Бороться за зомбированных украинцев на Донбассе будем интересными сериалами - депутат "Слуги народа"

Когда снова появятся бесплатные телеканалы на спутнике, какие бонусы дадут блогерам, что грозит журналистам и как будут защищать медиасообщество, а также о том, как будут осуществлять информационную деоккупацию Донбасса, в интервью "Апостроф TV" рассказала народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, заместитель председателя фракции "Слуга народа" ЕВГЕНИЯ КРАВЧУК.

- Чем закончилось обсуждение законопроекта о медиа? К чему пришли?

- Это уже, наверное, 12-е обсуждение законопроекта о медиа с различными группами, как сейчас модно говорить, "стейкхолдеров". То есть представителями провайдеров, ІТ-платформ, печатных медиа, онлайн-медиа, блогеров, представителями профсоюзов. Состоялось также обсуждение с представителями Национального союза журналистов Украины. Уже были и региональные обсуждения. А на следующей неделе - обсуждение на полях Совета Европы. Ведь законопроект о медиа, который раньше назывался законопроект об аудиовизуальных медиа, - это и есть наше обязательство в рамках ассоциации с Евросоюзом. Есть определенные директивы ЕС. И, кроме урегулирования аудиовизуальных медиа, мы с коллегами по комитету решили, что было бы неплохо кодифицировать медийное законодательство вообще.

- Что это значит? Ходит очень много страшилок.

- Чтобы не было каких-либо мифов, сразу скажу, что сейчас есть два законопроекта, которые интенсивно обсуждаются. Законопроект о СМИ, разработанный нашими депутатами, уже направлен комитетом в Раду. Я даже не могу спрогнозировать, когда сможем проголосовать в первом чтении. Очевидно, не раньше апреля.

А есть законопроект о дезинформации. Вокруг него, пожалуй, еще больше различных страшилок. Им занимается Министерство культуры, молодежи и спорта. Он даже не зарегистрирован. И мы как профильный комитет уже приняли заявление, в котором указали пункты, которые нас беспокоят. Они касаются уголовной ответственности - этого совсем нет в законопроекте о СМИ. Что касается организации журналистов - это тоже не наш законопроект. Он никоим образом не регулирует какие-то журналистские союзы.

Также мы указали на то, что нас беспокоит создание нового уполномоченного органа по вопросам информации. На самом деле у нас есть Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Согласно идее нашего закона, он бы мог также коммуницировать с медиа по поводу того или иного контента, который не соответствует действующему законодательству не только телеканалов, а и других медиа. Когда мы посмотрели, как регулируются типы медиа, то телевидение и радиовещание (и это понятно) наиболее зарегулированный тип. Почему? Потому что мы говорим о невозобновляемых ресурсах, об ограниченном количестве частот. Такие медиа подлежат лицензированию. Не регистрации, а лицензированию. Они платят определенные средства, а лицензия выдается на определенный период. По каким-то причинам ее можно отменить, но только по решению суда.

- Сначала соответствующее решение, а потом налагать штрафы или взыскания?

- Взыскание можно наложить и сейчас. Мы так прописали, что это даже более длительный процесс - до подачи в суд об отмене лицензии, чем было ранее. Четко прописано, какие могут быть предупреждения и денежные взыскания.

- А здесь никто закрывать без решения суда не будет?

- Не будет, однозначно. Более того, не могут быть закрыты даже незарегистрированные онлайн-медиа. И регистрация для них должна быть добровольной. Никакой обязательной регистрации онлайн-медиа или блогеров нет. Мы, наоборот, думаем, какой может быть перечень бонусов.

Евгения Кравчук: "Не могут быть закрыты даже онлайн-медиа, которые не зарегистрированы"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Для тех, кто добровольно зарегистрируется?

- Да. Мы говорим, например, об аккредитации в государственных органах власти, это может быть первоочередной доступ к ним. Мы сейчас тоже дискутируем о том, чтобы изменить положение об аккредитации в Верховную Раду. Сейчас у нас аккредитовано около 6 тысяч СМИ. Понятно, что они не работают в парламенте постоянно, есть доступ к онлайн-трансляциям. Соответственно, к тем парламентским медиа, постоянно освещающих работу Верховной Рады, нет никаких вопросов.

- Законопроект о медиа от комитета и предложение Министерства культуры по дезинформации - это конкуренты между собой? Может, вам как-то объединить их?

- Я не думаю, что стоит объединять. Законопроект о дезинформации - более о правилах работы журналистики как отрасли, о защите информационного поля. Здесь нужно согласиться, что определенная проблема существует. Есть российские нарративы, есть разные проявления гибридной войны. Мы решили нашим комитетом совместно с партнерами в Совете Европы провести в Краматорске в мае круглый стол - для обсуждения вопроса информационной войны. Приглашаем экспертов из-за рубежа, в первую очередь, из стран Балтии и тех, которые граничат с Российской Федерацией и тоже страдают от этих угроз.

- Что происходит с защитой информационного пространства Украины? И что за беда со спутниковыми каналами, которые исчезли, а вместо этого пришли российские телеканалы? И это касается не только востока страны.

- Давайте сначала объясним, как выглядит структура потребления каналов в Украине. Когда вы включаете телевизор, этот сигнал попадает в телевизор. Какие есть варианты? Первый - кабельное телевидение. В кабельных сетях государство может регулировать запрет ретрансляции российских телеканалов и так это сейчас происходит. Там сейчас не вещают "Россия-1", "Россия-2" и так далее.

Есть спутниковое телевидение: для этого покупается специальный приемник и платится абонплата. Там также есть доступ к украинским телеканалам, российские - не ретранслируются. А есть так называемый свободный спутниковый сигнал, которым пользовались около 4 миллионов человек.

- Значит, никто ни за что не платил.

- Да. И там (поскольку это не защищенный свободный сигнал), действительно, были российские телеканалы, и сейчас они там есть. Но до этого каким-то образом балансировали вещание украинских телеканалов. Примерно три года назад все крупные медиа-группы предупредили государство и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, что они не могут больше отдавать свободный спутниковый сигнал, у них есть определенные ограничения авторских прав, распространения их на разные территории, так как спутниковый сигнал нельзя пустить четко по территории Украины, по границе. Соответственно, были и штрафные санкции от производителей контента.

Вот почему Владимир Зеленский собрал представителей медиа-групп, совместно с Министерством и представителями СНБО и нашего комитета также. Как оказалось, у некоторых домохозяйств нет доступа к этим цифровым коробочкам "Т2". То есть они должны были бы работать, но этого покрытия нет. Монополист, который предоставляет этот сигнал, очевидно, не выполнил условия этой лицензии. Соответственно, мы выходим из этой ситуации, потому что это действительно информационная безопасность.

Евгения Кравчук: "Как оказалось, у некоторых домохозяйств нет доступа к этим цифровым коробочкам "Т2""Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- То есть люди остались без доступа к украинскому контенту?

- Да.

- "Цифры" нет, спутники закодировали, привет, Россия и твое телевидение...

- ... или покупай за деньги спутниковый приемник. Потому что цифрой невозможно технически обеспечить, ведь есть высокогорные районы.

Соответственно, каким образом мы выходим из этой ситуации? 16 марта основные телеканалы сделают определенную версию, они ее называют международной, и снова дадут бесплатный сигнал на спутник. Эта версия будет немного отличаться от того, что идет за деньги. Там не будет новейших каких-то продуктов, на которые они покупают права. Но, что очень важно, будут программы собственного производства, будут новости, политические ток-шоу. То есть люди смогут получать украинскую версию событий. Это одна часть.

Вторая часть, "Зеонбуд" - это тот монополист, который обеспечивает цифровое вещание и должен открыть дополнительно 47 точек в 47 населенных пунктах, чтобы лучше покрыть этот доступ к цифровому телевидению. 18 марта мы заслушаем промежуточный отчет "Зеонбуда", пока они говорят, что 16 точек готовы. Они работают с СНБО над тем, чтобы, возможно, государство помогло с техническим сопровождением - вышки, передатчики и тому подобное.

- Вы как-то в интервью говорили, что 1/8 бюджета, который предполагается на информирование, идет на "Слугу-ТВ". Если уставной капитал 140,5 миллионов, то это должно стоить около 17,5 миллионов?

- Нет, немного не так. Это та сумма, которую партия готова выделять в среднем на информирование. Кроме того, есть социальные медиа, есть газета, а газета - это также довольно дорого.

- Она уже пошла к местам назначения?

- Да, она уже пошла в места назначения через "Укрпочту" в районные центры. Первый тираж - 500 тысяч, но уже наши представители, депутаты просят дать им дополнительный тираж, чтобы они распространяли через свои приемные, встречи с избирателями и так далее. Поэтому, думаю, увеличим тираж в ближайшее время.

- Что вы ответите на обвинения в пропаганде, определенной поддержке, в частности "Слуга-ТВ"? А ведь скоро местные выборы.

- Мы бы не хотели концентрироваться только на сессионном зале, на только каких-то комментариях в кулуарах. Есть масса других тем и, правильно, скоро местные выборы, людям интересно, кого мы будем делегировать на эти местные выборы в качестве кандидатов в мэры, областных советов. С другой стороны, у нас достаточно большая фракция - 249 народных депутатов, и есть много таких, которые не так широко известны людям. И почему бы не рассказать об их деятельности? Это народные избранники, кого-то выбрали списку, кто прошел на мажоритарных округах, каждый занимается своей темой и может об этом рассказать, и очень важно - доступным языком. То есть это не должен быть формат телеканала "Рада".

- Это будет партийный интернет-рупор?

- Очень сложно быть каким-то рупором, когда есть интернет и социальные медиа, которые реагируют "интересно-неинтересно". Если контент будет интересен, он имеет шансы на просмотры, на распространение, поэтому здесь, наоборот, думаем, как так неформально подать этот контент, чтобы людям он был близок.

Евгения Кравчук: "Сложно быть каким-то рупором, когда есть интернет и социальные медиа"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Дайте определение этому медиа: "Слуга-ТВ" - это?

- Это интернет-информирование о действиях команды Зеленского.

- Вы там будете показывать, наверное, только положительные вещи?

- Нет, я бы не сказала. У нас много ситуаций, требующих быстрого объяснения. Часто появляются видео, вырванные из контекста, или кто-то не встал при каком-то объявлении. Важно, чтобы человек, о котором пишут в определенном контексте, сразу мог прокомментировать. Пусть это не будет приятно, но лучше сразу расставить точки над "i", чем давать какое-то поле для манипуляций.

- Прокомментируйте заявление Александра Турчинова, который сказал, что уже несколько месяцев не работают те передатчики, которые транслировали украинское телевидение для оккупированных территорий.

- Я не могу никак это прокомментировать, потому что это компетенция профильного министерства и СНБО, но параллельно идет работа над тем, чтобы запустить дополнительное цифровое вещание. Состоялась презентация канала "Дім/Дом" именно на оккупированные территории. Не только ОРДЛО, но и в оккупированный Крым. Потому что в оккупированном Крыму ситуация еще хуже: там вообще глушат все, что можно только заглушить, в частности блокируют интернет-сайты. Соответственно, этот канал уже начал вещание. Концепция телеканала - развлекательно-информационная.

Почему выбрана такая модель инфотеймента? Украинское телевидение там начинают смотреть с пятой, шестой ступени по рейтингу. Первые - это, к сожалению, российские телеканалы. Соответственно, насколько я знаю, даже сетка программирования будет построена таким образом, чтобы какие-то очень интересные сериалы, спортивные события, интересный контент выходил именно в то время, когда на российских каналах идут новости или пропагандистские шоу, чтобы перетягивать таким образом аудиторию. Учитывается даже такой момент, как комендантский час. В 23:00 комендантский час начинается на территории ОРДЛО, соответственно, именно тогда должны быть однозначно новости этого телеканала, потому что больше шансов, что люди посмотрят. Мы благодарны разным группам - практически все медийные группы телеканалов дают бесплатно или за символическую сумму наиболее интересный контент, права на просмотр именно на этой отдельной территории.

Это, по сути, информационная деоккупация. Это часть информационной деоккупации. Конечно, много времени мы потеряли, потому что после того, как 6 лет российский "зомбоящик" транслировал определенные нарративы, очень сложно пробиться. И мы очень надеемся, что хорошим контентом это будет проще и эффективнее сделать. Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это, в первую очередь, производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом. Это их вклад в информационную деоккупацию.

- А кто дает на это деньги?

- Сейчас никаких других средств, кроме уже заложенных в бюджете, на этот телеканал потрачено не будет. Вообще, на иновещание в этом году заложено 400 миллионов гривен. Из них 160 миллионов - это финансирование государственного агентства "Укринформ". Остальные средства были выделены на телеканал UA:TV. Мы внесли изменения в законодательство и позволили временно вещать этому телеканалу. Ему провели ребрендинг в "Дім/Дом". И он будет транслироваться на украинские территории. Мы же считаем Крым и ОРДЛО украинскими территориями? Поэтому это тактический шаг для того, чтобы использовать уже заложенные бюджетные средства эффективно. Если выбирать между трансляцией новостей на французском, арабском или английском и таким телеканалом с совершенно четкой аудиторией и четкой целью, то, конечно, мы выбираем эффективный и нормальный расход средств.

Что касается дополнительного контента, мы как раз договорились с медийными группами, они этот контент нам дают практически бесплатно. То есть, это и есть пример государственно-частного партнерства в такой информационной деоккупации, и это такая гражданская позиция телегрупп. Мы за это им благодарны.