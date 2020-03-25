Стало известно, когда Украина сможет получить помощь МВФ

Украина может получить первый транш помощи Международного валютного фонда (МВФ) уже в начале апреля.

Об этом "Апостроф" узнал из собственных источников.

"В Вашингтоне готовы пойти на быстрые шаги, учитывая сложную ситуацию в Украине", - сказал собеседник издания.

При этом со стороны МВФ сохраняется условие, о котором "Апостроф" писал раньше: Верховная Рада должна принять так называемый "антиколомойский" закон, который призван не допустить возвращения национализированного в конце 2016 года "ПриватБанка" его прежним владельцам.

Источники не назвали конкретной суммы транша, который наша страна может получить в апреле, однако, по их словам, она может составить до 3 миллиардов долларов. Также Украина может получить транш в размере 500 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

При этом источники издания подчеркивают, что Рада должна поспешить. Как известно, заседание парламента должно состояться 28 марта. Если нардепы в этот день примут указанный закон, транш в начале следующего месяца будет выделен. Если нет, - тогда все затянется.

"Со второй половины апреля ожидается увеличение запросов от других стран, а потому могут возникнуть проблемы с выделением финансирования Украине, так как, в принципе, к этому времени свободных средств у фонда уже не будет", - сказал собеседник "Апострофа".

Напомним, общая сумма помощи МВФ Украине может составить до 10 миллиардов долларов.