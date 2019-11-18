Смесь бульдога с носорогом: зачем партии Зеленского новая идеология

"Слуга народа" после победы на внеочередных парламентских выборах решила изменить свою идеологию в угоду избирателям и членам партии. Новый программный документ может быть представлен уже в будущем году. "Апостроф" разбирался, почему партия власти меняет идеологическое направление.

Компромисс противоположных идеологий

Политическая партия "Слуга народа" (СН) будет искать для себя новую идеологию. Об этом в ходе партийного съезда заявил новый глава партии Александр Корниенко. 10 ноября Корниенко сменил Дмитрия Разумкова на должности председателя "Слуги народа", поскольку по закону тот не может совмещать руководство Верховной Радой и политической силой.

"Идеология у нас либертарианская. Будет ли она меняться? Будет дорабатываться. Потому что либертарианские идеи не всеми депутатами пока поддерживаются. То есть нужно искать какие-то компромиссы между либеральными и социалистическими взглядами", – говорил Корниенко на брифинге после партийного съезда.

Он также отметил, что новая идеология будет содержать элементы конкурирующих, а по ряду позиций – противоположных идеологий: либерализма, консерватизма и социализма.

"Слуга народа" как политическая партия была основана путем переименования существующей ранее "Партии решительных перемен". На внеочередные парламентские выборы СН шла, не имея партийной структуры, региональных отделений, политической идеологии. На сегодняшний день у СН практически нет партийного сайта, а на официальной странице до сих пор размещены указания избирателям, как в бюллетене найти своего кандидата.

Новое видение

О том, что у партии будет либертарианская идеология, впервые заявил нынешний первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, который на тот момент занимал должность представителя президента в Верховной Раде. В одном из интервью перед стартом избирательной кампании он рассказал, что основная миссия партии - сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы.

"В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства… Мы с этого начали формировать наши с президентом отношения – либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями", – говорил Стефанчук в мае 2019 года.

Спустя полгода после парламентских выборов от идеи либертарианства решили отказаться. При этом сами представители политической силы, похоже, не сильно понимают, что у них должно получиться. На просьбу "Апострофа" прояснить новую инициативу ряд народных депутатов от СН отказались давать комментарии, отсылая непосредственно к новому председателю партии Корниенко. Сам Корниенко в разговоре с изданием отметил, что он не видит предпосылок для кардинального изменения идеологии. По его мнению, СН стала первой партией власти, идеология которой вызвала дискуссию в обществе.

Александр КорниенкоФото: Апостроф / Александр Гончаров

"Мы поддерживаем либеральные позиции, например, выступаем за рынок земли. Мы также поддерживаем вещи, которые близкие к социализму. Там, где забота о малоимущих, мы за верификацию субсидий. Понятно, что партия власти всегда будет идти тем курсом, чтобы отвечать на запросы большинства. Поэтому, это не кардинальная смена, я не думаю, что будет какой-то дрейф в одну из сторон, мы будем ближе к центру. На моей памяти у нас первый в истории произошел дискурс по идеологии. Раньше у партии власти, какая была идеология? У БПП, у Тимошенко, Партии регионов? Это мало кого вообще интересовало. Хорошо, что дискуссия началась, активная часть отреагировала", – рассказал "Апострофу" Корниенко.

По его прогнозам, в течение пару месяцев партия представит новое видение своей идеологии.

Партийная работа

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отмечает, что после установления отношений СН с группой либералов в Европейском парламенте заявление об смене идеологии выглядят нелогично. В конце октября в Афинах СН принимала участие в конгрессе европейской группы "Альянса либералов и демократов за Европу". Ожидается, что в скором времени партия может приобрести полноценное членство в этой группе.

"У нас уже есть примеры, когда Партия регионов заявляла, что исповедует социально-демократическое направление. Они даже сотрудничали в Европарламенте с соцдемократами. "Батькивщина" наряду с БПП сотрудничает с Европейской народной партией, хотя имеют разные идеологические направления", – говорит "Апострофу" Гарань.

Политолог Владимир Фесенко уточняет, что либертарианская идеология СН, является лишь личной точкой зрения Стефанчука. Она не закреплена ни в одном программном и уставном документе. По его словам, политика, проводимая новой властью, действительно видится, как смесь идей либерализма и социализма.

"Практические установки президента и правительства – это чистый либерализм, но в глазах избирателя это выглядит как социалистические идеи. Избирателю главное, чтобы ему кто-то помогал, он не выбирает между идеологиями, а голосует за конкретную программу", – рассказывает он изданию.

По словам Гараня, СН, как и большинство украинских партий, создавалась под конкретного лидера. В данном случае – президента Владимира Зеленского. В условиях падения рейтингов, приходится искать варианты, чтобы поддержка избирателей не снижалась.

"Слуге народа" приходится искать варианты, чтобы не потерять поддержку избирателейАпостроф / Александр Гончаров

"Сейчас партия пытается отойти от либерализма, который к слову, в обществе, считается мало не ругательством. Как только намечается тенденция падения рейтингов, будут появляться заявления социалистического и патерналистского толка", – объясняет политолог.

Специалист по политическим технологиям Сергей Гайдай рассказывает "Апострофу", что, кроме партии "Свобода", в Украине нет ни одной идеологической политической силы. Отечественная политическая система продуцирует группы влияния, которые после прихода к власти ищут варианты своей идеологии.

"Слуга народа" – это виртуальный проект, набор документов и сторонников президента Зеленского. То, что кто-то заявил про либерализм или либертарианство, не означает, что так было. В случае со сменой идеологии молодая власть не сильно понимает, что это означает. Идеология определяется политиками, которые потом убеждают своих избирателей, а не наоборот. У нас партии формируются даже не вокруг программ, а своих лидеров, которые идут к власти", – отмечает эксперт.