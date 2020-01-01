Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

В новом, 2020 году, нардепы и правительство приготовили украинцам целый мешок законодательных "подарков", которые изменят жизнь каждого гражданина страны. Новые штрафы, социальные стандарты, законы и тарифы. Что изменится с 1 января и какие законодательные нормы вступили в силу сразу после новогоднего поздравления президента, узнавал "Апостроф".

Новые соцстандарты

В прошлом году парламентарии проявили чудеса работоспособности и приняли бюджет не "как обычно", в последних числах декабря, а еще в средине ноября. Новая смета страны принесла украинцам и новые социальные стандарты. Итак, что же изменилось.

Во-первых, нардепы подняли уровень минимальной заработной платы. С 1 января 2020 года она составляет 4723 гривны, против 4173 гривен в декабре 2019 года. Соответственно, вырос и размер минимальной почасовой оплаты труда: с 25,13 гривен до 28,31 гривен.

Во-вторых, вырос и прожиточный минимум. С 1 января он составляет 2027 гривен и будет поэтапно расти в течение всего года: с 1 июля прожиточный минимум будет 2118 гривен, а с 1 декабря 2189 гривен.

А вот пенсионерам впору открывать бутылочку просекко с нового года, ведь размер минимальной пенсии дотянули до уровня в 1638 гривен. Пенсионерам старше 80 лет выплатят одноразовую помощь в размере 670 гривен.

Новые тарифы

С 1 января тарифы на свои услуги поднимает Укрпочта. Так, за доставку пенсий и денежной помощи почтальоны теперь будут брать в селах 1,15% от суммы соответствующей выплаты, а поселках городского типа – 2,3% от выплаты.

По данным Укрпочты, тарифы на доставку пенсий и выплат не менялись с 2004 года, а между тем, более 4 миллионов украинцев пользуется этой услугой.

Кроме того, в Укрпочте повысят тарифы и на международные отправления посылок.

"Изменяется стоимость доставки мелких пакетов в страны зоны 1 и зоны 3: для отправления весом до 250 граммов тариф возрастает на 0,25 доллара, а от 250 граммов до 2 килограммов на 0,5 доллара. Финальный тариф к оплате без скидок составит на мелкие пакеты весом 0-250 граммов - от 6 до 6,3 долларов, весом 250-500 граммов - от 11,4 до 12 долларов. Повышение составит 3-5%", - отметили в Укрпочте.

Повышает свои тарифы с нового года еще один монополист - Укртелеком. Так, для населения максимальная абонентская плата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, увеличится с 55,92 до 61,51 гривны. А вот размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей вырастет с 61 до 67,10 гривен.

Также в Укртелекоме сообщили, что с 1 февраля уйдут в историю таксофоны. Свое решение монополист аргументирует тем, что поддерживать аппараты в рабочем состоянии убыточно, да и все меньше украинцев ими пользуются.

Уйдут в историю таксофоныФото: pixabay.com

"Сегодня сеть насчитывает около 4,8 тысяч таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит только около 2,5 минут разговоров. Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тысяч минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 минут. Услуги таксофонии потеряли социальную значимость", - отметили в компании.

Новые деньги

В 2020 году НБУ запланировала масштабное обновление банкнотно-монетного ряда гривны.

Так, с 25 февраля в обороте появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен. В средине года в оборот войдут монеты номиналом 10 гривен. Также в НБУ обещают ввести в оборот новые 50 гривен и монету достоинством в 5 гривен (по факту, уже введена). А вот монету в 25 копеек в течение года начнут постепенно выводить из оборота.

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Итогом денежной реформы должно стать наличие 12 номиналов гривны: 6 монет (достоинством 10, 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен).

"Замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты позволит государству сэкономить около 1 миллиарда гривен. Ведь продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты находятся в обращении около 20-25 лет. Банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут находиться в обращении незначительный промежуток времени - в среднем один-два года, поэтому банкноты нужно ежегодно печатать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств", - отметили в пресс-службе НБУ.

Новые штрафы

Куда же без них. С 1 января в Украине должны появиться (еще не проверили, - "Апостроф") специальные места для парковки электрокаров. Если на таком месте будет припарковано авто на дизеле, бензине или ГБО, то водителю придется заплатить штраф: от 340 до 510 гривен.

Кстати, с 1 июля 2020 года в силу вступят новые государственные строительные нормы, согласно которым не менее 5% мест на новых или отремонтированных парковках должны быть оборудованы зарядными станциями для электрокаров.

Значительно "похудеют" кошельки и у тех водителей, кто занимается опасным хобби – ездой за рулем в нетрезвом виде. С 1 января их ждут новые серьезные штрафы. Все дело в том, что в Уголовный кодекс вводится статья 286-1, которая предусматривает штраф за вождение в нетрезвом виде в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а это от 17 до 32 тысяч гривен. Кроме того, водителя могут лишить прав на срок до 3 лет. Если нарушение было совершено повторно, то штраф возрастает до 51 тысячи гривен, а права заберут на срок от 2 до 3 лет.

Полицейское автоФото: patrolpolice.gov.ua

Новые чиновники

Многолетняя эпопея с лишением парламентариев депутатской неприкосновенности наконец-то завершилась. С 1 января 2020 года народные избранники, в теории, должны сравняться с "пересичными" украинцами и потерять волшебную силу мандата. Но только в теории. На практике же депутаты оставили себе законодательную лазейку. Дело в том, что в ходе голосования за конституционные изменения, парламентарии приняли поправку народного депутата Григория Мамки (ОПЗЖ), которая гласит, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. А депутатские полномочия нардепы выполняют круглосуточно, соответственно и привлечь их к ответственности будет крайне сложно.

Новая медицина

В конце ноября правительство утвердило программу медицинских гарантий, согласно которой у пациентов появится гарантированный перечень врачебных услуг, которые они смогут получить бесплатно. Правда, этого новшества придется ждать не с 1 января, а с 1 апреля 2020 года.

"В нее войдет реимбурсация лекарственных препаратов, услуги первичной, амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, палиативной медицинской помощи и реабилитации", - отметили в пресс-службе Кабмина.

В бюджете на следующий год на реализацию программы предусмотрели 72 миллиарда гривен.