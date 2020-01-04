Смена Кабмина и "лоскутное" государство: что ждет Украину в 2020 году

2019 год стал переломным для Украины. Рубиконом стали президентские выборы. Двигателем этих процессов были не только политики, но и общество в целом. Причем этот процесс происходил на фоне консолидации и духовного подъема большинства украинских граждан. Чего же ожидать в политической жизни страны в новом - 2020 году спрогнозировали эксперты Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко и Максим Степаненко.

Желание изменить ход истории

"Электоральная революция" 2019 года делалась реальным большинством, которое раньше в основном занимало позицию наблюдателя. Но после трагических событий Революции достоинства - стало активным участником процессов. События 2019 года можно назвать своеобразной хоть в некотором смысле и запоздалой реакцией ранее не активных граждан на политические события. Это реакция на действия власти, а именно значительной части "старых" политиков, которые стали активно эксплуатировать в корыстных целях тему войны, при этом, не проводя реальных реформ и не получая позитивных экономических эффектов.

Это привело к тому, что большинство украинцев (а именно 73% тех, кто пришел на избирательные участки) проголосовали за радикальные перемены. Люди проголосовали за "неполитика", основываясь исключительно на доверии,а не на бэкграунде кандидата или его программных обещаниях. Основой поддержки Владимира Зеленского стала иррациональная вера в его личные качества, в его партию, состоящую из случайных и порой непонятных людей, в целом - в лучшую жизнь.

Следует отметить огромное желание украинцев кардинально поменять свою жизнь и устоявшиеся политические правила. Основой этого желания стало стремление к созданию новой атмосферы, а также прекращение разделения общества на "правильных" носителей истины и "заблудших овец" или даже врагов. К слову, это желание останется основным запросом общества в 2020 году.

Доверие к Зеленскому и новой власти дает новым политикам достаточно широкое пространство для маневра. Люди прощают новой власти скандалы во фракции "Слуга народа" (СН), назначение одиозных чиновников и другие промахи, лишь бы получить результат и ощутимые изменения - лучшую жизнь. Этим также можно объяснить провал попыток создания нового "Майдана". Пока украинцы не готовы выходить на майданы и раскачивать политическую ситуацию. Более того, значительная часть общества готова и дальше поддерживать власть и участвовать ее инициативах. К сожалению, новоназначенные политики мало используют этот ресурс. Безусловно, внутренние сомнения и опасения присутствуют, но желание "повернуть колесо истории" пока сильнее.

2020 год, как время ожидания

Тем не менее, общественный оптимизм рано или поздно начнет иссякать. Это понимает и сама власть, об этом стали задумываться и простые граждане. Поэтому первая половина 2020 года должна стать временем первых практических результатов.

В первую очередь, речь идет о выстраивании понятной всем системы взаимодействия власти, бизнеса и общества. То есть о создании новых "правил игры" в этой триаде. Это – и новые правила налогообложения и легализация теневых бизнесов, упорядочивание земельных отношений и новое трудовое законодательство, повышение социальных стандартов и расширение возможностей народовластия.

19 декабря Рада провалила голосование за проект закона об игорном бизнесеФото: pixabay.com

Во-вторых, это вопрос децентрализации, то есть выстраивание новых правил взаимодействия центра и регионов с четким разграничением компетенций, полномочий и зон ответственности, обеспеченных соответствующими ресурсами.

В-третьих, моделирование новой экономики Украины, основой которой должно стать внутреннее инвестирование национального капитала и гарантированная поддержка со стороны власти. Для этого нужно отказываться от привычных практик получения коррупционной "ренты" в обмен на дотации из бюджета, и вырабатывать легальные и понятные правила поддержки украинского инвестора и защиты отечественной продукции на внешних рынках.

Надо учесть, что серьезным вызовом для нынешней власти будет контроль транснационализации украинской экономики. Речь идет о заходе в Украину транснациональных корпораций (ТНК) после открытия рынка сельскохозяйственной земли для скупки стратегически важного для нашей страны ресурса. Безусловно, в глобальном мире экономика страны не может не попадать под влияние внешних факторов и интересов. Но действующие механизмы защиты национальных интересов могут сделать этот процесс максимально безопасным. В противном случае, мы получим эксплуатацию национальной экономики внешними игроками и невозможность проводить суверенную экономическую политику.

Кадровые изменения в 2020 году

В начале 2020 года стоит ожидать кадровых изменений. Они коснутся как правительства, так и, скорее всего, ближайшего окружения президента. Причиной этих изменений станет поиск главой государства политэкономического компромисса. Этот компромисс важен для качественных изменений в стране, поскольку в противном случае мы окажемся на пороге "войны всех против всех", либо создания антипрезидентской коалиции на базе традиционных финансово-промышленных групп.

Сегодня на переговорах с крупным бизнесом у Зеленского достаточно сильная позиция, ведь большинство олигархов в этом политическом цикле не смогли создать привычные системы влияния на правительство, парламент и сконцентрировать медиаресурс для формирования "выгодной" повестки дня. Сегодня открыто своеобразное "окно возможностей" для изменения старых правил взаимодействия власти с олигархами. В связи с этим, Зеленский может либо получить коррупционную "ренту" от большого бизнеса, как в свое время поступил Петр Порошенко; либо создать действительно новые правила, когда сверхприбыль олигархов будет инвестироваться в перспективные для страны сферы хозяйствования.

Встреча президента Украины с Игорем КоломойскимФото: president.gov.ua

Скорее всего, увеличатся разногласия между Зеленским и Коломойским, который пытается вести свою собственную игру, создавая множество проблем президенту. Говорить о полном обнулении политического влияния Коломойского пока рано, но о выработке механизма сдерживания его амбиций – в самый раз.

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В начале 2020 года, вероятно, стоит ожидать смены премьера и части министров. Алексей Гончарук до сих пор не продемонстрировал эффективность в управлении Кабмином. Он не смог предоставить президенту практические результаты: ни снижение тарифов, хотя экономические предпосылки для этого имеются, ни увеличение социальных стандартов. Токсичной стала и фигура министра экономики Тимофея Милованова, который, мягко говоря, не пользуется популярностью среди украинцев. Он явно не способен на моделирование экономики, все больше складывается впечатление, что он застрял в парадигме бизнес-тренера.

Уйдет, скорее всего, и министр-наследство прошлого правительства Оксана Маркарова (министр финансов). Она - чужеродный организм в команде президента и его окружения. Ее задача состояла в подготовке бюджета и сохранении макроэкономической стабильности. Кроме того, еще непонятно как обернется для экономики, и в первую очередь для курсовой стабильности, ситуация с ОВГЗ. Резкий сброс ОВГЗ и падение курса может пошатнуть кресло под госпожой Маркаровой.

Недостаточно уверенно может себя чувствовать и Денис Малюська, которому уже сейчас вменяют бездеятельность в вопросе противодействия рейдерству. А вот Арсен Аваков, скорее всего, как и прежде, останется константой украинского правительства. Не стоит также ждать особых изменений в сфере обороны и иностранных дел. Тут, вероятно, Зеленский будет руководствоваться принципом "коней на переправе не меняют", а переправа в данном случае – это конфликт на востоке Украины.

Непростым будет 2020 год и для парламентской фракции "Слуги народа", у которой "турборежим" сменился внутренней турбулентностью. Изначально неоднородная фракция СН продолжает сегментироваться на группы и сферы вляния. Правда, некоторые из них утратили свою силу, как например "группа Павлюка", часть депутатов которого теперь непосредственно ориентируется на указания Офиса президента. Неоднородной стала и "группа Коломойского". В первой половине 2020 года, скорее всего, сохранится тенденция к консолидации депутатов и ориентирам на президента.

Большой вызов стоит также перед партией "Слуга народа" и ее новым главой – Александром Корниенко. Пока это фантомный проект. У партии нет структуры, местных ячеек, не проводится отбор кадров (особенно на локальном уровне). Партия требует своего институционального оформления, а не только существования на бумаге. Пока подобная работа не проводится, а ведь местные выборы не за горами. И победить местные элиты с фантомной партией не выйдет. Поэтому начало 2020 года должно стать периодом активного партийного строительства.

Большой вызов стоит перед партией "Слуга народа" и ее новым главой – Александром КорниенкоФото: Апостроф / Александр Гончаров

Региональная политика, как вызов 2020 года

Особенно показательной будет ситуация в регионах в преддверии местных выборов. Украинцы либо расширят мандат доверия к центральной власти либо замкнутся на локальных интересах, когда власть в Киеве станет для них чужеродной, а в некоторых моментах - даже враждебной. И тогда полная "лоскутизация" страны станет неизбежным и трагическим фактом украинской истории.

Неудовлетворение ожиданий приведёт к реваншу ныне оппозиционных сил, которые с большой долей вероятности смогут победить на местных выборах президентский политический проект. Что само по себе может быть вполне закономерным и нормальным с точки зрения политической конкуренции явлением. Но главным вызовом в этой ситуации будет разрозненность оппозиционных сил, которые имеют не только разные геополитические ориентации (Евросоюз и Россия), но и четко выраженную региональную локализацию электората.

Безусловно, для мобилизации избирателей они будут активно использовать годами наработанные политические нарративы, к примеру языковой вопрос. Будут входить в коалиции с местными элитами, которые после выборов фактически остались "за бортом" и не у власти. А вот уже у местных элит всегда в рукаве есть определённые козыри в виде идей "уникальных", "отдельных" регионов, трансграничного сотрудничества с приграничными государствами, монополии на использование местных ресурсов и т.д. Все это может привести к разделению Украины, как минимум, на "оранжевые" и "бело-голубые" части, но возможно и более глубокое разделение страны.

Также не исключено появление на обломках "старых" (до определенной степени деморализованных) актеров, новых оппозиционных политических проектов. Причем их политическая риторика, скорее всего, будет двигаться в старом русле, возможно, с небольшими модификациями и с присутствием новых лиц. По результатам местных выборов и в случае утраты доверия к Зеленскому не исключен и распад СН на несколько самостоятельных политических проектов.

Самое главное для стабильного и конструктивного 2020 года - это понимание Зеленским и его командой того, что постановочные видео и создание привлекательной телевизионной картинки - это эффективные инструменты предвыборной борьбы, но не управления государством. Поэтому для политического выживания и развития страны необходимы реальные результаты. А для этого необходимо отойти от языка "шоу" и начать говорить на языке национального проектирования.