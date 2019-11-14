Битва за землю только начинается: как Зеленский убедил "слуг" голосовать за рынок и что будет дальше

Верховная Рада проголосовала за скандальный законопроект про рынок земли в первом чтении. Документом предлагается отменить многолетний мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Вопрос ожидаемо вызвал большие споры в парламенте и даже блокирование трибуны. В результате за него проголосовали только депутаты фракции "Слуга народа" и внефракционные нардепы, относящиеся к группам влияния определенных олигархов. О том как проходил бой за землю в стенах украинского парламента, в материале "Апострофа".

Вопрос открытия рынка земли — один из самых дискуссионных за всю историю украинской политики. Из-за него ломали копья представители разных фракций на протяжении последних нескольких месяцев. Только придя к власти, президент Владимир Зеленский пообещал наконец открыть рынок земли, что сразу вызвало горячее обсуждение в стенах парламента и правительства. В итоге в парламент всего было подано 11 законопроектов, однако по факту основным остался один — 2178-10, авторства депутатов от фракции "Слуга народа". Именно его со скандалом и без обсуждения альтернативных вариантов рекомендовал к принятию профильный парламентский комитет.

Вкратце суть законопроекта в том, что с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, концентрация земли в одних руках предусмотрена на уровне 35% территории объединенной территориальной общины, 8% территории области и 0,5% - на уровне страны. Изначально в тексте законопроекта предлагалось разрешить иностранцам, которые не арендовали землю больше трех лет, покупать ее после 1 января 2024 года. Этот момент был одним из самых дискуссионных, потому Владимир Зеленский принял решение вынести вопрос на референдум. Соответствующая правка должна быть внесена в проект закона между первым и вторым чтением.

Законопроект вызвал споры даже в самой фракции "Слуга народа", которая и была инициатором рассмотрения документа. Вопрос открытия рынка земли должен был обсуждаться на заседании фракции в понедельник, однако до него очередь так и не дошла. Как поясняли позже "слуги", обсуждались другие проблемные вопросы, в том числе госбюджет на 2020 год.

В итоге к 12 ноября, когда и планировалось изначально голосовать за законопроект, нужного количества голосов за принятие документа не было, а под стенами Рады митинговали фермеры и Всеукраинский аграрный совет (ВАС), который привезла "Батькивщина". Чтобы аккумулировать голоса нардепов, Зеленский даже снял видео, в котором призвал поддержать его инициативу по внедрению прозрачного рынка земли. Как рассказывали собеседники "Апострофа" в "Слуге народа", по состоянию на вечер вторника во фракции СН готовы были поддержать законопроект только около 200 нардепов. Убеждать их все таки проголосовать за рынок земли утром 13 ноября прибыл сам Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Зеленский даже снял видео, в котором призвал поддержать его инициативуpresident.gov.ua

"Он (президент) говорил о том, что не будет продажи земли иностранцам до проведения референдума и обнародования его результатов. Большая часть фракции выступила за референдум, и прислушалась к словам Зеленского", - пересказал один из нардепов-"слуг" "Апострофу". Также, по словам еще одного источника во фракции, значительная часть тех, кто был против — это мажоритарщики.

"Многим мажоритарщикам, например, из Львова, пишут фермеры, мол мы не поддерживаем эту инициативу, мы вас повесим на вилах. Конечно, части депутатов, особенно тем, кто впервые попал в политику это читать страшно. Они боятся за свою репутацию, за свою поддержку в дальнейшем", - пояснил "Апострофу" один из парламентариев из СН.

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Пока за стенами Рады продолжался вторничный протест, организованный ВАС, в зале парламента представители "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" блокировали трибуну. Нардеп Вадим Рабинович с прикрепленным к воротнику микрофоном кричал с трибуны о том, что нельзя продавать землю, а его однопартийцы пытались не пустить на выступление профильного министра Тимофея Милованова. Это чуть было не закончилось потасовкой, так как к трибуне подтянулась "тяжелая артиллерия" в виде "слуг" Юрия Корявченкова и Николая Тищенко, однако представителям других фракций удалось унять дебоширов.

За всем этим следил Владимир Зеленский. И хотя в Раде его не было, он периодически созванивался с главой фракции "слуг" Давидом Арахамией. Последний, как позже рассказывали нардепы, уговаривал часть депутатов прямо в зале, в частности, от "Голоса" проголосовать за законопроект. "Он говорил: либо сейчас, либо никогда уже не проголосуем", - сообщил один из представителей партии "Голос". Однако это не помогло - фракция "Голос", как и представители ОПЗЖ, "Батькивщины" и "Европейской солидарности", не собиралась голосовать за законопроект.

“На самом деле, они обижены, что отстранены от процесса, вот и злятся", - считает представитель "Слуги народа".

Одним из оппонентов законопроекта также стала представитель Кабмина в парламенте, народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук. Позже даже появились слухи о том, что за инакомыслие Верещук сместят с ее должности, однако глава фракции Арахамия опроверг эту информацию. По словам Верещук, ее главные претензии к законопроекту — количество земель, которое может попасть в одни руки.

"Например, 35% земель с/х назначения в пределах территориальной общины. Также 8% в пределах области, это десять человек будут управлять, где предохранители? А 0,5% в пределах Украины - это 200 000 га. Слишком большой риск. Президент говорит, что мы будем обсуждать это между первым и вторым чтениями. А почему мы не можем внести это уже? Почему я должна верить в то, что возможны изменения?”, - прокомментировала Верещук "Апострофу".

Уже во второй половине дня в Раде таки поставили на голосование законопроект 2178-10. В итоге "за" проголосовали 240 нардепов — 231 от "Слуги народа", плюс внефракционные. Другие фракции ожидаемо не дали голосов. В частности, "Батькивщина" ушла в оппозицию, а "Голос" продолжил критику документа.

"За" проголосовали 240 нардепов — 231 от "Слуги народа"Апостроф / Александр Гончаров

“Ключевой момент - никакой информации о каких-то референдумах не было до понедельника, и коммуникация с нами была в формате: у нас и так есть 230 голосов, поэтому смысл нам вам что-то объяснять? Хотя мы предлагали собраться и определить то, чего не будет ко второму чтению. Например, как мы обеспечим механизм защиты малого и среднего бизнеса, как мы будем добиваться реальной цены за землю, потому что есть риск, что без участия государства рынок земли может быть просто захвачен большими аграрными олигархами. Просто будет легализован "серый" рынок. Если этих предохранителей нет, то мы не готовы голосовать непонятно за что", - прокомментировал "Апострофу" нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Впрочем, по словам собеседника "Апострофа", ситуацию спасли нардепы условной "группы Коломойского", которую в "Слуге" возглавляет Александр Дубинский. Хотя еще накануне эта группа выступала "против".

"Группа Коломойского, Веревского (совладелец "Кернел-групп", - "Апостроф"), у которого в министерстве экономического развития свои люди, группа Авакова – все в итоге выступили "за". "Против" голосовала только группа Ильи Павлюка (экс-помощник Игоря Калетника, - "Апостроф")", - рассказал изданию источник.

"Во многом помогла сила убеждения Зеленского, который утром был достаточно резким на фракции, плюс его обещания о референдуме по острым вопросам, где-то помогла критика "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы", - нам надо было показать монолитность и мы ее показали. Но основная битва еще впереди. Она будет ко второму чтению, там будет намного сложнее договориться", - поясняет один из "Слуг народа".

В СН обещают дорабатывать документ, а также, вместе с другими документами, касающимися обещанного народовластия, внести на рассмотрение парламента законопроект о референдумах. По словам главы аграрного комитета Николая Сольского, ко второму чтению в законопроект о рынке земли ожидается не менее сотни правок. "Но до Нового года мы должны управиться", - подчеркнул депутат.