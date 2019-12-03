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​Мир Медведчука: в Раде продвигают российский сценарий прекращения войны на Донбассе

"Оппозиционная платформа" зарегистрировала опасный законопроект

Денис Попович вторник, 3 декабря 2019, 15:20
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"Оппозиционная платформа" зарегистрировала опасный законопроект Фото: unian

Народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) зарегистрировали в Раде законопроект о внесении изменений в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Эти изменения вводят в украинское правовое поле так называемую "формулу Штайнмайера", лишая Украину всякой возможности влиять на процесс политического урегулирования на территории ОРДЛО. Если законопроект будет принят именно в таком виде, это будет означать полное принятие российского сценария прекращения войны.

Девять народных депутатов ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Документ проходит под номером 2491. В пояснительной записке указывается, что авторы законопроекта предлагают "существенно скорректировать действующий закон", в частности исключить из него "обязательные требования украинской стороны относительно условий проведения в ОРДЛО демократических выборов".

В чем это выражается? Для этого следует взглянуть на статью 10. Если в старой версии просто отмечается, что закон вступает в силу со дня его опубликования, то предложенные изменения существенно расширяют этот пункт. В них указывается, что закон вступает в силу "в 20.00 по местному времени в день голосования на местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

На постоянной основе закон начнет действовать лишь после того, как БДИПЧ ОБСЕ подтвердит соответствие этих выборов действующим практикам ОБСЕ и нормам украинского законодательства.

Такой же порядок предлагает так называемая "формула Штайнмайера", применение которой в законе об особом статусе Донбасса было согласовано еще 1 октября. Напомним, что "формула Штайнмайера" - это очередность этапов прекращения войны на Донбассе в рамках Минских соглашений. Согласно этой формуле, предусматривается проведение местных выборов в ОРДЛО под контролем ОБСЕ, но до полной передачи границы под контроль Украины.

Предыдущая власть не признавала такую очередность. Согласно "Минску-2", восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов (пункт 9) и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования, предусмотренного пунктом 11 "Минска-2". Пункт 11 предполагает проведение конституционной реформы, предусматривающей особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Особый статус ОРДЛО, в свою очередь, предполагает амнистию вчерашним боевикам и участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, Это вводило бы пророссийских сепаратистов в правовое поле Украины и позволяло им влиять на украинскую политическую повестку в интересах РФ. Когда президентом был Петр Порошенко, официальный Киев настаивал на том, что выборы должны быть проведены после того, как граница перейдет под контроль Украины. Однако согласование применения "формулы Штайнмайера" 1 октября изменило ситуацию.

Впрочем, ни "Минск-2", ни "формула Штайнмайера" не лишают Украину права выдвигать свои условия к механизму проведения местных выборов. Эти условия были выписаны в пункте 4, статьи 10 старой версии закона. В частности, Украина требовала участия в выборах международных наблюдателей; вывода с территории нашей страны всех боевиков и иностранных наемников; недопущения вмешательства в избирательный процесс со стороны незаконных вооруженных формирований; соблюдения принципов многопартийности, политического плюрализма, равного доступа к СМИ, обеспечения вещания на территории ОРДЛО украинских теле- и радиоканалов, а также свободного волеизъявления и прозрачного подсчета голосов.

В то же время, законопроект №2491 авторства Виктора Медведчука и других депутатов ОПЗЖ предлагает полностью исключить пункт 4, "выбросив" из него даже норму об обязательном выводе с территории Украины незаконных вооруженных формирований. Хотя необходимость такого вывода предусмотрена пунктом 10 Минских соглашений. Выполнение этого пункта не зависит от какой-либо последовательности имплементации "Минска-2".

Другими словами, народные депутаты ОПЗЖ предлагают лишить Украину всякой возможности контролировать процесс политического урегулирования на территории ОРДЛО. Это приведет к тому, что местные выборы в ОРДЛО пройдут под полным контролем пророссийских боевиков, а положения "формулы Штайнмайера" станут лишь красивой конфетной оберткой процесса, потому что сама "формула" не предусматривает никаких конкретных механизмов своего выполнения. Нечего и говорить о том, каким подарком для РФ стало бы принятие такого законопроекта в его нынешнем состоянии.

Станет ли эта инициатива законом, всецело зависит от "монобольшинства" "Слуги народа". Здесь нужно напомнить депутатам, что согласие на "формулу Штайнмайера" уже вызвало акции протеста, хотя по большому счету, это всего лишь попытка президента Владимира Зеленского разблокировать переговоры в "нормандском формате". Но можно себе представить, какую реакцию в обществе вызовет вплетение этой формулы в украинское законодательство безо всяких дополнительных условий с нашей стороны.

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