Любовь прошла, ушла эпоха: каким украинцы запомнят Богдана - лучшие цитаты и фотожабы

Юрист Андрей Богдан после продолжительных слухов про отставку 11 февраля был уволен Владимиром Зеленским с должности главы Офиса президента Украины. Его место занял Андрей Ермак, бывший помощник президента, Богдан с 21 мая по 24 июня 2019 года возглавлял Администрацию президента, а с 25 июня - Офис президента. Про его увольнение в соцсетях с иронией пишут: "ушла эпоха".

"Апостроф" собрал лучшие цитаты Богдана, а также фотожабы с бывшим главой ОПУ.

ЦИТАТЫ

Скандал с журналистами

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли сами себя осознавать как общество. Но как показала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - комментарий Богдана по поводу обнародования в августе 2019 года его "шуточного" заявления об отставке.

Почему АП превратилась в ОП

"Офис - это правильная европейская традиция, которую мы поддерживаем".

"Администрация - это совковое название, предусматривающее центр управления".

Угроза покушения или почему Зеленский не ездит на велосипеде

"Руководители соответствующих ведомств ему напрямую докладывают (об угрозе покушения - ред)".

"Существуют два противоположных по идеологии, но общие по целям, крыла украинского политикума, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и очень мечтают об ухудшении положения действующей власти".

"Мы всей командой иногда выходим просто пообедать в рестораны, которые рядом, и это тоже является с одной стороны демонстрацией открытости и близости к народу, с другой - это риски безопасности".

Работа с президентом

"Я не могу диктовать кадровые, тактические, стратегические решения. Цели ставит президент. Я контролирую, чтобы они синхронно двигались к достижению этой цели".

Что шепчет на ухо Зеленскому

"Советы и идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потерян момент... Он меня постоянно успокаивает, меня это преследует еще с детского садика, когда мои родители меня постоянно успокаивали".

Про случай в ходе рабочей поездки в Днепр. "Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час, было бы не актуально".

"Вы недооцениваете президента. Все решения принимает он. У нас договоренность - мы все признаем право Зеленского принимать решения, он признает наше право на мнение".

Про язык

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный язык — украинский, региональный — русский, и при условии, что после этого они — территория Украины".

Про ночные развлечения

"Это же правда: я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в какие-то клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни".

Про дипломатов

Очень недолюбливаю дипломатов. Я такой человек, которому надо говорить то, что думаешь, и слышать в ответ то, что человек думает. "Они могут говорить 5 часов ни о чем". "Поэтому я стараюсь не заниматься международными отношениями".

Про "Слуг народа" в Раде

"Часть людей во фракцию пришла из Фейсбука, часть нашли в интернете, есть журналисты, которых рекомендовал пресс-центр, есть люди, которых привел Алексей Гончарук. Есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, свадебные фотографы. Есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек".

"Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать".

Про Порошенко

"Петр Алексеевич Порошенко в моем личном рейтинге в глубоком негативе. Знаете почему? Потому, что он прос..л пять лет нашего государства. Как, имея полноту власти, абсолютную концентрацию власти в 2014 году, так ее прос..ть за пол года - я не понимаю".

Про мэра Кличко

"Мы обязаны уволить его согласно Конституции, но пока смотрим за ним (смеется). Нам нравится, как он ведет себя... (смеется). Не знаю, как переформулировать эту нецензурную фразу... "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" (смеется). Готового кандидата на замену нет, есть много неготовых (смеется). Кандидатур много. Может, я пойду".

Про переговоры в Нормандском формате

"Все, что я там могу сделать, - это как медведь в посудной лавке".

О роспуске ЦИК

"Путь к прекрасному бесконечный. Каждая следующая ЦИК должно быть все лучше и лучше. ... Это действительно, наверное, лучший состав ЦИК, который был, однако, они принимали политические решения... Не надо мне философия о том, который бесконечно хороший питон. Я говорю о факте - это контроль теми, кто потерял доверие народа, одного из центральных пультов управления государством".

ФОТОЖАБЫ

Богдан стал героем множества фотоколлажей из-за скандальных заявлений, а также забавных совместных фотографий с президентом. Приводим в галерее подборку одних из лучших шуток про бывшего главу ОПУ.

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