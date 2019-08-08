Методы Лукашенко и Берлускони: почему Зеленский добивается успеха

Почему Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" добились таких успехов на выборах и что роднит украинского президента с итальянским политиком Сильвио Берлускони. Об этом и о многом другом "Апострофу" рассказала политический психолог СВЕТЛАНА ЧУНИХИНА.

- Начнем с беспрецендентного результата у Владимира Зеленского, а затем - у его партии "Слуга народа" на выборах. Как вы можете объяснить такой уровень поддержки, ведь волной смыло и достаточно эффективных депутатов. Это было за все новое и против всего старого?

- Да, это было за все новое и против всего старого, но лучше посмотреть, что лежит под этим. Это два важных процесса. Во-первых, впервые в нашей истории мы имеем президента, с которым идентифицируется значительная часть общества. Президент впервые - не представитель элиты, а представитель круга, который понятен и близок каждому избирателю. И второй момент — практически нигде не выиграли "ресурсные" кандидаты. Можно перечислить по пальцам те округа, где традиционные, полуфеодальные ресурсные отношения с избирателем сработали и кандидат смог победить - да и то, с очень небольшим перевесом. Это значит, что общество перезаключает социальный "контракт" от квазифеодальных отношений, в которых власть концентрирует в своих руках ресурсы, соглашаясь делиться ими хотя бы раз в пять лет, на какой-то новый контракт, суть которого мы еще не поняли. Но важной частью этого контракта является то, что президент теперь олицетворяет представления народа о самом себе.

- А почему, по-вашему, народ не обеспокоило отсутствие необходимых комптенций у Зеленского и у его партии?

- С одной стороны, люди согласились заплатить риском некомпетентности за те бонусы, которые ожидают получить, а с другой стороны, опытным путем поняли, что на других условиях контракт не перезаключится. То есть, это невозможно с политиками, которые уже имеют опыт управления.

- А какие это могут быть бонусы?

- Вот тут начинается самое интересное. Ни для кого не секрет, и для Зеленского с его командой в том числе, что ожидания электората очень разные, иногда прямо противоположные друг другу. Люди однозначно ожидают получить какое-то эмоциональное удовлетворение от реванша, удовольствие от того, что "мы их сделали". В практической плоскости все по-разному — кто-то хочет сближения с Россией, кто-то либертарианского разворота Украины, кто-то патерналистского разворота, у каждого что-то свое. И это мина замедленного действия.

- Прочитала на вашей странице в Facebook о том, что в Италии было проведено интересное исследование. В нем нашли связь между просмотром развлекательных ток-шоу и голосованием за популистов. Можно ли это соотнести с нашим обществом, учитывая то, что у нас довольно высокая популярность сериалов "Сваты" и "Слуга народа"?

- Действительно, такое исследование есть. Оно прослеживает последствия восхода медиаимперии Сильвио Берлускони, которая перевернула преставление о телевидении, заполонив эфир развлекательным контентом. Люди стали этот контент потреблять, и три итальянских экономиста увидели, что дети, которые смотрели этот контент, спустя десятилетия, стали поддерживать Сильвио Берлускони и другие популистские проекты. Эта закономерность до сих пор наблюдается. Одним из ее подтверждений является то, что в регионах, куда сигнал медиаимперии Берлускони не доходил, поддержка популистов существенно ниже. Развлекательный контент - это обезболивающий контент, заполняющий наше сознание беспроблемным содержанием, люди теряют чувствительность к болевым точкам общества и предпочитают видеть шоу и на экране, и в реальной жизни.

Но мы сделаем поправку на то, что это все же кейс Италии. Да и Сильвио Берлускони имел свою собственную позицию, он был политиком ярким и самобытным. Поэтому нельзя сказать, что ему помог только развлекательный контент, но параллели с нашей ситуацией прослеживаются четкие.

- В тех же "Сватах" какой-то серьезной нагрузки или проблематики не наблюдается. Там одна бытовуха.

- Это бытовуха, в которой каждый может узнать себя и обстоятельства своей жизни. Это как посмотреть на себя в зеркало.

- По поводу поведения Зеленского. Он сейчас любит хамить, используя стиль Александра Лукашенко. Почему по вашему, он ведет себя так?

- Однозначно в этом есть свой политический расчет, ведь это работает. Пока Зеленский купался в фонтанах, эпатируя публику, рейтинг у него все равно падал. Но как только он начинал "включать Лукашенко", это соответствовало запросам общества, рейтинг начинал расти и мы сегодня видим беспрецендентную победу и успех. Политически неопытный Зеленский оказался человеком с куда более острым политическим чутьем, чем наши классические канонические политики. Его политическое чутье релевантно нашей ситуации, нашему времени и нашему обществу.

Как это характеризует его как политика и как человека? Обычно есть рамка каузальной атрибуции (феномен межличностного восприятия, - "Апостроф"), как мы приписываем людям мотивы и причины их поведения. Мы должны смотреть, насколько поведение человека в данной ситуации типично или уникально, а также насколько оно соответствует нормам. Эти публичные порки чиновников с моей точки зрения, скорее, типичны. Мы видели их неоднократно у Януковича и Гройсмана. Это типичное поведение более статусного начальника по отношению к менее статусному.