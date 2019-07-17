Петр Алексеевич сейчас очень сильно боится новой коалиции в парламенте - нардеп Сергей Власенко

В партии "Батькивщина" получила информацию о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко через воздействие на органы местного управления будет всячески пытаться фальсифицировать результаты партии Юлии Тимошенко на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся уже в это воскресенье, 21 июля. О том, почему Порошенко важно "сбить" партию Тимошенко с выборов и удастся ли ему это сделать - в блиц-интервью "Апострофу" рассказал народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Сергей ВЛАСЕНКО.

- Вчера вы сообщили, что бывший президент Петр Порошенко, вероятно, готовит фальсификации на выборах. Что точно вам известно?

- Ситуация следующая: мы же все понимаем, что весь первый тур президентских выборов Петр Порошенко боролся не с Владимиром Зеленским, а против Юлии Тимошенко, применяя для этого все возможные грязные и не грязные, честные, наполовину честные и совсем нечестные способы борьбы, начиная от активации программы "Турбота", заканчивая использованием губернаторов и многих других в разных подобных вещах. Например, в Харьковской области работал call-центр, который целенаправленно использовался против "Батькивщины".

Сейчас происходит по сути то же самое. А все потому, что Петр Алексеевич продолжает бояться тех, кто может вывернуть полностью все его сделки, которые он все это время осуществлял - в "Нафтогазе", оборонной и многих других сферах.

На этой неделе мы получили информацию о том, что, пользуясь тем ресурсом, который остался в распоряжении Петра Алексеевича, губернаторы, председатели райгосадминистраций, собственно все те, кто всегда на выборах мог влиять на конечный результат и его искажение, будут делать все, чтобы при любых обстоятельствах не допустить "Батькивщину" и Тимошенко в парламент.

- Какова конечная цель Порошенко - "сбить" Тимошенко на выборах или просто набрать больше голосов?

- Задача Петра Алексеевича - не допустить партию "Батькивщина" в парламент. Они понимают, что в этих условиях наиболее вероятной коалицией является союз "Слуги народа" и "Батькивщины". И есть высокая вероятность того, что Юлия Владимировна будет рассматриваться на должность премьер-министра Украины. Поэтому сейчас где-то посредством влияния на членов и председателей комиссий, где-то посредством влияния на бюджетников, где-то посредством применения всех тех механизмов, которые использовались на президентских выборах (например, распространение ложной информации) - он будет этого добиваться. Его практическая цель - украсть у нас, как и на президентских выборах, несколько процентов. Все партии сейчас, кроме "Слуги народа", находятся на грани 7-8%, поэтому на сегодняшний день 2% - это существенно. Хочу напомнить, что именно 2% не вывели Тимошенко во второй тур президентских выборов.

- В партии понимают, как можно предотвратить подобную ситуацию?

- Во-первых, мы призываем всех - не слушать любые глупости, которые сейчас активно будут распространяться, и поддержать те политические силы, которые вы считаетесь нужным.

Во-вторых, наших сторонников мы призываем прийти и проголосовать с таким результатом, чтобы любые фальсификации и манипуляции на полтора-два процента не были принципиальными и решающими.

И главное, что стоит помнить: парламентские выборы - это еще и выборы премьер-министра Украины, потому что премьером не может быть политик не из парламентской политической силы. Голосуя, помните об этом.

- На влияние Порошенко в регионах способствовала кадровая "зачистка" Зеленского, которая уже постепенно началась?

- Где-то, конечно, произошли кадровые ротации. Но они состоялись не везде. Тем более, они практически не дошли до уровня районных государственных администраций. Да, где-то сняли губернаторов и часть глав районных администраций, но у нас голов таких администраций, если не ошибаюсь, около 600 - и они точно все не заменены. Если 20 и заменены - это, опять же, всего 20 из 600. Поэтому мы должны констатировать, что на сегодняшний день губернаторская вертикаль остается в руках Порошенко - в основном это его люди.

Подчеркиваю еще раз, цель Порошенко - не пустить Тимошенко в парламент и потом не дать ей возможности выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра Украины. Понятно, что действующему президенту будет сложно бороться с Порошенко - с его опытом и, что немаловажно, возможностями - финансовыми, медийными, пока административными. Тем более, при всем уважении и всех надеждах к действующему президенту, к сожалению, за первые месяцы президентства Зеленского я не увидел каких-то ощутимых шагов в направлении привлечения к ответственности руководителей предыдущей власти за те вещи, которые они, очевидно, совершали в некорректный способ.

- С чем это связываете, в первую очередь?

- В первую очередь с тем, что в окружении президента мало профессиональных людей, которые могли бы это сделать. А во-вторых, прокурорская вертикаль и вертикаль СБУ - до сих пор в руках Порошенко. То есть на самом деле влияние Порошенко на административный ресурс осталось - и оно достаточно большое. Да, оно уже не является всеобъемлющим, но еще достаточно существенным. Поэтому на сегодняшний день, учитывая весь тот ресурс, который я перечислил, отвечая на вопрос: в состоянии ли Петр Порошенко фальсифицировать результат на выборах по любой партии на 1,5-2% - я скажу, что да. Поэтому мы обращаемся к нашим сторонникам с просьбой не допустить фальсификаций, в первую очередь, по партийным спискам.

По нашей информации, Петр Алексеевич сейчас очень сильно боится за себя и новую коалицию в парламенте.

- Имеете в виду за свое политическое будущее?

- Не только. Мы все знаем, что размах коррупции при президенте Порошенко был огромен. Даже МВФ при первом разговоре с новой властью спросил - когда вы преодолеете коррупцию? Понятно, что в таком государстве как Украина, с такой формой правления, к сожалению, без президента такие вещи не происходят - и меня никто не убедит в обратном. Поэтому надо провести четкую профессиональную кропотливую работу, зафиксировать все эти нарушения.

И я уверен, что все эти нарушения так или иначе будут вести в сторону прежнего первого лица государства. И он это тоже понимает. Поэтому если профессиональная команда усилит политическую волю действующего президента - это будет той смесью, которая приведет к сногсшибательным результатам, в том числе в вопросах расследования и возврата в государственный бюджет незаконного полученного имущества.

- Какое будущее ждет Петра Порошенко и его "Европейскую солидарность" в парламенте, в случае их прохождения?

- Давайте называть вещи своими именами - "Блок Петра Порошенко". Они в разное время были то "Солидарностью", то частью Партии регионов, то снова "Солидарностью", то "Блоком Петра Порошенко". Теперь уже "Европейской солидарностью". Все время мимикрируют.

Я не видел заявлений президента и не слышал ни одного заявления любого из партии "Слуга народа" о том, что они готовы даже просто вступать в любые коалиционные переговоры с "Блоком Петра Порошенко". У него перспектив нет. Если кто вступит с ними в переговоры - значит, что этот политик поддерживает все то, что происходило в стране последние 5 лет. То есть фактически они будут считать, что у нас запущена судебная реформа, у нас честные суды, страховая медицина, пенсии выросли, дороги отремонтированы и так далее.

Если кто-то в этой стране считает, что это все есть - тот может объединяться с Петром Алексеевичем. Тем более опыт 2014 года говорит о том, что для достижения своих политических амбиций Петр Алексеевич готов декларировать все, что угодно. Но когда дело идет к выполнению - начинает рассказывать истории и делать совершенно другие вещи. Я прекрасно помню коалиционное соглашение 2014 года, под которое я был бы готов еще раз подписаться. Но после того, как Петр Алексеевич ничего не сделал - это потеряло смысл.

- То есть его перспективы как политика туманны?

- Да, но проблема в другом. На самом деле это вопрос привлечения любых нарушителей к ответственности. Это не то, что кто-то кого-то избил, ограбил и так далее. Это сложная категория экономических преступлений. Поэтому крайне необходимо, чтобы этим занимались профессиональные люди. Вот в этом есть огромная проблема.

И, конечно же, Порошенко будет защищаться, используя свой медийный ресурс, который он купил у Януковича (имею в виду телеканал "Тонис", известный сейчас как "Прямой") и кричать, что это политическое преследование. Поэтому необходимо качественно и профессионально доказать его вину в механизмах, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом.

Если этим не будут заниматься профессиональные люди, которые не понимают, в чем отличие люстрации от привлечения к уголовной ответственности, то Петру Порошенко удастся из этого выскочить и он очень хочет это сделать. Он понимает, что у Зеленского есть политическая воля, но нет профессиональных людей в достаточном количестве, которые могли бы подставить плечо и усилить его своей профессиональной работой. Собственно из-за этого Порошенко, боясь Тимошенко как огня, пытается сделать все, чтобы поставить под сомнение прохождение "Батькивщины" в следующий парламент.