США и Россия подают Украине плохой пример своим большим уровнем коррупции. Для того, чтобы побороть это явление, наша страна должна сотрудничать со Швецией или Данией. Такую мысль в интервью "Апострофу" на полях форума "Ялтинская экономическая стратегия" (YES) высказал ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета.

- Тема этой Ялтинской конференции: "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". Как счастье людей влияет на экономику страны?

- Определенно, когда люди счастливы, они счастливее во всех аспектах своей жизни, включая работу. Они более продуктивны, лучше планируют и откладывают сбережения на будущее. Те люди, которые более счастливы - они более здоровые. Но самое главное, они счастливы, что является целью человека и залогом хорошей жизни.

- Интересно, что исследования показывают, что люди в самых бедных странах являются наиболее счастливыми. А в очень богатых странах, как США, люди менее счастливы. Почему?

- Потому, что счастье зависит не только от дохода, но также от функционирования общества. В США, у нас слишком много неравенства, несправедливости, слишком много денег уходит наиболее богатым людям. У американского общества есть проблемы с функционированием. Многие люди чувствуют себя покинутыми, неспособными добиться успеха. На самом деле, это очень показательно, что мы в США очень богаты, но всё менее и менее счастливы. Это и есть причиной, почему данная тема так интересна. Если наше правительство будет фокусироваться исключительно на экономике, это не решит проблем общества. С другой стороны, если правительство осознает, что люди всё менее счастливы и им не нравятся неравенство, неуверенность, несправедливость и коррупция, возможно мы могли бы решить больше проблем.

- У вас есть ответ на вопрос, почему Украина все еще так бедна, несмотря на свои очень богатые ресурсы?

- Основная проблема Украины – геополитическая, потому как Украина находится между Европой (ЕС) и Россией. Нет четкости и уверенности из-за российской агрессии против Украины. В связи с этим, инвесторы не вкладываются в вашу страну так, как могли бы, если бы здесь царил мир. В какой-то степени, это вне контроля Украины. Я считаю очень важным, чтобы ЕС, Россия и Украина пришли к новому взаимопониманию, чтобы мы могли двигаться дальше – из конфликта в мирное, конструктивное развитие. Я верю, что это возможно, и для Украины это сейчас является главным фактором.

- Многие инвесторы опасаются инвестировать в Украину, поскольку знают о большой коррупции здесь.

- Да, абсолютно. Это реальный фактор. Имея отношение к Украине вот уже более 25 лет, я могу сказать, что инвесторы хотят определенности в политике, защищенности от коррупции и от угрозы конфликта между Россией и Европой. Решение этих проблем, безусловно, поможет Украине, поскольку в этой стране множество хороших и образованных людей, много возможностей для прогресса, которые тормозились проблемами с правительством и военным конфликтом.

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- С момента независимости Украины, каждое новое правительство говорит, что будет бороться и победит коррупцию. До сих пор, это не сработало. Почему? Может, у вас есть примеры того, как другие страны смогли побороть коррупцию?

- В этом регионе вообще очень много коррупции. В России очень много коррупции. Коррупционные схемы распространяются и на другие страны. К сожалению, в этот период и Штаты стали очень коррумпированными. Можно было бы понадеяться на лучшее поведение США, но оно не было примерным. Наш (американский) президент очень коррумпирован. Всем известно, что он избегает налогов – он должен был заплатить намного больше, чем заплатил. Да, это огромная проблема в Украине, но с кого же ей брать пример, если в России и в США тоже очень много коррупции? Есть страны, в которых уровень коррупции намного ниже. Например, в скандинавских странах или в том же ЕС коррупции куда меньше, чем в Штатах или в России. Поэтому, более тесные отношения с Европейским Союзом помогут снизить уровень коррупции, но я думаю, что в Украине – спустя все эти годы – уже есть ощущение, что пора брать судьбу в свои руки и контролировать негативные импульсы, так как они причиняют только вред. Здесь есть сильное стремление двигаться дальше.

- В Украине планируют открыть рынок земли. Общество разделилось на две части, кто-то "за", а кто-то и "против". Как вы считаете, это хорошая идея?

- Может эта идея и хороша, но при условии сильной защиты со стороны закона и прозрачности. Земля, к сожалению, имеет потенциал стать ещё одним полем для коррупции. Если имя покупателя не будет известным, это открывает возможности для незаконных сделок. Что мы снова и снова видим при приватизации. Оглядываясь на весь прошлый опыт, я считаю, что открытие рынка земли является важным для экономики, но необходимо позаботиться о легальной защите. Даже в моем городе, Нью-Йорке, часто неизвестно, кто является владельцем того или иного имущества. Это приводит к масштабному отмыванию денег в сфере недвижимости. Очень вероятно, что в таком отмывании денег и сокрытии имущества виноват и Дональд Трамп. Думаю, здесь есть несколько предостережений: "да" рынку земли, но "нет" отсутствию законных рамок.

- Да, люди в Украине боятся, что приедут иностранцы и "скупят" землю.

- Думаю, обязательно нужно удостовериться, что они не покупают землю через секретные сделки или сделки, в которых они дают взятки чиновникам. Также очень важно удостовериться в том, что люди не будут терять свои дома из-за кого-то, кто заберет землю.

- Какой является идеальная модель открытого рынка земля, которая позволит зарабатывать деньги, а не терять их? В Украине, например, приводят очень негативный пример Аргентины.

- Да, Аргентина ужасно коррумпирована. Это плохой пример. Я бы сказал, что стоит вступать в сотрудничество с такими странами, как Швеция или Дания, где уровень коррупции минимален. Вместе с их правительствами, стоит разработать схему по понижению коррупции. Так, Украина будет видеть примеры стран с минимальным уровнем коррупции. Я бы попросил их о совете, так как они знают нужные условия. Я надеюсь, они были бы готовы помочь, чтобы обезопасить процесс.

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- Даже в России открыт рынок земли, но иностранцы не выкупили всю землю.

- Такой рынок может работать, но со всеми законными предостережениями, рамками и прозрачностью. Люди должны знать о сделках, о том, кто и что покупает, исключая нелегальные схемы.

- Последний вопрос о мировом экономическом кризисе. Есть ли у вас предположение, когда он может начаться и как он повлияет на Украину?

- Нам нужно избежать кризиса. Корнем проблемы, тем не менее, является то, что США – лидирующая страна в мировой экономике – сейчас не является стабильной. Дональд Трамп пытается начать торговую войну с Китаем, и это ужаснейшая идея. Возможно, он наконец осознает, какой тупостью является то, что он пытается сделать. Мы должны сотрудничать, а не начинать новые войны – даже торговые. Так, в последнее время, Штаты прибавляют к нестабильности в мире. Я надеюсь, что нас ожидает более стабильное правительство, а также у меня есть надежды на новую Еврокомиссию. Урсула Фон дер Ляйен, которая была назначена председателем Европейской комиссии, очень способный человек и я надеюсь, что это поможет стабильности – в том числе для Украины. Но в первую очередь, я хотел бы увидеть решение проблем между Россией, Украиной и ЕС, так как это наиболее важный фактор для дальнейшего развития вашей.