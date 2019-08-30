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Бумага для туалета: почему Россия не прекращает обстрелы на Донбассе

Вина за отсутствие перемирия лежит лично на Путине

Игорь Романенко, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для "Апострофа" пятница, 30 августа 2019, 15:01
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Вина за отсутствие перемирия лежит лично на Путине Фото: gettyimages.com

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля. Однако боевики продолжают обстреливать украинские позиции, поскольку для российской стороны является нормой отказ от подписанных договоренностей. Несмотря на то, что частота обстрелов сначала перемирия снизилась, они остаются инструментом давления на Украину. Ответственность за это несет лично кремлевский лидер Владимир Путин. Такое мнение высказал "Апострофу" бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Если сравнивать, то месяц или два назад было более 20 обстрелов в сутки до того, как 21 июля было объявлено о прекращении обстрелов. Россияне с сепаратистами эти договоренности нарушают, но интенсивность все равно ниже.

Была телефонная договоренность о начале перемирия, но Владимир Путин на него не согласился. Вина за отсутствие перемирия лежит, по большому счету, лично на нем. Он имел возможность сделать соответствующий шаг, но не воспользовался ею. Обычно, вначале боевики получают команду, и в течение нескольких дней соблюдают тишину.

Путина не удовлетворяют условия этого перемирия. Ему надо выигрывать в торгах. А в Украине есть красная линия, которую ни Зеленский, ни кто-либо другой переступить не решится. Если кто-то будет пытаться ее перейти, общество этого не позволит. Наше общество гораздо более развитое, чем государство.

Читайте: Выдержали недолго: боевики поплатились за нарушение перемирия на Донбассе

Кажется, еще Отто фон Бисмарк говорил, что тот, кто верит подписанной Россией бумаге, тот ошибается. Потому что бумага с подписями россиян годится лишь на то, чтобы ходить с ней в туалет. Поэтому Украина добивается, чтобы в "нормандском формате" было озвучено стремление Киева к выполнению первых пунктов Минских договоренностей: прекращение боевых действий и обмен заложниками.

Между Японией и Россией война продолжается до сих пор - а сколько времени прошло после Второй мировой?! Произошло только прекращение боевых действий.

Существует большая вероятность, что обмен заложниками в формате "33 на 33" состоится через некоторое время. До встречи в "нормандском формате" уровень интенсивности обстрелов будет оставаться таким, как сейчас. Россия не может предложить интересные миру или Украине сдвиги в дипломатическом плане. В течение нескольких столетий политика России была построена на расширении своих территорий за счет военной силы. Это в их менталитете. Поэтому Кремль прибегает к давлению. Одним из способов давления есть, были и остаются обстрелы.

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