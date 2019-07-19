Атака клонов: кто есть кто на самых "горячих" мажоритарных округах

День голосования на досрочных парламентских выборах приближается. Накануне "дня тишины", "Апостроф" решил рассказать о самых сложных мажоритарных округах, на которых ожидается наиболее напряженная борьба.

Округ №49 (Донецкая область). Ведущий "Скрытой камеры" против Бориса Колесникова

По данному округу решили баллотироваться шоумен Александр Сивохо от "Слуги народа" и один из лидеров "Оппозиционного блока" Борис Колесников. Сивохо известен, как один из арбитров юмористической программы "Лига смеха".

У шоумена есть неплохие шансы победить на этом округе. Его дружественные отношения с президентом Владимиром Зеленским могут пойти на пользу. Плюс, ведущий родом из Донецка. Но и Сивохо оказался не без греха. В соцсетях припомнили, как он выступал ведущим в президентском туре в 2010 году беглого президента Виктора Януковича. Сейчас Сивохо оправдывается и говорит, что тогда он видел в Викторе Федоровиче альтернативу.

Конечно, это не все кандидаты на 49 округе. Но шансы остальных мизерны. Последние социологические данные свидетельствуют, что Сивохо и Колесников идут нога в ногу. Поэтому до сих пор остаётся интрига, кто же победит.

Округ №11 (Винница). Человек Гройсмана и дебют Приходько

В бой на этом округ в партии "Батькивщина" решили бросить неопытную певицу Анастасию Приходько. О своих политических амбициях девушка сообщила ещё в прошлом году, и стала активно поддерживать Юлию Тимошенко. Не разобравшись в ключевых вопросах, Приходько согласилась дать интервью программе "Рандеву", которая выходит на "5 канале" и очень потом сожалела об этом. Она не смогла ответить на вопросы о ключевых моментах "Нового курса" Тимошенко, но с удовольствием рассказала, что все кредиты МВФ были выплачены ещё при премьерстве Юлии Владимировны. После эфира на неё обрушился шквал критики.

К парламентским выборам Приходько тоже не подготовилась. В эфире канала "UA:Винница" она не смогла ответить на вопросы экспертов касательно ее избирательной программы, ссылаясь на то, что она ещё не была в парламенте и не все процессы понимает.

Против Приходько сражается вице-премьер-министр Владимир Кистион - опытный чиновник и человек действующего премьера Владимира Гройсмана. На округе он хвалит главу Кабмина и его работу, раздавая соответствующие листовки, о чем сообщает "Рух Чесно". Хотя официально у кандидата это не подтверждают. Отметим, что партия Гройсмана "Украинская стратегия" не выдвигала кандидатов в округах. Вместо этого Владимир Борисович предложил своим людям идти самовыдвиженцами в родном городе.

Компанию Приходько и Кистиону составили кандидаты от "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Сила и честь", "Свобода", "Оппозиционный блок", "Оппозиционная Платформа - За жизнь".

Округ №133 (Одесса). Рекордсмен по количеству кандидатов

Жителям Киевского района Одессы придётся сложнее всего. По их округу идёт 45 человек, что является рекордом этих выборов. Изначально было 50 кандидатов, но пятеро снялись с выборов.

Борьба идет очень жёсткая, поэтому некоторые креативные кандидаты решили максимально связать себя с партией "Слуга народа". В результате, с "оригинальным" кандидатом от "Слуги народа" Артемом Дмитруком конкурируют ещё четыре клона, названия партий которых созвучны с СН.

По информации "Руха Чесно", реальную предвыборную кампанию ведут лишь 7 кандидатов из 45-ти.

Округ №93 (Киевская область). Семья Онищенко против экс-губернатора Киевской области

Вероятнее всего, на 93 округе в ближайшее время пройдут ещё одни выборы их представителя в парламенте. А все потому что Шестой апелляционный суд Киева во второй раз обязал ЦИК зарегистрировать кандидатом в депутаты от "Социалистической партии Украины" беглого нардепа Александра Онищенко.

О своих намерениях снова идти в парламент политик сообщил ещё в июне 2019 года. В 2016 году он выехал из Украины из-за различных уголовных дел. ЦИК отказала ему в регистрации, так как последние 5 лет он не проживал в нашей стране. Онищенко отправился оспаривать данное решение, объяснив, что все это время участвовал в международных спортивных соревнованиях по конному спорту.

Позже в СМИ просочилась информация, что он отправил на округ свою супругу Анну Ризатдинову, с которой воспитывает сына. Однако он эту информацию опровергает. Были даже предположения, что Ризатдинову выдвинет "Слуга народа". Но у них появился другой кандидат по этому округу - Анна Скороход.

Сейчас у ЦИК есть пару дней, чтобы обжаловать решение суда касательно Онищенко. Для этого им нужно обратиться в Верховный суд, который должен также быстро вынести решение. Если этого не произойдёт, Онищенко сможет участвовать в выборах, но его имя не успеет попасть в бюллетени. По такому сценарию есть вероятность, что народный депутат обжалует в суде результаты выборов и потребует повторного их проведения.

За всем этим со стороны наблюдает Александр Горган, бывший председатель Киевской ОГА и действующий депутат Киевского облсовета. Он баллотируется от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Но вот активной агитации за него не наблюдается.

Конкурирует с ними Александр Жукотанский, который не стесняется использовать цвета партии "Слуга народа". Известен как глава правления ЧАО "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов", конечным бенефициаром которого является бизнесмен и близкий соратник Петра Порошенко Юрий Косюк. Именно в его интересах, по мнению Онищенко, ЦИК упорно отказывает ему в регистрации.

197-й округ – комик и телеведущий против экс-нардепа от БПП

Один из ярких округов этой кампании — 197 округ в Черкасской области. Здесь противостояние развернулось между двумя кандидатами — беспартийным Владиславом Голубом, который является действующим народным депутатом и телеведущим и юмористом Александром Скичко, которого выдвинула партия "Слуга народа". О том, что на этот округ отправят именно Скичко, "Апостроф" первым написал еще в начале лета. В штабе "Слуги" было принято решение на ряд округов направить медийные личности, которые должны противодействовать тем политикам, которые уже были представлены в Верховной раде.

28-летний кандидат в депутаты Александр Скичко известен тем, что вел немало программ на телевидении, в частности, ряд программ на ТРК "Украина", пародировал Олега Ляшко и являлся одним из ведущих на церемонии проведения Евровидения в Украине в 2017 году. Он зять известного бизнесмена и застройщика Леонида Юрушева, который в свое время, как писали СМИ, был спонсором экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Свою кампанию начал вести с начала лета, периодически проводя встречи с избирателями, организовывая лагеря для детей и привлекая звезд шоу бизнеса, например, певицу Таянну. О всех своих проектах он сообщает на своей странице в Инстаграм.

Одним из политтехнологов Скичко является дочь нардепа от "Батькивщины" Юрия Одарченко, Екатерина Одарченко. Кандидатура Скичко была выставлена против Владислава Голуба, действующего нардепа, который прошел в Верховную раду под знаменами "Блока Петра Порошенко", однако в 2017 году покинул фракцию. Голуб, как уже ранее писал "Апостроф", считается близким к Юрию Косюку. Кандидаты периодически обвиняют штабы друг друга в провокациях и "заказухе".

Также на округе зарегистрирован клон Голуба, еще один Владислав Голуб, но с другим отчеством. Это распространенная технология, которая, при невнимательности избирателя, позволит оттянуть часть голосов от реального кандидата.

219-й округ – ресторатор против друга Луценко

На 219 округе в Киеве зарегистрированы 17 кандидатов. Но битва развернулась между двумя – ресторатором, телеведущим и кандидатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко и народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Александром Третьяковым, идущим как самовыдвиженец. Из медийных личностей, кроме них баллотируются кандидат от "Свободы" Олег Чернецкий и депутат Киевсовета, которого не захотела поддерживать "Батькивщина", Ваган Товмасян. Но фаворитами пока остаются Тищенко и Третьяков. Причем, по словам собеседников "Апострофа", судя по закрытой социологии, с небольшим отрывом лидирует ресторатор Тищенко. Последний активно проводит встречи с избирателями на округе, но по словам очевидцев, зачастую не может ответить на самые элементарные вопросы избирателей. Также Тищенко раздает бесплатные обеды из принадлежащих ему ресторанов "Три вилки" и "Ришелье".

Кандидатура Тищенко изначально вызывала большие споры не только в обществе, но и в самой "Слуге", из-за разговоров о криминальном прошлом ресторатора. Не меньший резонанс вызывает и кандидатура Третьякова, который был еще в команде "любих друзив" экс-президента Виктора Ющенко. Помимо этого, он близкий друг нынешнего генпрокурора Юрия Луценко. Третьяков раздает подарки от своего благотворительного фонда на округе и рассказывает, сколько обьектов – школ, садиков, стадионов он отремонтировал. И у Тищенко, и у Третьякова также есть кандидаты-клоны.

94-й округ - Журналист Коломойского против друга Порошенко

Один из самых скандальных округов этой кампании – 94 округ в Киевской области. Здесь выдвигается самое большое количество кандидатов в области – 42. Самые яркие, между которыми и разворачивается основная борьба - это народный депутат и близкий соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко; народный депутат, входящий во фракцию "Народного фронта" Виктор Романюк; журналист и блогер 1+1, близкий к олигарху Игорю Коломойскому Александр Дубинский; бывший сотрудник Дубинского по 1+1, журналист Жан Новосельцев и экс-радикал Игорь Мосийчук.

Последний, правда, недавно выбыл из гонки потому что не захотел быть техническим кандидатом от Кононенко. Мосийчук также рассказал, что ему предлагали 20 тысяч долларов для того, чтобы он снялся с выборов, а также предложили распространять "чернуху" против Дубинского. Он не захотел и в итоге принял решение поддержать журналиста 1+1.

Вот только имя Мосийчука все равно останется в избирательном бюллетене, поскольку ЦИК их уже напечатала и по закону Украины, отказаться от баллотирования можно было не позднее, чем за 12 дней до выборов. Но эта ситуация в целом показывает, что обстановка на округе достаточно "горячая". В команде "Слуги" делают все, чтобы в парламент снова не попал Игорь Кононенко, так как против него уже готовят ряд уголовных дел. Кононенко во времена президентства Порошенко не раз становился героем журналистских расследований. С ним связывали один из департаментов Генпрокуратуры – департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, который прозвали департаментом "Кононенко-Грановского" (Александр Грановский, нардеп от фракции БПП, ныне самовыдвиженец). Этот департамент часто обвиняли в обслуживании бизнес-интересов бывшего президента Порошенко.

Оба кандидата активно ведут кампанию в округе, в том числе, и против друг друга, распространяя агитационные материалы, направленные на очернение оппонента. На 94 округе есть три клона Дубинского и три Кононенко. В результате такая "черная" борьба может привести к победе другого кандидата – Виктора Романюка, который также активно ведет кампанию и встречается с избирателями. По внутренней штабной социологии еще на прошлой неделе по уровню поддержки у него было второе место.