут: Россия поглотит Украину к 2042 году при одном условии – Алексей Арестович

- В Трускавце прошел недельный интенсив для депутатов от "Слуги народа", такой себе курс молодого народного депутата. Возможно ли за неделю обучится работе в парламенте? Если бы вы такие курсы проводили, на чем бы акцентировали внимание?

- На стратегии. Я показал бы, что такое стратегическое мышление, какие преимущества оно дает, а самое главное, что будет, если нет стратегического мышления. В западной политической культуре стратегия складывается из тех модулей, которые Киевская школа экономики и предложила им изучать. А дальше их надо брать на пятилетний курс, а не на недельный, но хотя бы приоткрыть занавес, показать, что вот, смотрите, есть такая область знаний.

- А вас не пугает вот эта ситуация, что абсолютно аполитичные, непрофессиональные люди попали в такое окно возможностей?

- Не пугает. Во-первых, там есть ребята ушлые и зубастые, во-вторых, никуда не девается поддержка Запада - Волкер (Курт Волкер - специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, - "Апостроф") сюда прилетел на всех парах, чтобы ставить на рельсы этот пароход. Кроме того, в первый же день все западные столицы объявили, что это самые демократические, самые замечательные выборы. И тут же МВФ заявил, что возможен транш на 6-8 миллиардов долларов - самый большой транш в истории сотрудничества Украины с Фондом. Потому что Запад тоже увидел в этом вторую возможность все-таки сделать из Украины не постсоветскую страну, а что-то более серьезное.





- А сколько есть времени у новой команды для разработки глобальной стратегии, о которой вы говорите?

- На стратегию можно полтора-два года отвести, но у них проблемы начнутся в феврале, после первых двух зимних платежек за отопление – декабрьской и январской.

- То есть тарифный "майдан" тоже возможен?

- Тарифный протест, скажем так. И надо на что-то очень существенное это обменять - прежде всего понятное, экономическое. Украинцы же - материалисты в худшем смысле этого слова.

- А что это может быть? Субсидии у нас уже были.

- Один из кандидатов в премьеры Владислав Рашкован объявил три курса: тотальная дерегуляция, тотальная приватизация и деолигархизация. Если они продвинутся хотя бы чуть-чуть по всем этим трендам, то у Зеленского поддержка будет 147%. Поэтому у них есть окно возможностей на все. Они могут олигархов раскуркулить и заставить играть по общим правилам, заставить работать Антимонопольный комитет, произвести демонополизацию, поменять все эти схемы энергетические и так далее. Но до первых двух платежек. Отвечать придется уже где-то в феврале… К чему я веду?

Я все время слежу за деятельностью россиян. После выборов уровень информационной атаки - фантастический. Даже в самые острые периоды 2014 года он не достигал такого накала - бешеная информационная атака.

Алексей Арестович: "Я все время рассматриваю деятельность россиян, постоянно, каждый день, что они там делают" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- О чем это свидетельствует?

- О том, что россияне видят нас, как большую ледяную глыбу, где есть трещины, и они в каждый даже намек на трещину вставляют долото и начинают бить туда по максимуму, чтобы мы раскололись. Все эти бесконечные "зрады", Зеленский – агент России, который хочет нас немедленно сдать и прочее... Порохоботы кричат одно, зеленоботы кричат другое, и как только находится "зрада" или возможность придраться - ленинским путем туда сразу вставляется долото пропаганды, и по нему начинают лупить, чтобы мы кололись, грызли друг друга.

А теперь представьте, что будет, если тему тарифов не удастся решить или будет провал в экономике. То к естественному протесту населения, к которому подключатся олигархи, недовольные тем, что их начинают деолигархизировать, добавятся все российские службы информационной пропаганды, все телеканалы начнут работать на этот тренд. Поэтому команде Зеленского нужны быстрые успехи - до февраля. Яркими событиями - типа разрыва в клочья коррупционеров, их посадками - не отделаешься. Если они сейчас начнут волну репрессий, это будет положительный момент, но таких трендов крови народу хватает максимум на два-три месяца. Дальше все равно холодильник начинает работать и кошелек.

- Грубо говоря, эти посадки не должны быть сейчас приоритетом?

- Они не могут быть приоритетом. Они должны быть, народ же голосовал, в том числе, за расправу со стороны функционера. Но нужны явные экономические и стратегические успехи. Такие большие вещи, как стратегия, народ не понимает. Он будет понимать это через регуляцию проблем Донбасса.

- Есть информация, что команда Зеленского готовит изменения в Конституцию в части предоставления особых статусов не только Донбассу, но всем областям Украины, чтобы таким образом имплементировать Минские соглашения на выгодных для Украины условиях. Что вы думаете о таком варианте?

- Важен характер самих изменений. Я слышал об этом, но не знаю конкретного содержания, думаю, они это в тайне держат. Но сразу прозвучит страшное слово "федерализация", гарантирую.

- Это, скорее, расширенная децентрализация.

- Я не боюсь страшного слова "федерализация". Дело в том, что архетип Украины Киевской Руси - это Соединенные Штаты. Я всегда был сторонником того, что надо дать децентрализации столько, сколько каждый сможет унести, вплоть до наличия милиции или национальной гвардии штата.

- Но должны быть сильные институты.

- Мы никогда не были такими слабыми, как весной 2014 года. И тогда мы еще подвергались организованному воздействию, чтобы нас дальше расколоть и растянуть. Но не получилось. Значит, есть какая-то большая иррациональная идея, которая удерживает все эти противоречивые разные области вместе.

- Или Россия не все свои козыри использовала.

- У нас даже нечем было сопротивляться тогда. 2 мая в Одессе - уже дальше куда? Там же переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) СБУ находила, готовые сбивать украинские самолеты. По крайней мере, по Харькову и Одессе Кремль работал очень плотно.

Тем не менее мы не развалились. Значит, есть удерживающая идея. Проблема в чем? У нас принято мыслить регионально, что юг Украины радикально отличается от запада Украины. И восток отличается. Но все гораздо хуже. На Западе Львовская и Тернопольская области отличаются друг от друга не меньше, чем Львовская от Сумской области: разные похоронные обычаи, обряды, узоры на вышиванках, свой украинский язык, разные свадебные наряды. Друг друга могут конкретно недолюбливать. Немцы называли Украину во время войны "позолоченная Австрия". Украина - это земля федеральных земель или штатов. У каждого села - свой герб.

- Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что однородных государств в принципе нет.

- И тут начинается совсем больное место. В современной Европе доминирует вестфальская политическая система, которая говорит - один князь, одна вера, моноэтническая нация. Поляки в свое время прошли этот крайне болезненный процесс. Они урезали Великую Польшу от Вильно до Львова и свели к масштабу границ, в которых проживает моноэтническая польская нация. А сколько в Европе не моноэтнических наций? Всего две - Бельгия и Швейцария. Все остальные - моноэтнические нации, если Британию не считать, потому что она отдельно стоит.

А вот Украина не ложится в европейскую модель. Если мы урежемся до моноэтнической нации, останется Правобережная Украина с отрезанным югом. Потому что потемкинская Новороссия - Одесса, Херсон, Николаев - от нас отдельные совершенно. Восток - это отдельная история. Черниговская, Полтавская, Харьковская области, куда побегут? Сумская, которая этнически русская на 85%?

- Экономически они все не есть независимые.

- Да, но в 2014 году победила не экономика, а идея. Идея всегда побеждает в больших разборках. Поэтому для нас европейская модель не годится. Нам нужно изобретать иную модель. Например, это могла бы быть модель Соединенных Штатов Украины или некая новая специфическая модель. И вот эта децентрализация, если ее очень грамотно провести и избежать пугающего слова "федерализация", может дать взрывную мобилизацию населения, производительных сил, взрывной экономический и социальный рост.

- В какой ситуации возможен досрочный роспуск парламента, в котором сейчас монобольшинство - уникальный для Украины случай?

- Чтобы Зеленский разогнал собственный парламент, где его политическая сила получила большинство - из разряда фантастики. Не думаю, что должны быть досрочные выборы. Единственное, что может случится - включится какой-нибудь "майдан" или уличный протест, который физически начнет выносить парламент, государственность и т.д.

- То есть, если не будет результатов у новой команды?

- Или они начнут делать черт-те что, сумасшедшими темпами сдавать нас России, разворачивать курс.