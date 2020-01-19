Катастрофа МАУ показала, что Запад не доверяет Киеву - канадский аналитик

В Тегеране 8 января 2020 года произошла катастрофа самолета МАУ, который выполнял рейс PS752. Все 176 человек, находившиеся на его борту, погибли. Позже Иран признал, что "случайно сбил" украинский самолет над собственной территорией. И хотя это поставило точку в спекуляциях вокруг данного вопроса, однако открыло новый раунд проблем и вызовов.

Ситуация, которая возникла в результате того, что Иран сбил самолет МАУ, продемонстрировала, что у Запада нет доверия к правительству в Киеве. Об этом, а также о параллелях и разногласиях между кейсами PS752 и МН17 рассказала в интервью "Апострофу" АРИАНА ГИЦЬ, независимый политический аналитик, юридический представитель Совета по этике исследований Университета Макмастера, аналитик правительства провинции Онтарио (Канада), в прошлом - автор и руководитель правовых исследований Carswell Legal Solutions/Thomson.

- Что вы думаете о том, как Украина справилась с кризисом после катастрофы рейса PS752 в Иране. Видите ли вы какое-то сходство с ситуацией со сбитым Россией бортом MH17 над Украиной в 2014 году?

- Международный кризис, вызванный иранскими военными в результате сбивания борта PS752 "Международных авиалиний Украины" вновь привлек внимание международного сообщества к Украине. Действия украинского руководства получили много пристального внимания, учитывая их значение для разрешения кризиса.

Должна сказать, что месседжи от украинской стороны шли, скорее, странные. Топ-чиновники делали заявления, которые подрывали позиции украинских союзников на Западе касаемо сбивания самолета ракетой, основанные на данных их разведки. Изначальная реакция Киева дистанцировала Украину от позиции западных партнеров, поскольку украинские чиновники выражали свой скепсис по поводу обоснованности версии западных разведок. В некоторых заявлениях даже намекалось, что позиция западных правительств является "истеричной" и "спекулятивной". Не думаю, что такой пренебрежительный тон прошел незаметно мимо ушей западных союзников Украины.

Конечно, Киев волен давать собственные оценки - и он должен это делать. Впрочем, еще более странным кажется то, что официальные заявления некоторых чиновников противоречили также информации, которая поступала от украинских следователей в Тегеране. Особенно по поводу обращения иранских властей с остатками самолета на месте катастрофы, поскольку возникали обоснованные опасения помешать расследованию.

Ситуация со сбиванием самолета МАУ также показала, что Запад не испытывает должного доверия к правительству в Киеве. Имела место существенная задержка перед тем, как правительства западных стран поделились с Киевом данными разведки. Это поднимает вопрос о причинах такого нежелания делиться чувствительной информацией. И действительно ли причина в недоверии к украинскому руководству?

Неудивительно, что в материалах о PS752 вспоминают и о катастрофе самолета МН17, который был сбит над оккупированной Россией территорией Украины. Между этими двумя трагедиями действительно есть общие черты. Насколько сейчас известно из публичных источников - оба самолета были сбиты российскими ракетами. Оба самолета были сбиты преднамеренно - ракеты выпустили не случайно, военные - операторы ракетных установок имели четкое намерение сбить воздушную цель. В обоих случаях следствие должно ответить на вопрос – был ли преступный умысел сбивать именно пассажирский самолет, или это произошло по ошибке, потому что его перепутали, возможно, с военной мишенью. Оправдание трагедий "ошибкой" очень слабое в обоих случаях: МН17 был сбит на высоте пассажирских, а не военных самолетов, а PS752 сбили вскоре после взлета из международного пассажирского аэропорта.

PS752 сбили вскоре после взлета из международного пассажирского аэропортаФото: Getty images

- Видите ли вы какие-то различия в двух авиакатастрофах?

- Да, они есть, и это критические разногласия. В случае с PS752 иранские военные действовали на своей суверенной территории, в своем воздушном пространстве, и после того, как США осуществили политическое убийство ведущего военного командующего. В случае с МН17 Россия незаконно перевезла ракетную систему "Бук" на украинскую территорию для того, чтобы сбивать украинские самолеты в ходе необъявленной войны против украинского государства.

Под давлением имеющихся доказательств Ирану пришлось признать, что борт PS752 был сбит военными, хотя правительство и настаивает, что ошибочный запуск ракет был "человеческим фактором". Россия же не могла - и никогда этого не сделает - взять на себя ответственность или выразить соболезнования, несмотря на все доказательства. Иначе такие действия немедленно раскроют кремлевскую ложь об отсутствии войны с Украиной. Поэтому кремлевская пропаганда педалирует неудержимый поток лживых версий о причинах падения МН17.

- Как вы оцениваете признание Тегерана?

- Важно, что, признав ответственность, Иран сделал рациональный шаг, чтобы избежать обвинений в государственном терроризме и применения к Тегерану новых международных санкций. Если Иран вернет тела погибших и выплатит компенсации их семьям и авиакомпании, то вероятность введения санкций будет относительно невысокой. Зато Россия, отказываясь от признания ответственности, может быть признана международным правосудием государством, поддерживающим терроризм (хотя и более чем через 5 лет после сбивания пассажирского самолета).

- Какого развития событий ожидать для Тегерана и для мира?

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- Сбивание PS752 будет иметь цепную реакцию как для Ирана, так и для международного сообщества. Мы сразу увидели результат - усиление массовых протестов против правительства в Иране из-за изначальной лжи по поводу сбивания украинского самолета. На международном уровне политика изоляции иранского правительства как преступного режима будет продолжаться.

То же могло произойти и касаемо России. Однако, похоже, что слишком многие мировые лидеры готовы закрывать глаза на нарушения Кремлем международного права, и не хотят вешать на Россию ярлык государственного терроризма. Меня не удивит, если ответственность за сбивание МН17 будет переведена с Российского государства на "сепаратистских боевиков", которых "поддерживает" или "ведет" Россия. Время покажет, готов ли мир признать правду.

- Какой, по вашему мнению, была Россия в прошлом году. Растет ли влияние России в мире? Какие главные угрозы со стороны Кремля должны нас беспокоить?

- Я бы сказала, что есть три самые большие угрозы от разрастания влияния России: дальнейшее разрушение порядка международной безопасности, дальнейшее ослабление ЕС и дальнейший подрыв международных организаций.

К сожалению, за исключением санкций против "Северного потока-2", которые США ввели в конце 2019-го, прошлый год был удачным для Путина.

Прошлый год был удачным для ПутинаФото: Getty images

Украинцы выбрали власть, готовую идти на уступки, которых Россия добивалась с момента заключения Минских соглашений в 2014-м. В США - полный политический беспорядок, и следы Москвы видны во многих политически спорных вопросах. Россия в значительной степени способствовала изменению европейского политического ландшафта, способствуя подрыву единства ЕС. Россия значительно расширила свое влияние на Ближнем Востоке, и вмешивалась в дела стран Балтии и Балкан, хотя, возможно, и менее успешно. Москва расширила свое присутствие в Африке, Южной Америке и Арктике. И, что более важно, она наращивает опасное военное сотрудничество с Китаем и Ираном.

Что важно - Россия получила значительную победу в Парламентской ассамблее Совета Европы, где она добилась восстановления полномочий ее делегации. Россия вернулась, не выполнив ни одной резолюции организации, которая требовала от Москвы восстановить нарушенный ею порядок международного права. Стоит отметить, что от Зеленского мы так и не увидели настоящей борьбы против этого возвращения.

Перед голосованием в ПАСЕ по России, я предупреждала, что возвращение России станет поворотной точкой в международной политике по отношению к московской агрессии и проложит путь для усиления давления на Украину с требованием уступок в пользу России. Время доказало, что я не ошибалась: к сожалению, вскоре после возвращения России в ПАСЕ, Зеленский согласился на так называемую "формулу Штайнмайера" в отношении Минских соглашений, и пошел на ряд других уступок России - начиная с невыгодного обмена пленными и заканчивая газовым контрактом, который спас "Газпром" от многих проблем.

Украина остается главной мишенью Путина. Вот почему существует риск, что в 2020-м дорога выгодных для Кремля уступок, на которую ступил Зеленский, приведет Украину к полномасштабному реваншу, в результате которого Россия получит определенную форму существенного влияния на Украину.

- Уже известно, что Кремль поддержал Иран. После сбивания украинского самолета в Москве заявили, что не верят в причастность Тегерана к катастрофе. То есть кремлевские политики продолжали произносить привычные нарративы даже там, где их мнения никто не спрашивал. А сейчас Россия заявила, что хочет присоединиться к расследованию катастрофы.

- Пристального внимания заслуживает тот факт, что какую бы противоречивую ситуацию в международной политике не рассматривали, вы найдете определенную связь с Россией. В течение двух десятилетий Запад игнорировал становление "рашизма" - откровенно агрессивного, реваншистского, антизападного, антидемократического политического течения в России, проводником которого является Путин. Запад выстелил красную дорожку "грязным" деньгам российских олигархов, игнорируя тот факт, что в обмен на получение кремлевской лицензии для занятия бизнесом в России, их бизнес-империи функционируют как орудие расширения влияния российского правительства за рубежом.

Это позволяет путинскому режиму компрометировать западные СМИ, политических деятелей, институты и успешно строить огромную международную сеть влияния, способную добиться достижения очень амбициозных и полезных для Кремля целей.

Как только закончится международное расследование сбитого пассажирского лайнера МН17, Запад предстанет перед настоящим моментом истины. Если команда расследователей найдет в себе смелость открыто сказать, что это российская армия, а затем - российское правительство, стоят за сбиванием, то западным правительствам ничего не останется, как признать Россию государством, поддерживает терроризм. Подозреваю, что многие правительства очень боятся этого момента, потому что с тех пор им будет уже не так легко продавать своим гражданам "нормализацию" отношений с государством-террористом.