Выдержали недолго: боевики поплатились за нарушение перемирия на Донбассе

Боевики сорвали хлебное перемирие на Донбассе, которое продержалось лишь сутки понедельника, 22 июля.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе в Facebook.

"23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

К счастью, среди украинских военнослужащих потерь нет.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано. По данным разведки 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен", - уточнили военные.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали плачевное состояние "Донбасс Арены".

Также в Донецке на "бывшего депутата Верховного совета ДНР" Бориса Литвинова совершили "покушение" с использованием гири в 2 кг.