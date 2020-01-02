Генеральной прокуратуры Украины больше не существует. С 2 января 2020 года ГПУ заменил Офис генерального прокурора (ОГП), создание которого предусмотрено комплексом законов о реформировании системы органов прокуратуры. Приказ о создании ОГП был опубликован генпрокурором Русланом Рябошапкой еще 23 декабря 2019 года. Что изменится со сменой вывески - узнавал "Апостроф".

На работу в новый ОГП переходят 610 прокуроров из ликвидированной ГПУ. Их отобрали среди 1339 прокуроров после проведения тестов на знание законодательства, оценки способностей, выполнения письменного задания и проверки на добропорядочность.

Поэтому, начиная с 20 января, в ОГП будет проведен дополнительный набор на еще 200 вакантных должностей. Всего в новом Офисе будет работать полторы тысячи прокуроров.

На этом заканчивается первый этап реформирования органов прокуратуры. На втором этапе планируется провести трансформацию местных прокуратур. Переаттестацию и отбор прокуроров планируется провести до сентября 2020 года.

Сами местные прокуратуры будут переименованы, региональные прокуратуры – в областные, а местные – в окружные. Общая численность сотрудников органов прокуратуры в Украине должна составить 10 тысяч человек. На базе Национальной академии прокуратуры Украины создается тренинговый центр, куда прокуроры могут быть командированы для обеспечения повышения квалификации.

Кроме того, до 1 сентября 2021 года останавливается деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры (КДКП) и Совета прокуроров. Это органы прокурорского самоуправления, которые, среди прочего, принимали решения по кадрам. Их должны заменить органы, которые осуществляют дисциплинарное производство. Деталей их создания и полномочий пока не указывается.

Начиная с нового года, оклады прокуроров увеличится с 12 до 15 прожиточных минимумов, с 2021 году -- 20 прожиточных минимум, а с 2022 году – 25 минимумов. Вопрос премирования будет приниматься и утверждаться генеральным прокурором.

Реформа прокуратуры была определена, как одна из первоочередных задач от новоизбранного президента Владимира Зеленского. 29 августа 2019 года законопроект о первоочередных мерах по реформированию органов прокуратуры был зарегистрирован в Верховной Раде, а 23 сентября – подписан президентом и вступил в силу.

Закон вернул норму о необходимости наличия у генерального прокурора высшего юридического образования и стажа работы в области права не менее 10 лет. Генеральный прокурор получил право на неограниченное количество заместителей – в действующем законе их у него четверо. По состоянию на конец 2019 года у генерального прокурора Руслана Рябошапки был один первый заместитель и еще четыре зама. При этом два из них являются руководителями самостоятельных специализированных прокуратур: Виктор Чумак – Специализированной прокуратуры противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны, а Назар Холодницкий – Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В случае необходимости, генпрокурор может создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генпрокурора.