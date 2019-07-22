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Зеленский и Вакарчук начали переговоры насчет коалиции: появились подробности

понедельник, 22 июля 2019, 07:00
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в парламенте.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

"Это была наша инициатива. И если вы помните, наша инициатива к Вакарчуку была еще с самого начала моей президентской кампании", – сказал президент о коалиции.

Он также отметил, что делает это с удовольствием.

"Мы больше не можем настаивать. У нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем Вакарчука к разговору с удовольствием", – добавил он.

В свою очередь Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если их приоритеты будут соблюдены.

Как пишет "24 канал", по словам лидера партии, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим у кого какие красные линии", – заявил лидер партии "Голос".

По его словам, четкими красными линиями партии "Голос" является то, что Украина движется в Европу, ЕС и НАТО. Также четкий принцип власти – закон один для всех и неотвратимость наказания. Слоган правления - экономика без олигархов. И также по словам Вакарчука последняя принципиальная позиция - депутатов спускаем с неба на землю.

"Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с теми партиями мы готовы садиться и договариваться", – объяснил Вакарчук.

Вместе с тем, в политсиле "Голос" не исключили объединения с партиями Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батьківщина". Условие сотрудничества – деолигархизация.

Позже Вакарчук озвучил условия создания коалиции со "Слугой народа".

Как сообщал "Апостроф", коалиционное соглашение для создания парламентского большинства с участием партии "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады готово на 70%.

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